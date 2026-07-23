Po pilkų debesų – naujausia žinomos sinoptikės žinia: kas keisis

Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė feisbuke praneša, kad Lietuvą šiuo metu veikia dar vienas nedidelis ciklonas Deborah, tačiau jo įtaka netrukus silps.
„Tai dar vienas, nedidelis ciklonas, vardu Deborah mus pasiekė, trauksis, bet kol jis išnyks, penktadienį vis dar trumpo lietaus su perkūnija sulauksim, dieną jau pora laipsnių bus šilčiau. Iš vakarų, pietvakarių, su sausesniais ir ramesniais orais link pietinės Baltijos ir Lietuvos plėsis anticiklono, vardu Norbert gūbrys“, – skelbia sinoptikė.
Anot jos, šeštadienį kai kur dar trumpai palis, nes anticikloną iš vakarų ir rytų dar veiks nusilpę ciklonai. Tačiau vakare lietus jau turėtų pasitraukti.
Penktadienį bus jau šilčiau: nors truputį palis, vakaras bus giedras
„Šeštadienio diena jau bus šiltesnė, o vakaras – jau be lietaus, tad švenčiantiems ar jaukiai vakarojantiems – geresnės žinios. Dar šiltesnis ir be lietaus bus sekmadienis“, – prognozuoja E. Latvėnaitė.
Penktadienį, liepos 24-osios naktį kai kur, daugiausia pajūryje ir rytiniuose rajonuose palis, nakties pradžioje su perkūnija, daug kur rūkai nusidrieks, tirštesni pietiniuose ir rytiniuose rajonuose, dieną protarpiais palis, daugiau įdienojus su perkūnija. Vėjas nepastovus naktį 2–6 m/s, dieną 4–8 m/s, dieną vakariniuose rajonuose ir pajūryje šiaurės, šiaurės vakarų 6–11 m/s. Naktį 9–12°C, pajūryje 13–15°C, dieną 18–22°C.
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Šeštadienį, liepos 25-osios naktį be lietaus, rūkai nusidrieks, tirštesni rytinėje Lietuvos pusėje, dieną kai kur šiek tiek palis-labiausia tikėtina vakariniam, šiaurės vakariniam ir rytiniam Lietuvos pakraštuke, vakare jau be lietaus. Vėjas naktį vakarų 3–7 m/s, dieną pietvakarių 5–10 m/s, pajūryje gūsiai 11–13 m/s. Naktį 10–13°C, pajūryje 14–16°C, dieną 19–24°C, vėsiausia vakariniam, šiaurės vakariniam pakraštuke.
Sekmadienį, liepos 26 d. be lietaus. Vėjas pietų, pietryčių naktį 3–7 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 10–13°C, dieną 23–26°C.
Pirmadienį, liepos 27-osios naktį palis vakariniuose rajonuose, dieną lis daug kur, gausiau ir su perkūnija popietę, o vakare lis daugiausia rytiniuose rajonuose. Vėjas pietryčių naktį 4–8 m/s, dieną vakariniuose rajonuose, vakare visur vakarinių krypčių 6–11 m/s. Naktį 14–17°C, dieną 20–24°C, rytiniuose rajonuose, kol lietus pasieks 25–27°C.
Antradienį, liepos 28-osios naktį lis, daugiausia rytinėje Lietuvos pusėje, nakties pradžioje su perkūnija, dieną tik protarpiais kai kur palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s. Naktį 11–14°C, šilčiausia rytiniuose rajonuose, pajūryje apie 16°C, dieną 18–23°C, vėsiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose.
Trečiadienį, liepos 29 d. be lietaus. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 5–10 m/s. Naktį 11–16°C, šilčiausia pajūryje, dieną 19–24°C, vėsiausia pajūryje. Ketvirtadienį, liepos 30 d. be lietaus. Vėjas šiaurės vakarų 5–10 m/s. Naktį 11–16°C, šilčiausia pajūryje, dieną 20–25°C, vėsiausia pajūryje.
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