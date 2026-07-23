Traukiantis vienam ciklonui pro šoną keliauja kitas: atskleidė, kokių orų laukti

„Nors lietingų ir triukšmingų ciklonų serija, vardu Cerry, traukiasi, bet ketvirtadienį vakariniu, pietvakariniu Lietuvos pakraščiu keliaus dar vienas ciklonas, jau vardu Deborah, o jo atmosferos fronto debesys vėl mus užkabins, vėl laistys, kai ką su trenksmu ir smarkiau.
Tuo lietingų ir triukšmingų ciklonų serija šiai savaitei baigsis. Nuo penktadienio link pietinės Baltijos ir Lietuvos, su vis sausesniais ir ramesniais orais plėsis anticiklono gūbrys.
Nors penktadienio dieną dar protarpiais ir su perkūnija kai kur palis, šeštadienio dieną tik vakarinis ir rytinis pakraštukas gali šiek tiek lietaus gauti, bet pavakare bus jau be lietaus.
Išvengti lietaus nepavyks ir ketvirtadienį: sulauksime ir perkūnijos
Po dar gaivoko ketvirtadienio, nuo penktadienio bus jau šilčiau. Sekmadienį lietaus nelaukiame, bus dar šilčiau.
Kita savaitė bus permaininga-savaitės pradžioje vėl drėgnesnis ciklonas gali iš šiaurės vakarų link mūsų prasmukti, vėl palis.
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Tiesa pirmadienis dar bus labai šiltas, bet dieną jau su perkūnija palis. Pagal dabartinius duomenis antradienis bus lietingas ir vėsesnis. Nors trečiadienį dar gali kiek palyti, bet bus vėl šilčiau.
Antra kitos savaitės pusė, pagal dabartinius duomenis ir sausesnė ir vėl gerokai šiltesnė“, – rašo sinoptikė.
Ketvirtadienį, liepos 23-ąją paryčiais ir dieną lis daug kur, kai kur smarkiau. Įdienojus perkūnija vėl dundės. Vėjas nepastovus 3–7 m/s, pajūryje dieną šiaurės, šiaurės vakarų 7–12 m/s. Dieną numatoma 16–20 laipsnių.
Penktadienį, liepos 24 -osios naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkai nusidrieks, tirštesni pietiniuose ir rytiniuose rajonuose, dieną protarpiais kai kur palis, įdienojus su perkūnija. Vėjas nepastovus 4–8 m/s, pajūryje dieną šiaurės, šiaurės vakarų 6–11 m/s. Naktį 9–12, pajūryje 13–15, dieną 18–23 laipsniai.
Šeštadienį, liepos 25-osios naktį be lietaus, kai kur rūkai nusidrieks,daugiausia rytinėje Lietuvos pusėje, dieną kai kur šiek tiek palis-labiausia tikėtina vakariniam, šiaurės vakariniam ir rytiniam Lietuvos pakraštuke, vakare jau be lietaus. Vėjas naktį vakarų, šiaurės vakarų 3–7 m/s, dieną vakarų, pietvakarių 6–11 m/s. Naktį 9–12, pajūryje 14–16, dieną 19–24 laipsniai, vėsiausia vakariniam šiaurės vakariniam pakraštuke.
Sekmadienį, liepos 26 d. be lietaus. Vėjas pietų, pietryčių naktį 3–7m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 10–14, dieną 23–26 laipsniai.
Pirmadienį, liepos 27-osios naktį be lietaus, įdienojus kai kur trumpai, su perkūnija palis. Vėjas pietryčių 5–10 m/s. Naktį 14–17, dieną 24–28 laipsniai.
Antradienį, liepos 28 d. jau lis, kai kur vėl gausiau ir su perkūnija. Vėjas naktį nepastovus 4–8 m/s, dieną vakarų, šiaurės vakarų vakariniuose rajonuose 7–12 m/s, rytinėje pusėje 4–8 m/s. Naktį 15–17, dieną 17–20, rytiniuose rajonuose iki lietaus dar spės iki 21–24 laipsnių sušilti.
Trečiadienį, liepos 29-osios naktį dar palis rytiniuose rajonuose, dieną jau be ženklesnio lietaus. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 6–11 m/s. Naktį 14–16, dieną 20–24 laipsniai.
Antradienį, liepos 28 d. jau lis, kai kur vėl gausiau ir su perkūnija. Vėjas naktį nepastovus 4–8 m/s, dieną vakarų, šiaurės vakarų vakariniuose rajonuose 7–12 m/s, rytinėje pusėje 4–8 m/s. Naktį 15–17°C, dieną 17–20°C, rytiniuose rajonuose iki lietaus dar spės iki 21–24°C sušilti.
Trečiadienį, liepos 29-osios naktį dar palis rytiniuose rajonuose, dieną jau be ženklesnio lietaus. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 6–11 m/s. Naktį 14–16°C, dieną 20–24°C.
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