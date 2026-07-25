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Ilgai vasariški orai nedžiugins: po 28 laipsnių šilumos – vėl permainos

2026 m. liepos 25 d. 06:30
Lietuvoje savaitgalį prognozuojami šiltesni ir sausesni orai, tačiau jau kitos savaitės pradžioje šalį pasieks naujas ciklonas su liūtimis ir perkūnija, sako Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė.
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Pasak sinoptikės, šeštadienio dieną danguje praplauks tankesni debesys, kai kur vakariniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas krypties nekeis, liks vidutinio stiprumo. Dieną sulauksime 20–25 laipsnių šilumos.
Sekmadienį, pasak sinoptikės, į šalį plūstels dar daugiau vasariškos šilumos.
„Dieną temperatūra kils iki 23–28 laipsnių šilumos. Pajūryje bus vėsiau – apie 20–22 laipsnius“, – sako I. Daunoravičiūtė.

Savaitgalį grįš šiltesni ir sausesni orai: sekmadienį sušils iki 28 laipsnių

Visgi diena, pasak jos, bus nepastoviai debesuota, o vakariniuose rajonuose popiet gali trumpai palyti, griaus pavienės perkūnijos. Vėjas toliau pūs pietinių krypčių, stiprės iki 8–13 m/s.
Naktis taip pat bus šilta – aukščiausia temperatūra sieks 17 laipsnių šilumos. Nors dangus ir bus debesuotas, lietaus nenumatoma.
Pirmadienio naktį link Lietuvos priartės naujas ciklonas iš vakarų, kuris ir vėl atneš į šalį gausų lietų.
„Naktį vietomis, daugiausia Vakarų Lietuvoje, trumpai palis, galima perkūnija. Dieną daug kur formuosis trumpos liūtys su perkūnija, vietomis lis smarkiai. Taip pat vyraus stiprokas vėjas“, – prognozuoja I. Daunoravičiūtė.
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Temperatūra naktį svyruos tarp 13–18 laipsnių šilumos. Dieną termometrų stulpeliai šoktels iki 22–27, pajūryje – iki 19–21 laipsnio šilumos.
Visgi antradienį aktyvus ciklonas trauksis, tad lis jau mažiau, pažymi sinoptikė.
„Tiek naktį, tiek dieną lietus prognozuojamas tik kai kur, didesnė tikimybė šalies rytuose“, – nurodo I. Daunoravičiūtė.
Vakarų vėjas antradienį nerims – dieną stiprės iki 9–14 m/s. Naktį oro temperatūra sieks 11–16 laipsnių, o dieną šilumos bus mažiau – šils iki 18–23 laipsnių.
 
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