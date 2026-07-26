Pasiruoškite – vėl plūstelės karštis: kais iki 29 laipsnių, o tada smarkios liūtys

Sekmadienio antroje dienos pusėje kai kur trumpas lietus, perkūnija. Vėjas pietinių krypčių, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 24–29, vakariniame pakraštyje 20–23 laipsniai šilumos.
Pirmadienį daug kur trumpi lietūs. Dieną kai kur lis smarkiai. Naktį vietomis, dieną daug kur perkūnija. Vėjas naktį pietinių krypčių, 4–9 m/s, dieną pietų, pietvakarių, pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų, 7–12 m/s, per perkūniją kai kur gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 13–18, dieną 22–27, pajūryje 19–21 laipsnis šilumos.
Antradienio naktį vietomis, dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 10–15, dieną 18–23 laipsniai šilumos.
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Hidrologinė situacija
Liepos 24 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas. Žymesnis lygio kritimas, iki 48 cm per parą, stebimas Aunuvoje ties Aunuvėnais ir iki 43 cm – Šešuvyje ties Skirgailais. Žymesnis kilimas užfiksuotas Nemune ties Kaunu siekė 38 cm per parą. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse 12–23, ežeruose – 18–21, Kuršių mariose – 19–20, Baltijos jūroje – 18–19 laipsnių šilumos.
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