Per Lietuvą slenka tamsūs debesys: trumpas liūtis kai kur palydėjo ir kruša

„16:20 val. duomenimis per šalį slenka audros debesys, daug kur, daugiausia rytuose, griaudi perkūnija, kai kur lija smarkiai, vietomis vėjo gūsiai siekia 15–18 m/s.
Artimiausiomis valandomis daugelyje rajonų lietaus su perkūnija debesys slinks į šiaurės rytus, daug lur numatomos trumpalaikės smarkios liūtys, perkūnija, išliks smulkios krušos ir iki 15–20 m/s, vėjo gūsių tikimybė“, – skelbė meteo.
Gyventojai dalijasi smulkią krušą fiksavę Varėnoje, o vilniečiai jau skelbė intensyvios, tačiau trumpos liūties kadrus.
Kiek anksčiau besiruošianti galimoms orų permainos skelbė ir bendrovė „Grinda“.
„Dėl stipresnio vėjo gali lūžti medžių šakos, o žemiausiose miesto vietose laikinai kauptis vanduo. Galimi ir eismo sutrikimai, – teigia „Grinda“. – Mes stebėsime situaciją ir, prireikus, operatyviai reaguosime, o jūs laikykite skėčius tvirčiau“, – „Facebook“ skelbė bendrovė.
Sinoptikas: savaitės viduryje į šalį grįš vasariška šiluma
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Artimiausiomis dienomis lietingus orus atnešęs atmosferos frontas pasitrauks, o savaitės antroje pusėje į Lietuvą plūstels karščio banga – penktadienį termometrų stulpeliai šoktels iki 31 laipsnio, sako Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikas Tadas Kantautas.
Pasak sinoptiko, atmosferos frontas antradienio naktį trauksis į rytus, atverdamas kelią vėsesnio oro masei iš vakarų.
Nors debesys naktį prasisklaidys, vietomis dar trumpai palis. Paryčiais į vakarinius rajonus atplauks nauja tankesnių debesų zona, todėl ryte lietaus tikimybė išaugs pajūryje ir Žemaitijoje. Lietų taip pat lydės stiprokas vakarų vėjas, jo gūsiai pajūryje sieks 15–17 m/s.
Antradienio dieną debesų danguje bus mažiau, todėl pro juos skverbsis saulės spinduliai. Nepaisant to, formuosis pavieniai lietaus kamuoliniai debesys, todėl dieną be lietaus neapsieisime.
„Iš jų daugelyje rajonų nulis trumpalaikis vasariškas lietus, kai kur sugriaudės perkūnija. Pūs palyginti stiprus vakarų vėjas, vietomis gūsiai sieks 15–18 m/s“, – sako T. Kantautas.
Antradienio paryčiais oras atvės iki 9–14 laipsnių šilumos, prie jūros laikysis 15–17 laipsnių šilumos. Diena nebus labai šilta, temperatūra nekils aukščiau 17–22 laipsnių šilumos.
Trečiadienio naktis bus gaivi – temperatūra nukris iki 8–13 laipsnių šilumos. Šilčiau bus pajūryje – 14–17 laipsnių. Nakties pradžioje gali trumpai palyti, taip pat aprims vakarų vėjas.
Dieną debesuotumas padidės visoje šalyje, tačiau silpnų lietaus debesų susidarys tik vienas kitas.
„Trumpai ir negausiai palynos tik kai kuriose vietovėse“, – pažymi sinoptikas.
Pasak jo, diena jau bus šiltesnė – popietę temperatūra pakils iki 19–24 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienį šalies orus lems aukšto slėgio sritis. Naktį dangus giedrės, o dieną debesys vėl šiek tiek sutankės, tačiau lietaus nei naktį, nei dieną jau nenumatoma. Temperatūra naktį pažemės iki 10–15 laipsnių šilumos, o dieną lepins vasariška 22–27 laipsnių šiluma.
Penktadienį, sinoptiko teigimu, į šalį vėl plūstels vasariška šiluma. Pasak jo, naktį temperatūra nekris žemiau 11–16 laipsnių šilumos, o dieną pakils iki 26–31 laipsnio karščio.
Tiesa, penktadienio popietę vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, galimos trumpos liūtys su perkūnija.
Prognozuojama, kad šilti orai laikysis ir savaitgalį.
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