Savaitės pradžioje – lietūs su kruša, tačiau vėliau sulauksime kaitros: temperatūra šoktels iki 32 laipsnių

Pirmadienį, liepos 27-osios naktį, vietomis lis su perkūnija, kai kur gausiau. Dieną lietus numatomas daugelyje rajonų, vietomis smarkus, griaudės stipri perkūnija, kai kur gali iškristi kruša. Naktį pūs pietinių krypčių 5–10 m/s vėjas, dieną – 7–12 m/s. Popietę, pradedant vakariniais rajonais, vėjas suksis į vakarus. Pajūryje ir kai kur per perkūniją gūsiai sieks 15–18 m/s, vakare pajūryje, ypač Kuršių nerijoje, – 19–21 m/s. Oro temperatūra naktį bus 14–18, dieną – 22–26 laipsniai šilumos, vakaruose ir šiaurės vakaruose – 18–21 laipsnis.
Antradienį, liepos 28-ąją, protarpiais lis. Nakties pradžioje ir dieną kai kur dar griaudės, tačiau perkūnija bus silpnesnė. Įdienojus daugiau lis rytinėje Lietuvos pusėje. Pūs vakarų 7–12 m/s vėjas, gūsiai sieks iki 15 m/s, pajūryje – iki 17 m/s. Naktį temperatūra sieks 10–14 laipsnių, pajūryje – apie 15–18, dieną – 18–22 laipsnius.
Trečiadienį, liepos 29-ąją, naktis numatoma be lietaus, o dieną kai kur gali trumpai palyti iš pavienių debesų. Pūs vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s vėjas. Naktį bus 9–14 laipsnių šilumos, pajūryje – 15–17, dieną – 20–24 laipsniai, vėsiausia išliks pajūryje.
Savaitė prasidės su liūtimis: vietomis pils smarkiai, laukia stiprokas vėjas
Ketvirtadienį, liepos 30-ąją, lietaus nenumatoma. Naktį vietomis, ypač vakariniuose rajonuose, nusidrieks rūkai. Vėjas bus silpnas ir nepastovios krypties – naktį 2–6 m/s, dieną 4–8 m/s. Temperatūra naktį sieks 12–17, dieną – 24–29 laipsnius.
Penktadienį, liepos 31-ąją, išliks sausa. Pūs pietinių krypčių 4–8 m/s vėjas. Naktį temperatūra svyruos tarp 14 ir 19 laipsnių, dieną pakils iki 27–32 laipsnių.
Šeštadienį, rugpjūčio 1-ąją, protarpiais lis su perkūnija. Naktį vėjas bus nepastovios krypties, 2–6 m/s, dieną pūs vakarinių krypčių 5–10 m/s vėjas, per perkūniją gūsiai sieks 15–20 m/s. Naktį bus 17–22 laipsniai šilumos, dieną – 25–28 laipsniai, pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 30 laipsnių, pajūryje – 21–24 laipsniai.
Sekmadienį, rugpjūčio 2-ąją, ženklesnio lietaus nenumatoma. Naktį pūs nepastovios krypties 3–7 m/s vėjas, dieną – vakarinių krypčių 5–10 m/s. Oro temperatūra naktį sieks 15–18 laipsnių, vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose – 11–14, dieną – 24–27 laipsnius, vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose – 18–23 laipsnius.
OraiVasaratemperatūra
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