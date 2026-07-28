Sinoptikas skelbia apie laukiančias kardinalias permainas: štai kada plūstels karštis

Antradienį paryčiais į vakarinius rajonus atplauks nauja tankesnių debesų zona, todėl ryte lietaus tikimybė išaugs pajūryje ir Žemaitijoje. Lietų taip pat lydės stiprokas vakarų vėjas, jo gūsiai pajūryje sieks 15–17 m/s.
Antradienio dieną debesų danguje bus mažiau, todėl pro juos skverbsis saulės spinduliai. Nepaisant to, formuosis pavieniai lietaus kamuoliniai debesys, todėl dieną be lietaus neapsieisime.
„Iš jų daugelyje rajonų nulis trumpalaikis vasariškas lietus, kai kur sugriaudės perkūnija. Pūs palyginti stiprus vakarų vėjas, vietomis gūsiai sieks 15–18 m/s“, – sako T. Kantautas.
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Antradienio paryčiais oras atvės iki 9–14 laipsnių šilumos, prie jūros laikysis 15–17 laipsnių šilumos. Diena nebus labai šilta, temperatūra nekils aukščiau 17–22 laipsnių šilumos.
Trečiadienio naktis bus gaivi – temperatūra nukris iki 8–13 laipsnių šilumos. Šilčiau bus pajūryje – 14–17 laipsnių. Nakties pradžioje gali trumpai palyti, taip pat aprims vakarų vėjas.
Dieną debesuotumas padidės visoje šalyje, tačiau silpnų lietaus debesų susidarys tik vienas kitas.
„Trumpai ir negausiai palynos tik kai kuriose vietovėse“, – pažymi sinoptikas.
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Pasak jo, diena jau bus šiltesnė – popietę temperatūra pakils iki 19–24 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienį šalies orus lems aukšto slėgio sritis. Naktį dangus giedrės, o dieną debesys vėl šiek tiek sutankės, tačiau lietaus nei naktį, nei dieną jau nenumatoma. Temperatūra naktį pažemės iki 10–15 laipsnių šilumos, o dieną lepins vasariška 22–27 laipsnių šiluma.
Penktadienį, sinoptiko teigimu, į šalį vėl plūstels vasariška šiluma. Pasak jo, naktį temperatūra nekris žemiau 11–16 laipsnių šilumos, o dieną pakils iki 26–31 laipsnio karščio.
Tiesa, penktadienio popietę vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, galimos trumpos liūtys su perkūnija.
Prognozuojama, kad šilti orai laikysis ir savaitgalį.
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