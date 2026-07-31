Lietuvą gali pasiekti ne tik gaisrų dūmai, bet ir Sacharos dulkės: įspėja, kada bus blogiausia

Apie situaciją paskelbė „Orai ir klimatas Lietuvoje“ grupė feisbuke.
„Tai dar nereiškia, jog oro kokybė (priežemio sluoksnyje) pablogės. Didesnė dalis kietųjų dalelių bus aukštai atmosferoje ir mūsų gali nepasiekti. Vis tik, dėl visų tų dalelių dangus gali atrodyti balkšvesnis, o saulėlydžiai ir saulėtekiai – rausvesni.
Pablogėjusios oro kokybės indikatorius – padidėjęs atmosferos drumstumas (prastesnis matomumas į tolį). Dar kitas – jeigu lauke išėjus jaučiate degėsių ar kitokį kvapą, tuomet tai irgi gali indikuoti apie prastesnę oro kokybę“, – rašė „Orai ir klimatas Lietuvoje“.
Ramūs ir šilti orai neužsibus: penktadienio popietė gali pažerti staigmenų
Čia pat nurodyta, kad tiems, kam aktualu – vertėtų sekti Aplinkos apsaugos agentūros oro kokybės stotelių duomenis.
„Labai gaila, kad jų Lietuvoje vis dar turime tiek nedaug (pabumbėsiu – galbūt todėl, kad gamtosaugai skiriamas per mažas finansavimas). Pvz. pramonės rajoną turinčiame Alytuje nėra nė vienos tokios stotelės. Suvalkijoje ar Mažojoje Lietuvoje irgi nė vienos (nors tuos regionus kasmet būna pasiekia Karaliaučiaus srityje degančios žolės gaisrų dūmai)“, – teigė ekspertai.
Susiję straipsniai
Pagal dabartinius duomenis prasčiausia situacija turėtų būti penktadienį vakare ir šeštadienio naktį ir rytą.
„Sekmadienį plūstelės švaresnis ir gaivesnis oras iš vakarų nuo Atlanto vandenyno. Kaip bus dar vėliau kalbėti per anksti“, – rašoma „Orai ir klimatas Lietuvoje“ grupėje.
Orų prognozėkaitraSachara
Rodyti daugiau žymių