Lenkiją aptalžė pragariška audra: plėšė namų stogus ir vertė medžius

Siaubingi vaizdai iš nelaimės vietų akimirksniu paplito socialiniuose tinkluose, o meteorologai perspėja, kad pavojingi orai dar nesitraukia.
Šeštadienį, rugpjūčio 1 d., Vakarų Lenkijoje esančioje Didžiosios Lenkijos (Wielkopolskos) vaivadijoje ugniagesiai į iškvietimus vyko daugiau kaip 100 kartų.
Kaip pranešė visuomeninis transliuotojas Polskie Radio, stichija nuplėšė stogus nuo beveik 20 pastatų.
Tuo metu piečiau esančioje Silezijos vaivadijoje buvo apgadintos elektros linijos, o liūtys užtvindė kelius.
Vietos audrų stebėtojų grupės socialiniuose tinkluose pasidalijo įspūdingais vaizdo įrašais ir nuotraukomis, kuriose užfiksuoti maždaug 100 km/val. greičio vėjo gūsiai, smarkios liūtys ir milžiniški krušos gabalai.
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„Iš vakarų Kaliszo miesto link artėja galinga supercelinė audra“, – šeštadienio popietę pranešė Lenkijos Meteorologijos ir vandens ūkio instituto bei organizacijos „Skywarn Polska – Polish Storm Hunters“ meteorologas Piotras Szusteris.
Vietos valdžios institucijos paragino gyventojus nesiartinti prie ant žemės nukritusių elektros laidų ir apie bet kokius pavojus nedelsiant pranešti gelbėjimo tarnyboms.
Šeštadienį beveik visoje Lenkijoje buvo paskelbti perspėjimai dėl pavojingų orų – prognozuotos smarkios audros ir didelis karštis.
Sekmadienį meteorologai perspėjo, kad šalies pietuose gali kilti naujų audrų.
Įspėjimas taip pat paskelbtas Tatrų kalnuose, kur jis galios nuo 14 iki 21 val.