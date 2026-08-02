Visos savaitės orai: po liūčių – staigus ir labai karštas posūkis

Pasak E. Latvėnaitės, sekmadienio naktį dar vienas banguotas atmosferos frontas greitai pereis per Lietuvą – trankiai ir su gausiu lietumi. Tačiau įdienojus su sausesniais, ramesniais orais pasieks anticiklonas, gražiu matematiniu vardu Pythagoras. Jis pietinę Baltiją ir Lietuvą pasieks iš šiaurės, šiaurės rytų – atnešdamas kiek vėsesnį orą. Sausas ir ramus bus pirmadienis ir antradienis.
Pirmadienis bus vėsesnis, tačiau antradienį, pradedant pietiniais rajonais, iš pietų plūs daug šiltesnis oras – antradienio popietę pietiniuose rajonuose trumpai su perkūnija palis.
Anot E. Latvėnaitės, nuo trečiadienio iš vakarų link Skandinavijos ir Baltijos keliaus ciklonas su drėgnais, bet šiltais arba labai šiltais orais. Gerokos šilumos bus, gerokais lietumis laistys – ypač trečiadienį. Savaitės pabaigoje ciklonas virš Skandinavijos dar labiau užsisuks: stiprės vakarinių krypčių vėjai, dažnai palis, tačiau iš šiaurės brausis vis vėsesnis oras ir vėl atves.
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Sekmadienis (rugpjūčio 2 d.). Naktį su perkūnija lis – nakties pradžioje gausokai ir daug kur, paryčiais ir dienos pradžioje jau ramiau palis daugiausia šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose. Vėjas naktį nepastovus 3–7 m/s, per perkūniją 7–12 m/s, gūsiai 15–17 m/s, dieną vakarinių krypčių 6–11 m/s. Naktį 13–18 laipsnių, vėsiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, dieną 20–25 laipsniai.
Pirmadienis (rugpjūčio 3 d.). Be lietaus, rytą rūkai nusidrieks, daugiausia vakarinėje Lietuvos pusėje. Vėjas nepastovus, naktį 2–6 m/s, dieną 4–8 m/s. Naktį 9–12 laipsnių, pajūryje 14–16 laipsnių, dieną 20–25 laipsniai.
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Antradienis (rugpjūčio 4 d.). Naktį be lietaus, įdienojus trumpai su perkūnija palis pietinėje, pietrytinėje Lietuvos pusėje. Vėjas naktį nepastovus 3–7 m/s, dieną rytų, pietryčių 5–10 m/s. Naktį 9–14 laipsnių, dieną 24–29 laipsniai, pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose vėl įkais iki 30 laipsnių.
Trečiadienis (rugpjūčio 5 d.). Naktį protarpiais su perkūnija palis pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose, popietę daug kur trumpi, kai kur gausoki lietūs ir liūtys su perkūnija. Vėjas naktį rytinių krypčių, dieną pietų, pietvakarių 4–8 m/s, pajūryje vakarinių krypčių 6–11 m/s. Naktį 14–18 laipsnių, dieną 28–33 laipsniai, vėsiausia pajūryje – 22–27 laipsniai.
Ketvirtadienis (rugpjūčio 6 d.). Naktį be ženklesnio lietaus, paryčiais kai kur rūkai nusidrieks, įdienojus vėl trumpai su perkūnija palis. Vėjas vakarų, naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 15–20 laipsnių, dieną 24–29 laipsniai, šilčiausia pietuose, pietvakariuose, pajūryje 20–23 laipsniai.
Penktadienis (rugpjūčio 7 d.). Vietomis šiek tiek palis, naktį dar su perkūnija. Vėjas vakarų 7–12 m/s, dieną gūsiai 15 m/s, pajūryje gūsiai iki 17 m/s. Naktį 15–19 laipsnių, dieną 21–25 laipsniai.
Šeštadienis (rugpjūčio 8 d.). Protarpiais pils, dieną daugiausia šiauriniuose rajonuose su perkūnija. Vėjas vakarų 7–12 m/s, dieną pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį 16–19 laipsnių, dieną 18–23 laipsniai, vėsiausia vakariniame, šiaurės vakariniame pakraštyje.
Sekmadienis (rugpjūčio 9 d.). Protarpiais šiek tiek palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 6–11 m/s. Naktį 11–13 laipsnių, dieną 17–22 laipsniai.
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