Šeštadienį per parą tokių išvykimų buvo 34, o sekmadienį – 22, skelbia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.
Daugiausia tokių darbų per minėtas dienas atlikta Vilniaus apskrityje – 41.
Nemažai darbų gelbėtojams teko atlikti stipriai nuo audros nukentėjusiame Vilniaus rajone.
Audra nusiaubė Vilnių: vaizdai po stichijos kalba patys už save
Sekmadienį gautas pranešimas, kad Vilniaus rajone, Avižienių seniūnijoje, Avižienių kaime, Sudervės gatvėje, reikalinga pagalba pašalinti ant automobilių nuvirtusius medžius.
Atvykę ugniagesiai tarp automobilių „Seat Altea“ ir „Opel Vectra“ rado nulūžusias stambias medžio šakas. Minėti automobiliai stipriai neapgadinti.
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Minėtame Avižienių kaime sekmadienį gelbėtojai taip pat patraukė ant automobilio BMW nuvirtusį medį.
Tarnybų pagalbos prireikė Vilniaus miesto, Pašilaičių seniūnijos gyventojams, dėl stichijos juos teko evakuoti iš namo.
Šeštadienio vakarą, 22.18 val., buvo pranešta, kad pagalba reikalinga Vilniuje, Žozefo Pusjė gatvėje.
Atvykę ugniagesiai rado nuo dviejų aukštų kotedžo nuplėštą ruloninę bituminę stogo dangą, ji kabėjo ir užtvėrė namo įėjimą.
Stichijos nusiaubtas Vilnius: apsemti keliai, skęstantys automobiliai ir kaip degtukai išvartyti medžiai
Panaudojus ištraukiamas kopėčias ir kobinį, nutraukta pavojingai kabanti bituminė stogo dangos dalis ir iš dalies atlaisvintas įėjimas į namą.
Iš namo evakuoti 3 žmonės ir apgyvendinti viešbutyje.
Ugniagesiai taip pat padėjo išnešti iš namo materialines vertybes.
Nuo dviejų automobilių pašalinta stogo dalis, ji smarkiai apgadino automobilį „Nissan Juke“ ir nežymiai apgadino automobilį BMW.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (LHT) duomenimis, šeštadienio dieną ir sekmadienio naktį dalyje Lietuvos griaudėjo perkūnija, vietomis lietus buvo smarkus, vėjo gūsiai siekė iki 15–16 m/s.
Daugiausia kritulių iškrito Laukuvoje (47,1 mm), Trakų Vokėje (34,7 mm), Varėnoje (27,3 mm) ir Šeduvoje (26,9 mm).
Miesto tvarkymo bendrovė „Grinda“ teigė gavusi 116 pranešimų apie apsemtas gatves, atvirus šulinius ir užsikimšusius lietaus surinkimo šulinėlius, užlietas automobilių stovėjimo aikšteles bei nuvirtusius medžius.
Didžiausi apsėmimai fiksuoti Vakariniame aplinkkelyje, Geležinio Vilko, Žalgirio, Dangeručio, Mozūriškių, Vėtrungių, Justiniškių ir Leičių gatvėse.
ESO skelbia, kad iki pirmadienio vidurdienio elektros neturėjo apie pusė tūkstančio namų ūkių.
Varėnoje nuo kelių pašalinta apie 70 nuvirtusių medžių
Savaitgalį praūžusi audra padarė daug žalos ne tik Vilniaus, bet ir Varėnos gyventojams – rajono savivaldybė skelbia, kad tarnybos nuo kelių pašalino apie 70 nuvirtusių medžių.
Per incidentus žmonės nenukentėjo. Stichija taip pat nuplėšė namų stogus.
„Skaudžiausiai ji smogė Jakėnų seniūnijos Puodžių kaimui. Stiprus vėjas nuplėšė kelių gyvenamųjų namų ir gamybinių pastatų stogus, išvertė daugybę medžių, dalis gyventojų liko be elektros – nutraukti elektros laidai, ant jų pakibo medžiai.
Nuoširdžiai užjaučiame gyventojus, kuriuos palietė ši nelaimė. Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinių tarnybų komandos dirbo visą naktį. Jos pašalino apie 70 nuvirtusių medžių, iš kurių didžioji dalis buvo užtvėrę kelius. Žilinų komanda pašalino apie 30 medžių, Gudžių – apie 20, Valkininkų – dar apie 20. Operatyvūs darbai leido atkurti esimą pagrindiniuose keliuose“, – socialiniame tinkle „Facebook“ skelbia Varėnos rajono savivaldybės administracija.
Audros padarinius padėjo šalinti ir žemės ūkio bendrovė „Tėviškė“.Tai ne pirmas kartas, kai ši bendrovė ištiesia pagalbos ranką rajono žmonėms.
„Šiuo metu situacija vertinama. Kai kuriose vietose užfiksuotos kelio sankasos išplovos prie pralaidų, apie jas informuota kelio savininkė – bendrovė „Kelių priežiūra“. Taip pat tęsiami audros padarinių šalinimo darbai, bendradarbiaujama su ESO ir kitomis atsakingomis tarnybomis dėl elektros tiekimo atkūrimo. Dėkojame ugniagesiams, seniūnijos darbuotojams, ESO specialistams ir gyventojams, kurie neliko abejingi, padeda vieni kitiems ir prisideda prie padarinių likvidavimo. Jeigu jūsų aplinkoje vis dar yra pavojingai pakibusių medžių ar elektros laidų, prašome prie jų nesiartinti ir apie pavojų pranešti atsakingoms tarnyboms“, – nurodo savivaldybė.
Pirmadienį Varėnos rajono savivaldybėje buvo sušauktas Ekstremalių situacijų operacijų centro posėdis, kuriame aptarti šeštadienio vakarą rajoną nusiaubusios audros padariniai, atlikti darbai ir tolesni veiksmai.
Kaip pranešė savivaldybė, posėdžio metu įvertinta esama situacija, aptarti atlikti ir tęsiami padarinių likvidavimo darbai bei galimybės padėti nuo audros nukentėjusiems gyventojams.
Kilusi audra skaudžiausiai smogė Jakėnų seniūnijos Puodžių kaimui. Gūsingas vėjas nuplėšė kelių gyvenamųjų namų ir gamybinių pastatų stogus, išvertė daugybę medžių, nutraukė elektros laidus.
Gyventojai, kurių turtas nebuvo apdraustas, gali kreiptis į Varėnos rajono savivaldybę dėl finansinės pagalbos.
Prašymai savivaldybės merui turi būti pateikti ne vėliau kaip per 180 kalendorinių dienų nuo įvykio, kartu pateikiant nuosavybės teisę, žalos faktą ir jos dydį pagrindžiančius dokumentus bei kitą prašymo nagrinėjimui reikalingą informaciją.
ELTA primena, kad savaitgalį dalyje Lietuvos praūžė smarkus lietus ir vėjas, buvo užtvindytos gatvės, nuvirto daugybė medžių.
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