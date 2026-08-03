Po audringo savaitgalio – orų karuselė: termometro stulpelis šokinės aukštyn ir žemyn

„Antradienio naktis dar vėsoka, bet jau antradienio dieną, pradedant pietiniais, pietrytiniais rajonais atplūs vis šiltesnis oras iš pietų, pietvakarių. Negana to, piečiau mūsų nutįsęs banguotas atmosferos frontas antradienio dieną savo lietaus debesimis gali pietinį, pietrytinį Lietuvos pakraštuką užkabinti, gerokai palaistyti, trankia perkūnija pagrūmoti“, – įspėja sinoptikė Elvyra Latvėnaitė.
Pasak jos, trečiadienį ir ketvirtadienį Lietuvoje bus dar labai šilta, o kai kur vėl karšta. Nuo penktadienio vėl atvės, penktadienį dar ir gausokai ir trankiai palis. Pagal dabartinius duomenis savaitgalis bus jau daug vėsesnis, ramus, be ženklesnio lietaus.
E. Latvėnaitė išsamiau padėliojo, kokie orai mūsų laukia ateinančią savaitę.
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Pirmadienį, rugpjūčio 3 d. be lietaus, naktį rūkai nusidrieks, daugiausia pietvakarinėje Lietuvos pusėje. Vėjas nepastovus naktį 2–6 m/s, dieną 4–8 m/s. Naktį 9–12°C, pajūryje 13–16°C, dieną 20–25°C.
Antradienį, rugpjūčio 4 -osios naktį be lietaus, rūkai nusidrieks, daugiausia šiaurės vakariniuose rajonuose, rytą ir dieną protarpiais, gana gausiai ir su perkūnija palis pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose. Vėjas naktį nepastovus 3–7 m/s, dieną rytų, pietryčių 5–10 m/s. Naktį 10–14°C, šilčiausia pietvakariniame, pietiniame pakraštuke, dieną 24–28°C.
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Trečiadienį, rugpjūčio 5-osios naktį be lietaus, pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose rūkai nusidrieks, vakare vakarinius rajonus pasieks lietaus su perkūnija, debesys. Vėjas nepastovus 3–7 m/s, dieną vakariniuose rajonuose pietinių krypčių 5–10 m/s. Naktį 12–17°C, vėsiausia šiaurės vakaruose, šiaurėje, šilčiausia Kuršių nerijoje, pietiniam ir rytiniam pakraštuke, dieną 27–32°C.
Ketvirtadienį, rugpjūčio 6 d. protarpiais su perkūnija palis, dieną daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose. Vėjas naktį pietų, pietvakarių, dieną pietvakarių, vakarų 5–10 m/s, dieną pajūryje ir šiaurės vakariniuose, šiauriniuose rajonuose 7–12 m/s. Naktį 17–19°C, dieną 26–29°C, vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose 20–23°C.
Penktadienį, rugpjūčio 7 d. su perkūnija daug kur palis, smarkiau dieną, be ženklesnio lietaus turėtų būti vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose. Vėjas naktį nepastovus 4–8 m/s, dieną vakarų, šiaurės vakarų 6–11 m/s. Naktį 15–18°C, dieną 19–24°C, rytiniuose rajonuose 25–27°C.
Šeštadienį, rugpjūčio 8 d. be lietaus. Vėjas vakarų naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 11–13°C, pajūryje 14–17°C, dieną 19–24°C, vėsiausia vakariniam, šiaurės vakariniam pakraštuke.
Sekmadienį, rugpjūčio 9-osios naktį be lietaus, dieną be ženklesnio lietaus. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų naktį 3–7 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį 11–13°C, pajūryje 14–17°C, dieną 19–24°C.
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