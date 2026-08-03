Sinoptikas siunčia aiškų signalą: po karščio – staigūs orų pokyčiai

Pasak sinoptiko, šilumos šalyje ims daugėti nuo antradienio. Naktį dangus bus daugiausia giedras, o pietiniuose rajonuose iš tankesnių debesų kai kur trumpai palis. Paryčiais oras atvės iki 9–14 laipsnių šilumos.
Dieną ir toliau vyraus nedidelis debesuotumas, tačiau lietaus tikimybė bus nedidelė. Be to, į šalį ims skverbtis šiltesnio oro masė, todėl temperatūra popietę pakils iki 24–29 laipsnių šilumos.
Trečiadienio naktį orai vėl bus mažai debesuoti ar giedri, lyti nebus iš ko. Vėjas bus silpnas. Kai kur nusidrieks rūkas. Rytą temperatūra pažemės iki 11–16 laipsnių šilumos.
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Trečiadienio dieną orai ir toliau išliks mažai debesuoti ir sausi, tik šilumos, palyginti su antradieniu, bus dar daugiau.
„Papūs nestiprus pietų vėjas, kuris atneš dar didesnę šilumą, temperatūra antroje dienos pusėje pakils iki 27–32 laipsnių karščio“, – sako T. Kantautas.
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Visgi karštą dieną vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, gali formuotis kamuoliniai debesys, kurie sukels vasariškas liūtis su perkūnija. Taip pat žadamas apysmarkis vėjas, kurio gūsiai sieks 15–20 metrų per sekundę.
Ketvirtadienį per šalį praslinks pamažu silpstantis atmosferos frontas. Pasak T. Kantauto, tiek naktį, tiek dieną bus nepastoviai debesuota, vietomis ir vėl sulauksime kritulių, stiprės vėjas.
„Naktį daugiausia Vidurio, Pietų ir Rytų Lietuvoje, dieną daugiausia pietiniuose rajonuose praslinks trumpalaikiai lietūs su perkūnija. Pietų, pietvakarių vėjas pamažu suksis iš vakarų, šiaurės vakarų ir šiek tiek sustiprės, per perkūniją kai kur gūsiai sieks 15–17 m/s“, – prognoze dalijasi sinoptikas.
Nepaisant žadamo lietaus, orai išliks labai šilti – naktį temperatūra pažemės tik iki 15–20 laipsnių, o dieną sušils iki 26–31 laipsnio. Kiek vėsiau bus vakariniame šalies pakraštyje, čia šils iki 22–25 laipsnių.
Nuo penktadienio šalyje įsitvirtins aukštesnis slėgis, todėl lietaus tikimybė bus maža.
„Naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnija, o dieną lietaus tikimybė jau bus maža“, – pažymi T. Kantautas.
Į šalį taip pat plūstels gaivesnio oro masė, todėl naktį vės iki 13–18 laipsnių, o dieną temperatūra nekils aukščiau 20–25 laipsnių.
Savaitgalį lietaus tikimybė bus maža. Nusistovėjus sausiems orams, naktimis temperatūra sieks 9–15 laipsnių, o dienomis – 18–24 laipsnius šilumos.
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