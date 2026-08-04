Meteorologai paskelbė viso rugpjūčio prognozę: atskleidė, kokiais orais dar gali nustebinti ši vasara

„SVARBU ŽINOTI. Tai yra tik eksperimentinės prognozės, jų patikimumas nėra pakankamai aukštas, todėl svarbūs sprendimai, remiantis jomis, neturėtų būti priimami. Pateikta ilgalaikė prognozė rodo tendenciją ir nereiškia, kad visai nepasitaikys labai vėsių ir / ar drėgnų dienų.
Remiantis naujausiais ECMWF modelio skaičiavimais, prognozuojama, kad rugpjūčio temperatūra (standartinė klimato norma: SKN: 17,6 °C ir 77 mm) bus iki 0,5 laipsnio aukščiau normos, o mėnesio kritulių kiekis – iki 15 % mažesnis už 1991–2020 m. vidurkį.
Beveik tokius pat rezultatus pateikia ir kitas (CFSv2) ilgalaikių prognozių modelis. Rugpjūčio mėnuo, skaičiuojama, turėtų būti iki 0,5° šiltesnis , o kritulių kiekis – iki 10–15 % mažesnis nei norma.
Sinoptikai praneša, koks bus antradienis: šiuose regionuose gausiai ir su perkūnija palis
Apibendrinus, 2026 metų paskutinis vasaros mėnuo turėtų būti truputį šiltesnis ir sausesnis nei vidutiniškai.
Žvelgiant į pastaruosius keletą metų: 2025 m. rugpjūtis buvo vėsesnis ir sausesnis nei vidutiniškai, 2024 metais – labai šiltas ir sausas, 2023 m. – labai šiltas ir drėgnas, 2022 m. – sausas ir karščiausias per visą modernių meteorologinių stebėjimų laikotarpį.
Susiję straipsniai
2021 m. rugpjūčio mėn. pasitaikė vėsus ir labai drėgnas. Taigi, rugpjūčių pasitaikė labai įvairių.
Žemėlapiuose: ECMWF modelio oro temperatūros (viršuje) ir kritulių kiekio (apačioje) anomalijų prognozės artimiausioms savaitėms“, – rašo meteo.lt
Oraiorai LietuvojeOrų prognozė
Rodyti daugiau žymių