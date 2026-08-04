Sinoptikė skelbia naujausią prognozę: po šilumos – naujas orų scenarijus

Anot jos, pirmieji pokyčiai pasijus jau antradienį. Nors naktis daugelyje šalies vietų dar buvo gana vėsi, dieną iš pietų ims plūsti šiltesnio oro masė.
„Antradienio dieną, pradedant pietiniais rajonais, vėl šiluma iš pietų plūs, o pietinį ir pietrytinį Lietuvos pakraštį užkabins banguotas atmosferos frontas.
Ten su perkūnija palaistys, nors perkūnija bus gana „kultūringa“ – kai kur girdėsis tik dundėjimas iš kaimyninių vietovių“, – prognozuoja sinoptikė.
Sinoptikai praneša, koks bus antradienis: šiuose regionuose gausiai ir su perkūnija palis
Sinoptikė taip pat išsamiau apžvelgė šios savaitės orus.
Antradienį, rugpjūčio 4-osios rytą ir dieną (daugiausia dienos pradžioje) protarpiais su perkūnija palis pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose. Vėjas daugiausia rytinių krypčių naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 9–13°C, šilčiausia pietvakariniame, pietiniame pakraštuke iki 14–16°C, dieną 24–28°C.
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Trečiadienį, rugpjūčio 5-osios naktį be lietaus, pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose rūkai nusidrieks, vakare vakarinius rajonus pasieks lietaus su perkūnija, debesys. Vėjas nepastovus 3–7 m/s, dieną vakariniuose rajonuose pietinių krypčių 5–10 m/s, vakare per perkūniją gūsiai 15–17 m/s. Naktį 12–17°C, vėsiausia vakaruose, šiaurės vakaruose, dieną karštis 27–32°C.
Ketvirtadienį, rugpjūčio 6 d. protarpiais su perkūnija palis, pavakare daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose. Vėjas naktį pietų, pietvakarių, dieną pietvakarių, vakarų 5–10 m/s, dieną pajūryje ir šiaurės vakariniuose rajonuose 7–12 m/s. Naktį 17–20°C, dieną 26–30°C, vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose 22–25°C.
Penktadienį, rugpjūčio 7 -osios naktį protarpiais su perkūnija palis, daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose. Vėjas vakarinių krypčių 4–8 m/s, dieną šiaurės vakariniuose, šiauriniuose rajonuose 6–11 m/s. Naktį 15–18°C, dieną 20–25°C, vėsiausia vakariniuose rajonuose.
Šeštadienį, rugpjūčio 8 -osios naktį be lietaus, dieną gali kai kur iš tamsesnio debesėlio keliolika lašų iškristi. Vėjas vakarų naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 11–13°C, pajūryje 14–17°C, dieną 19–23°C, vėsiausia vakariniam, šiaurės vakariniam pakraštuke. Sekmadienį, rugpjūčio 9-osios naktį be lietaus, dieną gali šik tiek palyti šiauriniuose rajonuose. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų naktį 3–7 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį 10–12°C, pajūryje 14–17°C, dieną 19–23°C. Pirmadienį, rugpjūčio 10 d. be lietaus. Vėjas pietų, pietryčių naktį 4–8 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį 11–14°C, dieną vėl gali iki 23–28°C sušilti.
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