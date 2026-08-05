Dėl trečiadienio orų – sinoptikės įspėjimas: „Tai pajus visa Lietuva“

„Ramius, sausus orus atnešęs anticiklonas traukiasi į rytus. Iš vakarų, link Skandinavijos plečiasi drėgnesnis ciklonas, vardu Justine, kartu su juo ir atmosferos frontų sistema su lietaus debesimis. Trečiadienį per Lietuvą slinks šiltasis atmosferos frontas, bet šiltuoju metų laiku jis tik šiek tiek silpnu lietučiu pakrapnoja, bet tvankumą ir šutrą rytoj jau visa Lietuva pajus.
Ketvirtadienį Lietuvą pasieks dar vienas atmosferos frontas, jau daugiau ir trankiau palaistys, vakare vėl smarkiau trankysis ir lis pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose, kur dieną labiausiai įkais. Penktadienį irgi palis, naktį dar su perkūnija, jau pūs kiek stipresnis vakaris vėjas, jau ženkliai atvės. Savaitgalyje ir pirmadienį iš pietų, jau su sausesniais ir ramesniais orais pasieks anticiklonas, bet didesnė šiluma dar nedžiugins, ypač naktimis.
Pirmadienį anticiklonas trauksis į rytus, bus dar be lietaus, o vakariniu jo pakraščiu vėl gerokai šiltesnis oras iš pietų plūs, tad vėl turėtų gerokai šilti. Nuo antradienio orai bus permainingi, kiek daugiau palis antradienį, nors šiek tiek atvės, bet dar laikysis maloni, vasariška šiluma.
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Trečiadienį, rugpjūčio 5-osios naktį be lietaus, dieną kai kur iš tamsesnio debesėlio keliolika lašų iškris. Vėjas naktį rytų, pietryčių, dieną pietinių krypčių 4–8 m/s, pajūryje dieną 6–11 m/s. Naktį 14–17°C, vėsiausia vakaruose, šiaurės vakaruose, dieną karštis 28–33°C.
Ketvirtadienį, rugpjūčio 6 d. protarpiais su perkūnija palis, popietę daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose, o vakare čia vėl gausokai ir su trankia perkūnija lis. Vėjas naktį pietų, pietvakarių 5–10 m/s, dieną pietvakarių, vakarų 5–10 m/s, per perkūniją gūsiai 15–18 m/s, vakare kai kur gūsiai iki 24 m/s. Naktį 17–21°C, dieną 26–31°C, vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose 22–25°C.
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Penktadienį, rugpjūčio 7 d. protarpiais palis, naktį pietiniuose ir rytiniuose rajonuose su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių naktį 6–11 m/s, dieną 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Naktį 14–18°C, šilčiausia pajūryje, dieną 19–23°C, vėsiausia vakariniuose rajonuose.
Šeštadienį, rugpjūčio 8-osios naktį be lietaus, dieną gali kai kur iš tamsesnio debesėlio keliolika lašų iškristi. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 11–16°C, šilčiausia vakariniam pakraštuke, pajūryje apie 18°C, dieną 19–23°C, vėsiausia vakariniam, šiaurės vakariniam pakraštuke.
Sekmadienį, rugpjūčio 9-osios naktį be lietaus, dieną gali šik tiek palyti šiauriniuose rajonuose. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį 9–12°C, pajūryje 13–15°C, dieną 20–25°C.
Pirmadienį, rugpjūčio 10 d. be lietaus. Vėjas pietų, pietryčių naktį 3–7 m/s, dieną 76–11 m/s. Naktį 10–13°C, pajūryje 14–16°C, dieną vėl gali iki 23–28°C sušilti.
Antradienį, rugpjūčio 11 d. pradedant vakariniais rajonais lietaus debesys keliaus per Lietuvą į rytus, ne tik laistys, bet vėl perkūnija dundės. Vėjas naktį pietų, dieną pietvakarių 7–12 m/s. Naktį 17–19°C, dieną 21–26°C.
Pridedu paveikslėlius kokios oro temperatūros laukiame trečiadienio rytą ir dieną. Paveikslėlį kur ir kiek gali palyti trečiadienį. Kritulių kiekio legenda paveikslėlio apačioje“, – „Facebook“ rašė sinoptikė E. Latvėnaitė
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