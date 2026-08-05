GamtaOrai

Ką pranašavo rugpjūčio 5-osios orai: senovės lietuvių išmintis įspėja ir ko būtina vengti

2026 m. rugpjūčio 5 d. 13:28
Nors rugpjūčio pradžia Lietuvoje – pats vasaros darbymetis, mūsų senoliai tikėjo, kad kiekviena diena turi savus ženklus ir papročius. Rugpjūčio 5-ąją jie stengdavosi kuo anksčiau pradėti darbus, rinkdavo miško uogas, o gamtos ženklus stebėdavo norėdami nuspėti artėjančius orus ir būsimą derlių.
Daugiau nuotraukų (9)
Darbymetis – be tinginystės
Liaudies išmintis byloja, kad rugpjūčio pradžioje kiekviena valanda buvo brangi. Laukuose ir soduose darbų netrūko, todėl manyta, jog tinginiavimas šią dieną gali atnešti nesėkmių ar mažesnį derlių. Žmonės stengdavosi baigti svarbiausius darbus, kol dar lepino vasariška šiluma.
Taip pat buvo tikima, kad šią dieną verta būti dosniems – neatsisakyti padėti kaimynams ar artimiesiems, pasidalyti derliumi ir vengti pykčių. Buvo sakoma, kad geri darbai sugrįžta su kaupu.

Savaitės vidurys nusimato karštas: temperatūra kils iki 32 laipsnių šilumos

Aviečių ir putinų metas
Rugpjūčio pradžia – puikus metas rinkti avietes ir putinus. Avietės nuo seno buvo naudojamos uogienėms, sirupams ir kvapniems pyragams, o putinų uogos – įvairiems liaudiškiems žiemai ruošiamiems gėrimams bei užpilams.
Senoliai tikėjo, kad ant stalo padėtas naminis aviečių pyragas simbolizuoja namų jaukumą, gausą ir santarvę.
Ko senoliai stengėsi nedaryti?
Susiję straipsniai
Dėl trečiadienio orų – sinoptikės įspėjimas: „Tai pajus visa Lietuva“

Dėl trečiadienio orų – sinoptikės įspėjimas: „Tai pajus visa Lietuva“ (1)

Meteorologai paskelbė viso rugpjūčio prognozę: atskleidė, kokiais orais dar gali nustebinti ši vasara

Meteorologai paskelbė viso rugpjūčio prognozę: atskleidė, kokiais orais dar gali nustebinti ši vasara (2)

Galinga audra smogė Lenkijos sostinei: dangų skrodė žaibai, sutriko skrydžiai

Galinga audra smogė Lenkijos sostinei: dangų skrodė žaibai, sutriko skrydžiai

Liaudies papročiai byloja, kad rugpjūčio 5-ąją reikėtų:
vengti tinginiauti ir atidėlioti svarbius darbus;
nesipykti ir nevartoti piktų žodžių;
neatsisakyti padėti prašančiam pagalbos;
vengti bereikalingai skolinti pinigus, jei norima išsaugoti namų gerovę.
Nors šiandien į tokius prietarus dažniausiai žvelgiama su šypsena, jie primena senąsias vertybes – darbštumą, dosnumą ir pagarbą aplinkiniams.
Ką apie orus sakydavo gamta?
Mūsų protėviai atidžiai stebėdavo gamtą ir tikėjo, kad ji gali perspėti apie būsimus orus.
Populiariausi rugpjūčio 5-osios ženklai:
vakare pasirodęs rūkas žada gražią ir saulėtą kitą dieną;
garsiai ūbaujantis apuokas pranašauja atvėsimą;
gausiai prie skruzdėlyno besidarbuojančios skruzdėlės praneša apie šiltus orus;
voratinkliai, nusidriekę į šiaurę, žada vėsesnius orus, o į pietus – šilumą;
gausi rytinė rasa pranašauja ramią vasaros pabaigą, o lietus – gerą derlių.
Nors šiandien orų prognozes pateikia meteorologai, daugelis žmonių ir toliau su smalsumu stebi gamtos ženklus. Jie primena senąsias tradicijas ir glaudų žmogaus ryšį su gamta.
Orų prognozėprietaraimeteorologija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.