Ką pranašavo rugpjūčio 5-osios orai: senovės lietuvių išmintis įspėja ir ko būtina vengti

Darbymetis – be tinginystės
Liaudies išmintis byloja, kad rugpjūčio pradžioje kiekviena valanda buvo brangi. Laukuose ir soduose darbų netrūko, todėl manyta, jog tinginiavimas šią dieną gali atnešti nesėkmių ar mažesnį derlių. Žmonės stengdavosi baigti svarbiausius darbus, kol dar lepino vasariška šiluma.
Taip pat buvo tikima, kad šią dieną verta būti dosniems – neatsisakyti padėti kaimynams ar artimiesiems, pasidalyti derliumi ir vengti pykčių. Buvo sakoma, kad geri darbai sugrįžta su kaupu.
Savaitės vidurys nusimato karštas: temperatūra kils iki 32 laipsnių šilumos
Aviečių ir putinų metas
Rugpjūčio pradžia – puikus metas rinkti avietes ir putinus. Avietės nuo seno buvo naudojamos uogienėms, sirupams ir kvapniems pyragams, o putinų uogos – įvairiems liaudiškiems žiemai ruošiamiems gėrimams bei užpilams.
Senoliai tikėjo, kad ant stalo padėtas naminis aviečių pyragas simbolizuoja namų jaukumą, gausą ir santarvę.
Ko senoliai stengėsi nedaryti?
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Liaudies papročiai byloja, kad rugpjūčio 5-ąją reikėtų:
vengti tinginiauti ir atidėlioti svarbius darbus;
nesipykti ir nevartoti piktų žodžių;
neatsisakyti padėti prašančiam pagalbos;
vengti bereikalingai skolinti pinigus, jei norima išsaugoti namų gerovę.
Nors šiandien į tokius prietarus dažniausiai žvelgiama su šypsena, jie primena senąsias vertybes – darbštumą, dosnumą ir pagarbą aplinkiniams.
Ką apie orus sakydavo gamta?
Mūsų protėviai atidžiai stebėdavo gamtą ir tikėjo, kad ji gali perspėti apie būsimus orus.
Populiariausi rugpjūčio 5-osios ženklai:
vakare pasirodęs rūkas žada gražią ir saulėtą kitą dieną;
garsiai ūbaujantis apuokas pranašauja atvėsimą;
gausiai prie skruzdėlyno besidarbuojančios skruzdėlės praneša apie šiltus orus;
voratinkliai, nusidriekę į šiaurę, žada vėsesnius orus, o į pietus – šilumą;
gausi rytinė rasa pranašauja ramią vasaros pabaigą, o lietus – gerą derlių.
Nors šiandien orų prognozes pateikia meteorologai, daugelis žmonių ir toliau su smalsumu stebi gamtos ženklus. Jie primena senąsias tradicijas ir glaudų žmogaus ryšį su gamta.
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