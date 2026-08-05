Kai kur lis smarkiai, galimas škvalas 15–18 m/s. Žemiausia temperatūra 16–21 laipsnis šilumos.
Ketvirtadienio dieną – vakare daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai (intensyvumas ≥15 mm per ≤12 val.).
Didesnėje šalies dalyje, daugiausia Pietryčių Lietuvoje, perkūnija, vietomis galimas škvalas 15–20 m/s , kruša.
Savaitės vidurys nusimato karštas: temperatūra kils iki 32 laipsnių šilumos
Aukščiausia oro temperatūra 27–32 , vakariniame šalies pakraštyje 23–26 laipsniai. Didžiausia neramių orų tikimybė – Pietų Lietuvoje. Ketvirtadienį ryte informacija bus tikslinama.
„Grinda“ feisbuko paskyroje pasidalino, kad ruošiasi galimai audrai Vilniuje jau rytoj.
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Įspėjame: meteorologų prognozės rodo, kad rytoj Vilnių gali pasiekti stipri liūtis ir audra, panaši į tą, kuri miestą talžė praėjusį šeštadienį.
Ruošiamės iš anksto: stipriname budinčias komandas, pasitelkiame papildomą techniką – būsime pasirengę operatyviai reaguoti į galimus audros padarinius.
Gyventojus raginame pasirūpinti savo turtu, vengti nebūtinų kelionių audros metu ir sekti naujausią orų informaciją.
Jei orų prognozės pasitvirtins, Vilniuje galimi gatvių užtvindymai, eismo sutrikimai, medžių ar jų šakų virtimai. Tokiu atveju dėsime visas pastangas, kad audros padarinius pašalintume kuo greičiau.