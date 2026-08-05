GamtaOrai

Naujausia prognozė: daliai Lietuvos – svarbus sinoptikų įspėjimas Tarnybos ruošiasi iš anksto (3)

2026 m. rugpjūčio 5 d. 19:30
Meteo.lt
Papildyta
Ateinančią parą – audringi orai. Ketvirtadienio naktį vietomis trumpas lietus, perkūnija, praneša Meteo LT.
Daugiau nuotraukų (30)
Kai kur lis smarkiai, galimas škvalas 15–18 m/s. Žemiausia temperatūra 16–21 laipsnis šilumos.
Ketvirtadienio dieną – vakare daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai (intensyvumas ≥15 mm per ≤12 val.).
Didesnėje šalies dalyje, daugiausia Pietryčių Lietuvoje, perkūnija, vietomis galimas škvalas 15–20 m/s , kruša.

Savaitės vidurys nusimato karštas: temperatūra kils iki 32 laipsnių šilumos

Aukščiausia oro temperatūra 27–32 , vakariniame šalies pakraštyje 23–26 laipsniai. Didžiausia neramių orų tikimybė – Pietų Lietuvoje. Ketvirtadienį ryte informacija bus tikslinama.
„Grinda“ feisbuko paskyroje pasidalino, kad ruošiasi galimai audrai Vilniuje jau rytoj.
Susiję straipsniai
Galinga audra smogė Lenkijos sostinei: dangų skrodė žaibai, sutriko skrydžiai

Galinga audra smogė Lenkijos sostinei: dangų skrodė žaibai, sutriko skrydžiai

Meteorologai paskelbė viso rugpjūčio prognozę: atskleidė, kokiais orais dar gali nustebinti ši vasara

Meteorologai paskelbė viso rugpjūčio prognozę: atskleidė, kokiais orais dar gali nustebinti ši vasara (2)

Dėl trečiadienio orų – sinoptikės įspėjimas: „Tai pajus visa Lietuva“

Dėl trečiadienio orų – sinoptikės įspėjimas: „Tai pajus visa Lietuva“ (1)

Įspėjame: meteorologų prognozės rodo, kad rytoj Vilnių gali pasiekti stipri liūtis ir audra, panaši į tą, kuri miestą talžė praėjusį šeštadienį.
Ruošiamės iš anksto: stipriname budinčias komandas, pasitelkiame papildomą techniką – būsime pasirengę operatyviai reaguoti į galimus audros padarinius.
Gyventojus raginame pasirūpinti savo turtu, vengti nebūtinų kelionių audros metu ir sekti naujausią orų informaciją.
Jei orų prognozės pasitvirtins, Vilniuje galimi gatvių užtvindymai, eismo sutrikimai, medžių ar jų šakų virtimai. Tokiu atveju dėsime visas pastangas, kad audros padarinius pašalintume kuo greičiau.
sinoptikaiOrų prognozė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.