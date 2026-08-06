Audros debesys slenka per Lietuvą: kur merkia lietus ir griaudėja perkūnija, kas laukia toliau

Remiantis 07:40 val. duomenimis, į šalį plinta intensyvesnio lietaus su perkūnija debesys, vietomis intensyviai lyja, griaudi perkūnija.
Artimiausiomis valandomis pietvakariniuose, centriniuose ir pietiniuose rajonuose vietomis numatomi trumpi lietūs, perkūnija, kai kur lis smarkiai, tikėtini 15–18 m/s vėjo gūsiai.
Smarkiai lyjant eismo sąlygos gali tapti sudėtingos, gali pasitaikyti trumpalaikių kelių ruožų ar žemesnių reljefo formų užtvindymų, dėl stipresnio vėjo gali lūžti plonesnės ir silpnesnės medžių šakos, dėl perkūnijos galimi elektros tiekimo sutrikimai.
Savaitės vidurys nusimato karštas: temperatūra kils iki 32 laipsnių šilumos
Vietomis lis smarkiai, griaudės perkūnija, kris kruša, galimas škvalas (t. y. staigus vėjo sustiprėjimas iki 15–20 m/s).
ESSL (Europos pavojingų audrų laboratorijos) žemėlapis rodo, kad didžiausia perkūnijų ir krušos tikimybė (tamsiai mėlyna teritorija apibraukta baltais taškeliais) bus antroje dienos pusėje pietiniuose rajonuose.
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Trečiadienio vakarą „Grinda“ feisbuko paskyroje pasidalino, kad ruošiasi galimai audrai Vilniuje.
Įspėjame: meteorologų prognozės rodo, kad rytoj Vilnių gali pasiekti stipri liūtis ir audra, panaši į tą, kuri miestą talžė praėjusį šeštadienį. Ruošiamės iš anksto: stipriname budinčias komandas, pasitelkiame papildomą techniką – būsime pasirengę operatyviai reaguoti į galimus audros padarinius.
Gyventojus raginame pasirūpinti savo turtu, vengti nebūtinų kelionių audros metu ir sekti naujausią orų informaciją. Jei orų prognozės pasitvirtins, Vilniuje galimi gatvių užtvindymai, eismo sutrikimai, medžių ar jų šakų virtimai. Tokiu atveju dėsime visas pastangas, kad audros padarinius pašalintume kuo greičiau.
Kaip skelbė sinoptikas, esant tokiai situacijai valandinėmis skaitmeninių orų modelių prognozėmis aklai kliautis neverta. Jeigu matot prognozėje labai smarkų lietų pvz. rytoj 16 valandą, tai dar tikrai nereiškia jog būtent tuo metu audra pasirodys.
Žinoma sinoptikė Elvyra Latvėnaitė socialiniame tinkle taip pat plačiau apžvelgė kitų dienų orus.
Penktadienį, rugpjūčio 7 d. protarpiais palis,gausiau naktį ir su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių naktį 6–11 m/s, dieną 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Naktį 14–18°C, šilčiausia pajūryje ir pietrytiniam, rytiniam pakraštuke, dieną 19–23°C, vėsiausia vakariniuose rajonuose.
Šeštadienį, rugpjūčio 8-osios naktį be lietaus, dieną gali kai kur iš tamsesnio debesėlio keliolika lašų iškristi. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 10–14°C, šilčiausia vakariniam pakraštuke, pajūryje 15–17°C, dieną 19–23°C, vėsiausia vakariniam, šiaurės vakariniam pakraštuke.
Sekmadienį, rugpjūčio 9 d. be lietaus. Vėjas vakarinių krypčių naktį 3–7 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį 9–12°C, pajūryje 13–15°C, dieną 19–24°C.
Pirmadienį, rugpjūčio 10-osios naktį ir didesnę dienos dalį be lietaus, vakare vakarinius rajonus pasieks lietaus su perkūnija, debesys. Vėjas pietų, pietryčių naktį 4–8 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį 10–13°C, pajūryje 14–16°C, dieną vėl gali iki 23–28°C sušilti.
Antradienį, rugpjūčio 11 d. daug kur lis, gausiau ir su perkūnija naktį. Vėjas naktį pietų, pietvakarių, dieną pietvakarių, vakarų 7–12 m/s, dieną gūsiai 15–17 m/s. Naktį 15–17°C, dieną 18–23°C.
Trečiadienį, rugpjūčio 12 d. be ženklesnio lietaus. Vėjas vakarų 7–12 m/s, gūsiai 15 m/s, pajūryje gūsiai 17 m/s. Naktį 11–14°C, pajūryje 15–17°C, dieną 19–23°C.
hidrometeorologijaLietuvos hidrometeorologijos tarnybasinoptikai
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