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Po tvankios kaitros – sinoptikės įspėjimas: šioje Lietuvos dalyje bus audringiausia

2026 m. rugpjūčio 6 d. 06:00
Lrytas.lt
Ketvirtadienį dieną lis daug kur, kai kur smarkiau ir su perkūnija, smarkesnės perkūnijos, kruša labiausiai tikėtina vakare, daugiausia pietiniuose, pietrytiniuose ir rytiniuose rajonuose, kur ilgiausia laikysis karštis, feisbuko paskyroje skelbia sinoptikė Elvyra Latvėnaitė.
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„Tai anticiklonas, vardu Pythagoras, sausais ir ramiais orais besitraukdamas pamalonino, tik tas karštis vėl daug kam netiko“, – rašė sinoptikė.
Vėjas naktį pietų, pietvakarių 4–8 m/s, dieną pietvakarių, vakarų 5–10 m/s, pajūryje 7–12 m/s, per perkūniją gūsiai 15–18 m/s, vakare kai kur gūsiai iki 24 m/s. Naktį 17–21°C, dieną karštis 27–32°C, vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose 22–26°C.
Žinoma sinoptikė socialiniame tinkle taip pat plačiau apžvelgė kitų dienų orus.

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Penktadienį, rugpjūčio 7 d. protarpiais palis,gausiau naktį ir su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių naktį 6–11 m/s, dieną 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Naktį 14–18°C, šilčiausia pajūryje ir pietrytiniam, rytiniam pakraštuke, dieną 19–23°C, vėsiausia vakariniuose rajonuose.
Šeštadienį, rugpjūčio 8-osios naktį be lietaus, dieną gali kai kur iš tamsesnio debesėlio keliolika lašų iškristi. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 10–14°C, šilčiausia vakariniam pakraštuke, pajūryje 15–17°C, dieną 19–23°C, vėsiausia vakariniam, šiaurės vakariniam pakraštuke.
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Sekmadienį, rugpjūčio 9 d. be lietaus. Vėjas vakarinių krypčių naktį 3–7 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį 9–12°C, pajūryje 13–15°C, dieną 19–24°C. Pirmadienį, rugpjūčio 10-osios naktį ir didesnę dienos dalį be lietaus, vakare vakarinius rajonus pasieks lietaus su perkūnija, debesys. Vėjas pietų, pietryčių naktį 4–8 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį 10–13°C, pajūryje 14–16°C, dieną vėl gali iki 23–28°C sušilti.
Antradienį, rugpjūčio 11 d. daug kur lis, gausiau ir su perkūnija naktį. Vėjas naktį pietų, pietvakarių, dieną pietvakarių, vakarų 7–12 m/s, dieną gūsiai 15–17 m/s. Naktį 15–17°C, dieną 18–23°C. Trečiadienį, rugpjūčio 12 d. be ženklesnio lietaus. Vėjas vakarų 7–12 m/s, gūsiai 15 m/s, pajūryje gūsiai 17 m/s. Naktį 11–14°C, pajūryje 15–17°C, dieną 19–23°C.
sinoptikaiOrų prognozėLietuvos hidrometeorologijos tarnyba
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