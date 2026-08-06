Po tvankios kaitros – sinoptikės įspėjimas: šioje Lietuvos dalyje bus audringiausia

„Tai anticiklonas, vardu Pythagoras, sausais ir ramiais orais besitraukdamas pamalonino, tik tas karštis vėl daug kam netiko“, – rašė sinoptikė.
Vėjas naktį pietų, pietvakarių 4–8 m/s, dieną pietvakarių, vakarų 5–10 m/s, pajūryje 7–12 m/s, per perkūniją gūsiai 15–18 m/s, vakare kai kur gūsiai iki 24 m/s. Naktį 17–21°C, dieną karštis 27–32°C, vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose 22–26°C.
Žinoma sinoptikė socialiniame tinkle taip pat plačiau apžvelgė kitų dienų orus.
Savaitės vidurys nusimato karštas: temperatūra kils iki 32 laipsnių šilumos
Penktadienį, rugpjūčio 7 d. protarpiais palis,gausiau naktį ir su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių naktį 6–11 m/s, dieną 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Naktį 14–18°C, šilčiausia pajūryje ir pietrytiniam, rytiniam pakraštuke, dieną 19–23°C, vėsiausia vakariniuose rajonuose.
Šeštadienį, rugpjūčio 8-osios naktį be lietaus, dieną gali kai kur iš tamsesnio debesėlio keliolika lašų iškristi. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 10–14°C, šilčiausia vakariniam pakraštuke, pajūryje 15–17°C, dieną 19–23°C, vėsiausia vakariniam, šiaurės vakariniam pakraštuke.
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Sekmadienį, rugpjūčio 9 d. be lietaus. Vėjas vakarinių krypčių naktį 3–7 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį 9–12°C, pajūryje 13–15°C, dieną 19–24°C. Pirmadienį, rugpjūčio 10-osios naktį ir didesnę dienos dalį be lietaus, vakare vakarinius rajonus pasieks lietaus su perkūnija, debesys. Vėjas pietų, pietryčių naktį 4–8 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį 10–13°C, pajūryje 14–16°C, dieną vėl gali iki 23–28°C sušilti.
Antradienį, rugpjūčio 11 d. daug kur lis, gausiau ir su perkūnija naktį. Vėjas naktį pietų, pietvakarių, dieną pietvakarių, vakarų 7–12 m/s, dieną gūsiai 15–17 m/s. Naktį 15–17°C, dieną 18–23°C. Trečiadienį, rugpjūčio 12 d. be ženklesnio lietaus. Vėjas vakarų 7–12 m/s, gūsiai 15 m/s, pajūryje gūsiai 17 m/s. Naktį 11–14°C, pajūryje 15–17°C, dieną 19–23°C.
sinoptikaiOrų prognozėLietuvos hidrometeorologijos tarnyba
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