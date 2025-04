Nutiesė naują tiltą, Danės upę pavers Venecijos kanalu ir išdalins 600 picų – Klaipėda tris dienas virs Italija

Pastebi lietuvių susižavėjimą Italija

Italijos ambasadorius Lietuvoje J.E.Emanuele de Maigret komentavo, jog Italijos ambasados ir Italų kultūros instituto Vilniuje tikslas – stiprinti kultūrinį Italijos ir Lietuvos bendradarbiavimą, o tam ir skirta renginių programa Klaipėdoje, orientuota į plačiąją visuomenę.

„Nuo pat savo atvykimo į Lietuvą, lankydamasis skirtinguose miestuose, galėjau įvertinti atskirų šios nuostabios šalies regionų ypatumus, o tai padėjo sukurti partnerystę visose srityse: ekonomikos, gynybos, gastronomijos, kultūros, meno, mokslo ir aukštųjų technologijų. Šiemet be Italijos dienų Klaipėdoje, bendradarbiaujant su prestižinėmis Lietuvos institucijomis, panašūs renginiai numatyti ir kituose Lietuvos miestuose, ypatingą dėmesį skiriant itališkam kinui“, – komentavo Italijos ambasadorius Lietuvoje.

Kas, Italijos ambasadoriaus Lietuvoje žodžiais, vienija Klaipėdą ir Italiją? „Klaipėda yra pajūrio miestas, o Italija – pusiasalis, kuriame yra daug uostų dėl ilgos Viduržemio jūros pakrantės. Klaipėda ir Italija yra glaudžiai susijusios su jūra, kuri istoriškai darė įtaką jų kultūrai, ekonomikai ir gyvenimo būdui. Klaipėda, kaip ir daugelis Italijos miestų, turi ilgametes laivybos ir jūrų prekybos tradicijas. Dar vienas bendras elementas yra atsivėrimas pasauliui ir tarpkultūrinis dialogas“, – sakė J.E.Emanuele de Maigret.

Nuo pat savo kadencijos Lietuvoje pradžios pašnekovas teigė konstatavęs, kad lietuviai yra labai susidomėję ir susižavėję Italija, tą liudija ir gausus dalyvavimas organizuojamuose renginiuose.

Kas sieja Italiją ir Klaipėdą?

Kaip pasakojo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Turizmo skyriaus vedėja Jūratė Sokolova, „Italijos dienos Klaipėdoje“ – šventė, kurios tikslas – atverti duris į spalvingą, rafinuotą ir istoriškai turtingą Italijos pasaulį. Kartu parodyti, kiek daug sąsajų gali turėti dvi iš pirmo žvilgsnio skirtingos, bet kartu artimos Europos šalys.

Kodėl būtent Italija Klaipėdoje? „Nors Klaipėdą ir Italiją skiria tūkstančiai kilometrų, jas sieja daugiau nei galima tikėtis. Klaipėda – vartai į Baltiją, o Italija – į Viduržemio jūrą. Abu regionai išsiskiria turtinga istorija, gyva kultūra, išskirtine virtuve bei glaudžiais ryšiais per jūrų prekybą, meną, švietimą ir žmonių bendravimą. Šiuo renginiu norime parodyti, jog europietiška vienybė slypi ne tik dokumentuose, bet ir širdyse – dalydamiesi muzika, skoniu, menu ir idėjomis bei edukacijomis. Ši pirmąsyk organizuojama šventė – galimybė ne tik pasimėgauti itališkos virtuvės skoniais, išgirsti autentiškos itališkos muzikos, bet ir atrasti bendras vertybes – svetingumą, kūrybiškumą, gyvenimo džiaugsmą“, – kalbėjo J.Sokolova.

Festivalyje veiklos ras kiekvienas svečias: išmokti pasigaminti Venecijos kaukę, italų tradicinio šokio „Tarantella“ žingsnelių ar italus visame pasaulyje garsinančių patiekalų.

Miesto svečiai kviečiami dalyvauti kino vakaruose, koncertuose, meno parodose, kulinarinėse dirbtuvėse, susitikimuose su italų kūrėjais ir vietiniais, Italija besižavinčiais menininkais. Mieste skambės italų kalba, muzika, renginio metu bus pristatyta itališkų automobilių ir motociklų paroda, kurios metu automėgėjai galės susipažinti su Italijos technika, jos istorija ir evoliucija.

Šeštadienį prie „Meridiano“ bus išrikiuota daugiau nei 20 legendinių automobilių Italijos automobilių – nuo istorinių „Fiat 500“ iki „Lamborghini“, „Ferrari“, „Maserati“. Sportinių pergalių dvasia – „Lancia Delta“. Unikalūs „Alfa Romeo“, „Abarth“, „Lancia“ modeliai, kurie žavi dizainu ir galia. Taip pat, tikri itališko gyvenimo būdo simboliai – „Ducati“ motociklai ir legendiniai „Vespa“ motoroleriai.

Penktadienį ir šeštadienį (balandžio 4 ir 5 dienomis) vyks muzikiniai atlikėjų iš Italijos – Paolo Ballardini, Mario di Pasquale, Milo Longo, Roberto Meloni, „Voiceless“ ir Norberto Scardovi – pasirodymai.

Šventėje koncertuos Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje pagal „Erasmus“ programą viešinti italų studentų grupė. Penktadienio vakarą Danės skvere vyks itališkos muzikos fiesta su radijo stotimi „Laluna“, šeštadienį itališkos muzikos koncertą surengs grupė „El Fuego“.

Pradžia – įspūdinga

Nuo ko viskas prasidės? Balandžio 4 dieną (penktadienį) 19:00 val. Danės skvere susirinkusiuosius pasveikins Italijos ambasadorius Lietuvoje J.E.Emanuele de Maigret, paskelbdamas festivalio pradžią. Šventės atidarymo akcentu taps italų elektrinės gitaros talento Paolo Ballardini koncertas The Cinema Show, Act 1. Šiame pasirodyme solinė elektrinė gitara, atsiskleisdama vibruojančiame dialoge su fortepijonu, atgaivins įsimintiniausias legendinių italų kompozitorių, tokių kaip Ennio Morricone, Piero Piccioni, Nicola Piovani, Nino Rota, Goblin ir kitų, kino filmų melodijas. Šis bendras Klaipėdos miesto savivaldybės, Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro „Žvejų rūmų“ ir Italų kultūros instituto Vilniuje projektas, pradėsiantis Italų kino temą festivalyje, suteiks retą progą išgirsti garsiausius kūrinius iš tokių kultinių filmų kaip Amarcord, Krikštatėvis ir Gyvenimas yra gražus, naujai atskleistus unikalaus elektrinės gitaros ir fortepijono dueto dermėje.

20:00 val. šventės atidarymo iškilmės persikels į Danės upę ties Danės skveru. Teatralizuotame muzikiniame pasirodyme su ugnies šou elementais dalyvaus apie pusantro šimto aktorių iš įvairių Lietuvos teatrų. Žiūrovai galės išvysti akrobatinį pasirodymą bei Venecijos kanalu kelioms dienoms tapusioje Danės upėje stebėti romantišką pasirodymą „Plaukianti muzika“. Festivalio metu kiekvienas taps jo aktyviu dalyviu ir galės pajusti „La Dolce Vita“ dvasią!

Danės skvere bus kepamos italų kulinariniu šedevru tapusios picos, jomis bus vaišinami šventės dalyviai. Degustuotojams planuojama išdalinti ne mažiau kaip 600 vietoje iškeptų picų. Bus ir kitų itališkos virtuvės patiekalų – pastos, rizoto, tiramiso.

Renginyje dalyvaus ir daugiau nei dvidešimt uostamiesčio maitinimo įstaigų, lankytojams patieksiančių įvairių itališkos virtuvės patiekalų. Šių įstaigų žemėlapį galima rasti nuorodoje: https://byt.lt/qWv7s

Supažindins su itališku kinu

Renginio organizatoriai pagalvojo ir apie tuos šventės dalyvius, kurie mieliau renkasi kamerines erdves. Tikimasi, kad jiems patiks „Italų dienas Klaipėdoje“ pradėjęs sumanymas – italų kinas. Šio meno gerbėjai Bangų gatvėje įsikūrusiame „Kultūros fabrike“ (KUFA) jau nuo balandžio 1 dienos turi progą pamatyti aukščiausių įvertinimų susilaukusias italų kino juostas, aplankyti tapybos parodą, pasiklausyti italų atlikėjų muzikos.

KUFA kartu su Italų kultūros institutu Vilniuje pristatys žiūrovams įspūdingą italų kino programą: balandžio 1 dieną rodytas daugybę kino apdovanojimų pelnęs Alice Rohrwacher filmas „Chimera“, kuriame realybė pinasi su mitu, balandžio 2 dieną melancholiška meilės istorija, sulaukusi „Oskaro“ nominacijos geriausio užsienio filmo kategorijoje – biografinė drama „Mafijos išdavikas“ (rež. Marco Bellocchio) apie pirmąjį Sicilijos mafijos liudininką. Balandžio 3-ąją žiūrovų lauks Italijoje žiūrimiausiu filmu tapęs, vienos garsiausių šiuolaikinių italų aktorių Paolos Cortellesi režisūrinis debiutas „Viltingas rytojus“ – jautri pokario istorija, pasakojanti apie moterų emancipacijos siekį, o balandžio 4-ąją Paolo Sorrentino „Partenopė“ – vizualiai įspūdinga drama, kurioje modelis Celeste Della Porta įkūnija nenugalimą, vedantį iš proto, kurstantį vitališkas aistras jaunystės žavesį, o kartu metaforiškai atskleidžia didingą Neapolio praeitį.

Kultūros fabriko programa – https://kulturosfabrikas.lt/lt/renginiai/italu-kino-dienos/

Itališko kino programą papildys ir trumpo metro filmai – balandžio 5 dieną bus rodomi du režisierės Margaritos Bareikytės filmai „It’s All About Jazz“ ir „On the Other Side“. Klaipėdoje gimusi ir šiuo metu Italijoje gyvenanti kūrėja dovanoja šiuos filmus festivaliui, o jos kūryboje atsiskleidžia aktualios migracijos, identiteto ir menininko kelio temos.

Tarp kino seansų, balandžio 5 d. (šeštadienį) 17:00 val., „Kultūros fabriko“ kino salėje italų kino temą festivalyje plėtos antrasis Paolo Ballardini pasirodymas – The Cinema Show, Act 2. Specialiai šiam festivaliui parengtas ir jaukiai kamerinei aplinkai pritaikytas koncertas leis klausytojams tęsti pažintį su nepamirštamais italų kino muzikos šedevrais, atskleisdamas jų melodijų grožį ir emocingumą naujomis spalvomis. Fortepijonu akompanuos Roberto Dellepiane.

„Į festivalį kviečiame visus, kurie nori patirti Italijos kultūros žavesį čia pat, Baltijos pakrantėje. Čia laukiami kultūros ir meno mylėtojai, kuriuos žavi Italijos muzika, kinas, dailė ar teatras, gurmanai ir smalsuoliai, norintys paragauti tikrų itališkų skonių ir sužinoti daugiau apie Viduržemio virtuvės paslaptis, šeimos su vaikais, nes programoje netrūks ir šeimoms skirtų veiklų bei kūrybinių dirbtuvių, studentai ir jaunimas, ieškantys tarptautinių patirčių, įkvėpimo ir naujų pažinčių. Renginys atviras, gyvas ir įtraukiantis – kviečiame kiekvieną pasinerti į itališką nuotaiką Klaipėdoje“, – kviečia šventės organizatoriai.

„Italų dienos Klaipėdoje“ organizuojamos bendradarbiaujant su Italijos ambasada Lietuvoje, Italų kultūros institutu, Klaipėdos savivaldybe, vietos verslais ir kultūros įstaigomis iš įvairių Lietuvos miestų. Tai ne tik kultūrinis renginys, bet ir platforma stiprinti bendradarbiavimą tarp Klaipėdos ir Italijos miestų, verslo, švietimo bei meno partnerių.