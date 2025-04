Žiedūnė Mardosaitė: apie solo kelionę ir netikėtus atradimus Tailande

Kas Žiedūnę Tailande nustebino labiausiai? Ką vertėtų žinoti kitiems, planuojantiems vykti į tolimą solo kelionę? Apie viską išsamiai – žemiau.

– Tailandas – jūsų pirmosios solo kelionės kryptis. Kodėl nutarėte vykti būtent į šią šalį?

Apie solo kelionę galvojau jau kurį laiką, tačiau šiai kelionei reikėjo išdrįsti. Metus ar du mąsčiau, kaip būtų smagu pabėgti nuo visko ir iškeliauti ilgesniam laikui – ne kelioms dienoms ar savaitei, o visam mėnesiui. Norėjosi atsiriboti nuo darbų, nuo intensyvaus gyvenimo, ir išvykti pailsėti kažkur toliau nuo Lietuvos, kur yra šilta, egzotiška, kažkas nematyto ir naujo…

Esu girdėjusi labai gerų atsiliepimų apie Tailandą, o išsiaiškinus, kad čia tikrai saugu keliauti vienam asmeniui, nebuvo abejonių, kad tai bus mano kelionės kryptis. Labai norėjosi patyrinėti šią šalį, dar niekada nebuvau taip toli išvykusi.

– Kokiu maršrutu keliavote Tailande?

Keliavau po pietinę Tailando dalį, aplankiau Krabi regioną, Phi Phi salas. Taip pat nuvykau į Khao Sok nacionalinį parką ir mano mylimiausia sala patapusią Koh Phangan, kurioje praleidau daugiausiai laiko. Šią salą apvažinėjau skersai išilgai, bet tikrai sugrįžčiau dar kartą ir galbūt sudalyvaučiau Full Moon Party (garsiame Koh Phangan vakarėlyje, vykstančiame per kiekvieną pilnatį), kurį šį kartą praleidau, nes šioje kelionėje man labiau norėjosi gamtos, ramybės, o ne vakarėlių.

Su maršruto sudarymu man labai padėjo Tailandieciai.lt – patarė, kaip pasidėlioti maršrutą, kad jis būtų logiškas ir kuo daugiau pamatyčiau. Esu labai dėkinga Simonai už patarimus ir atsakymus net į kvailiausius klausimus, kurie kilo ir pačios kelionės metu.

Į Tailandą skridau per Singapūrą. Atvykus iš tokio didmiesčio, jautėsi didžiulis kontrastas: laukinė gamta, didingi kalnai, džiunglės… Phi Phi saloje apsistojau bungalow tipo namelyje, džiunglėse, Tonsai miestelyje. Nameliai be didelių patogumų, bet įspūdingoje aplinkoje. Jaučiausi tarsi nuolat stebima kalnų. Tai buvo pirmoji mano nakvynės vieta Tailande, kurios niekada nepamiršiu. Būti tokiose vietose yra didelis dėkingumas ir džiaugsmas.

Kelionės metu aplankiau ir Bankoką, kuris, tiesą pasakius, mane šiek tiek nuvylė. Bankoke yra begalės žmonių, tiesiog tiršta. Tokiame mieste labai daug laiko užtrunka nukeliauti iš vienos vietos į kitą. Be to, Tailande anksti temsta (apie 18 val.), tad per vieną dieną dažnu atveju gali suspėti aplankyti vos porą objektų. Nors ir smagu pamatyti miesto triukšmą, milijoninio miesto ritmą, bet man šioje kelionėje labiausiai norėjosi gamtos, todėl Bankokas buvo mažiausiai patikusi vieta.

– Kaip pasirinkote, į kurias lankytinas vietas vykti? Ar į jas keliavote savarankiškai?

Gali susimokėti 50 eurų ir vykti į suorganizuotą turą, arba gali pats atrasti įvairias vietas. Aš daugiau nei pusę kelionės praleidau ne turistinėse vietovėse, o objektus, kuriuos norėjau pamatyti, aplankiau savarankiškai. Vis tik, labiausiai patiko tai, ką pati netyčia atradau ten, kur buvau apsistojusi.

Pavyzdžiui, gali per Google Maps susirasti kokį kalną ir leistis į kelių valandų žygį džiunglėmis. Užkopęs išvysi beprotiškai gražų atsiveriantį vaizdą – tai yra kažkas neįkainojamo. Tokios patirtys įsiminė labiausiai. O tropikų džiunglės – tai ne lietuviškas miškas. Ten gali sutikti ir gyvatę, ir beždžionę, jau nekalbant apie driežus ar net dramblius!

Būdama Koh Phangan išsinuomavau motorolerį ir tai buvo pirmas kartas, kai atsisėdau už motorolerio vairo. Ten sutikti lietuviai padrąsino, kad jei moki važiuoti su dviračiu, tai viskas tvarkoje bus ir su motoroleriu. Pirmą sykį išvažiavau ne į tą eismo juostą, bet greit įsidėmėjau, kad eismas vyksta kaire puse. Viskas galiausiai gavosi labai gerai, keliauti aplink Koh Phangan buvo tokia didžiulė laisvė! Nuo tada nebenulipau nuo motorolerio ir jo pagalba atradau įvairias salos vietas (yra ir vietų, kurių negali pasiekti be transporto). Tai buvo nuostabi patirtis, įgavau visiškai naujų emocijų.

– Ar ši kelionė atitiko jūsų lūkesčius?

Prieš kelionę mano tikslas buvo atsigulti paplūdimyje po palme, ilsėtis ir nieko neveikti. Bet gavosi visiškai atvirkščiai. Pabuvus valandėlę paplūdimyje, supratau, kad noriu pamatyti dar ir dar, niekaip nepavyko sustoti, buvo labai įdomu, kas laukia už kampo… Žinoma, kad nieko nepraleisti, atsižvelgdavau ir į Tailandieciai.lt siūlomą maršrutą bei rekomendacijas.

Taip pat maniau, kad kelionės metu skirsiu laiko darbams, bet tik porą kartų prisėdau prie kompiuterio. Nebuvo kada darbuotis, norėjosi viską apkeliauti ir pamatyti! Plius, man labai norėjosi tokios kelionės, kai kiekvienoje vietoje gali pabūti tiek, kiek tuo metu norisi. Vienoje lokacijoje praleisdavau tris ar penkias dienas, ir panorėjusi keliaudavau tolyn, vėl kažko naujo pamatyti.

Kadangi tai buvo mano pirma solo kelionė, negalėjau net įsivaizduoti, kas manęs ten laukia, nes dar nebuvau turėjusi tokios patirties. Maniau, kad emocijų paletė bus labai įvairi – gal ne tik džiaugsiuosi, bet ir paliūdėsiu, kai nebus su kuo pasidalinti gražiu vaizdu ar skaniu maistu.

Realybė buvo tokia, jog verkiau tris kartus. Pirmą, kai pamačiau nuostabų vaizdą ir negalėjau patikėti, kad pasaulyje gali būti taip gražu. Antrą, kai paragavau nuostabiai skanaus maisto – burnoje tirpstančio, žodžiais neapibūdinamo tailandietiško deserto mango sticky rice. Trečią kartą verkiau, kai reikėjo išvažiuoti. Tai daug ką pasako apie mano kelionės patirtį. Jokių liūdesio ašarų, tik graudinimasis iš džiaugsmo.

– Kas Tailande jus nustebino arba sužavėjo labiausiai?

Tailande mane sužavėjo žmonės, jų kultūra ir tradicijos. Tailandiečiai yra labai malonūs ir draugiški – nesutikau nė vieno, kuris būtų piktas. Nustebino jų svetingumas, laisvė, tikros šypsenos.

Pavyzdžiui, visada valgydavau vietiniuose restoranėliuose. Tai yra tipinis šeimos verslas: mama gamina, tėtis priima užsakymus, dukra valo, sūnus pasitinka svečius. Nuostabu, kai tu matai kaip viskas vyksta ir kaip jie džiaugiasi, kad atėjai. Priima kaip draugą ar net kaip šeimos narį, nors pirmą kartą tave mato.

Jaučiasi didelis skirtumas su vakarų šalimis, nes Tailande žmonės nuoširdžiai tavimi domisi. Jiems įdomu kas tu ir tave labai svetingai pasitinka, ypač mažesniuose miesteliuose ar salose.

– Kaip manote, ką žmogui suteikia solo kelionės?

Solo kelionės augina. Keliaudamas vienas jauti, kaip perlipi baimes ir išlaisvėji. Prasivalai galvą, gali daryti ką nori, esi atsakingas prieš save patį ir prie nieko nereikia derintis. Kiti nedrįsta keliauti vieni, bet kartą išvykus, solo kelionės užkabina. Po kelionės į Tailandą, iškeliavau jau antrą kartą ir galvoju apie trečiąją solo kelionę. Palinkėčiau tiesiog pabandyti pakeliauti vieniems – tai yra labai smagi patirtis.

Kai ankščiau kur keliaudavau, kelionės planą dėliodavo su manimi keliavę žmonės. Maniau, kad man tai būtų per sudėtinga, bet išvažiavusi viena pamačiau, kad viską galiu ir pati, o kai darai pati sau, gali padaryti ir dar geriau.

Didelis solo kelionių privalumas – iš tikrųjų pabūni su savimi. Gali atrasti save iš naujo, pamatyti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau save pažinti. Kartais turi perlipti per save, įveikti baimes. Kas niekada nėra keliavęs vienas, nepatirs to džiaugsmo, kai tu esi tokioje ramybės būsenoje kartu su savimi.

Tiesa, solo keliautojų Tailande itin daug. Jeigu tik trūksta draugijos, labai paprasta susipažinti su kitais ir rasti draugų, su kuriais galėtum keliauti. Po kurio laiko net pradėjau vengti naujų pažinčių, kad praleisti daugiau laiko vienai, nes toks buvo mano kelionės tikslas.

– Ką patartumėte kitiems, besiruošiantiems į pirmąją solo kelionę?

Patarčiau nebijoti ir greičiau nusipirkti bilietą. Juk viskas prasideda nuo to, kai jį turi – tereikia pasiryžti paspausti tą mygtuką.

Žinoma, prieš išvykstant reiktų pasidomėti apie šalį. Įsigilinus į tai, ko jūs norite iš savo kelionės, pasirinkti vietas, kur norite keliauti, ką pamatyti, kaip ten nuvykti ir tinkamai pasiruošti. Jei nežinote nuo ko pradėti – patarčiau kreiptis į Tailandieciai.lt, jie yra išnaršę Tailandą aukštyn kojom, viską žino ir patars.

Tailande gali atrasti visko, ko tau reikia tuo metu. Gali eiti į žygius džiunglėmis, gali gulėti paplūdimy ir nieko neveikti, gali rasti meilę, gali eiti į vakarėlius, apsipirkinėti, aktyviai leisti laiką… Tereikia žinoti, ko tau pačiam norisi.

Kas liečia kelionės planavimą, aš asmeniškai nakvynę turėjau tik pirmoms trims dienoms, o po to nežinojau nei kur būsiu, nei kur miegosiu, viską žiūrėjau vietoj. Per Booking.com ir Agoda programėles labai lengva susirasti nakvynės vietą, tad nepergyvenkite, jei neturite užsirezervavę visko iš karto.

Kalbant apie kainas, Tailandas yra pigi šalis, bet jei nori prabangos ar greito, patogaus keliavimo, kainos bus panašios kaip Lietuvoje. Tačiau transporto būdų Tailande yra labai daug, nebūtina kviestis taksi ar nuomotis mašinos. Galima keliauti ir labai pigiai, pavyzdžiui aš keliavau miesto autobusais ar vietiniais laiveliais vos už eurą. Motorolerio nuomos kaina parai – maždaug 8 eurai, kuras kainuoja centus.

Solo kelionės gali pabrangti dėl nakvynės išlaidų. Aš keliaujant norėjau privataus miegamojo ir vonios kambario, o tokie numeriai dažniausiai dviviečiai, tad susimokėdavau už du. Na, nebent apsistoji su keliais žmonėmis hosteliuose, tada gali gauti nakvynę už 10–15 eurų. Kitu atveju moki bent dvigubai, nors kaina ir nebus didelė palyginus su europietiškomis.

Kitas patarimas – nepasiimkite su savimi per daug daiktų. Mano klaida buvo, kad keliavau su didžiuliu lagaminu. Atrodė, kad mėnesiui laiko visko reikės, bet su tiek daiktų buvo labai nepatogu keliauti. Teko pirmyn atgal tempti lagaminą, o plaukiant laivais (kurie Tailande kaip taksi), per smėlį įsinešti į laivą. Kitą kartą keliaučiau tik su kuprine.

