Vasara – puikus metas iš naujo atrasti savo kraštą: lankytinos vietos, kultūriniai atradimai, smagios šventės

Šį kartą siūlome paskaityti apie Alytų, Biržus, Druskininkus, Ignaliną, Jurbarką, Kauno rajoną, Panevėžio kraštą, Rokiškį, Skuodą, Šiaulių rajoną, Šilutę ir šių vietovių lankytinus objektus bei įdomius renginius.

Druskininkai – Lietuvos kultūros sostinė 2025: vasaros kurortas, kur kūną atgaivina mineralai, o sielą – menas

Kai miestuose įkaitęs asfaltas slopina kvėpavimą, o kasdienybė veja į rutiną, Druskininkai tampa atsaku į visus vasaros troškimus. Šiemet ši vieta ypatinga ne tik savo gamta ar sveikatinimo tradicijomis – Druskininkai šiemet neša garbingą Lietuvos kultūros sostinės titulą. Tad šią vasarą čia – kultūros proveržis, kūrybos sprogimas ir patirtys, kurias prisiminsite ilgai.

Kultūros vasara Druskininkuose: nuo Čiurlionio garsų iki dzūkiškų dainų. Vasaros kultūros širdis šiemet plaka Druskininkuose! Birželio 20 d. čia prasideda XXIII Tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“, sukviečiantis į muzikos, dailės ir kūrybos susitikimus, skirtus genialiojo kūrėjo 150-osioms gimimo metinėms. Kartu su festivaliu į miestą atkeliauja ir „Čiurlionio dainų banga“ – visoje Lietuvoje aidintis koncertų ciklas, kurio viena stotelių – Druskininkai. Čia liaudies dainos, pamėgtos paties Čiurlionio, suskambės naujai – per garsą, judesį ir gyvą emociją.

Birželio 27 d. duris atvers viena reikšmingiausių metų parodų – „Sugrįžtu į Druskininkus“, kurioje eksponuojamos Jacques’o Lipchitzo skulptūros, piešiniai ir litografijos bei Théo Tobiasse’o tapyba, piešiniai, litografijos ir skulptūros iš dr. Shmuelio Tatzo kolekcijos. Tai pirmoji J. Lipchitzo paroda jo gimtuosiuose Druskininkuose.

Rugpjūtį jau 32 kartą suskambės Respublikinė Dainavos krašto folkloro šventė, šiemet skirta Lietuvių liaudies dainų metams. Dainos, sutartinės, dzūkiškos giesmės ir senoviniai amatai užlies parkus bei gatves, kviesdami švęsti savo šaknis. Tradiciškai rugpjūčio pabaigoje vyks atsisveikinimo su vasara šventė „Vasaros aidai“.

O visą vasarą – lauko kino vakarai po žvaigždėmis, kur poilsis susilieja su gera istorija. Druskininkai šią vasarą – tikra kultūros šventė kiekvieną dieną.

Galybė sveikatinimo procedūrų. Jau šimtmečius žmonės į Druskininkus traukia dėl sveikatinimosi procedūrų. Čia iš kartos į kartą savo meistrystę perduodantys specialistai įsisavina vis daugiau naujų terapijų. Nuo purvo vonių iki gintaro terapijų, nuo pirties ritualų iki gydymo muzika, nuo didžiulio masažų pasirinkimo iki šalčio kameros ir dar daug kitų žmogui naudingų patirčių galima rasti viename kurorte. Procedūroms atlikti yra pasitelkiamos pačios įvairiausios gamtos teikiamos gėrybės: druska, medus, pušų ekstraktai, akmenys, molis, aliejai, deguonis… Iš viso per metus čia yra atliekama per 400 rūšių įvairiausių procedūrų, naudojama naujausia diagnostinė aparatūra, taikomos retos arba visiškai unikalios terapijos. Kūno ir sielos gydymu čia užsiima toli gražu ne vien istorinės Druskininkų gydyklos, taip pat kurorte veikia ir daugybė sanatorijų bei SPA centrų.

Džiaugsmas gyventi aktyviai. Druskininkai gali pasiūlyti įvairių laisvalaikio formų, kurios skatina kuo daugiau judėti gryname ore. Apie 60 km kurorto dviračių trasų driekiasi miesto takais, Nemuno ir ežerų pakrantėmis. Be dviračių, taip pat galima išbandyti elektrinius paspirtukus bei velomobilius. Aktyvaus laisvalaikio entuziastai Druskininkuose ras ir teniso kortų, tinklinio, krepšinio, futbolo, paplūdimio teniso aikštelių bei golfo aikštyną, o K. Dineikos sveikatingumo parke įrengtos modernios piklbolo aikštelės kviečia išbandyti vieną sparčiausiai populiarėjančių sporto šakų. Ekstremalių potyrių gerbėjai laukiami „UNO“ nuotykių parke, o ištisus metus žiemos sporto malonumais kviečia mėgautis „Snow Arena“ – vienintelė tokia Baltijos šalyse visus metus veikianti slidinėjimo trasa. Po aktyvios dienos – atokvėpis su šeima ar draugais Druskininkų vandens parke, kuriame netrūksta nei pramogų baseinuose, nei poilsio zonose.

Tyras oras, o kai kur – net švaresnis nei kalnuose. Nors Druskininkai išpopuliarėjo dėl čia vinguriuojančių gydomųjų versmių, kurorto oras irgi yra ypatingas. Aplink nėra pramonės ir kitų taršos šaltinių, todėl miestą supantys pušynai gerai išvalo orą ir prisotina jį eterinių aliejų. Norint dar geresnių sąlygų kvėpuoti, vertėtų aplankyti K. Dineikos sveikatingumo parką ir jame esantį jonizacijos paviljoną. Šis ypatingas tuo, kad ten kvėpuojama dar švaresniu, neigiamų jonų prisotintu oru, kurių koncentracija yra kone 100 kartų didesnė nei kalnuose.

Galiausiai, kokios gi atostogos be gastronominių patirčių! Druskininkuose atostogos neįsivaizduojamos be gastronominių atradimų. Čia dera lietuviška virtuvė su Artimųjų Rytų, Viduržemio jūros ar net uzbekiškais skoniais. Gurmanai gali mėgautis tiek falafeliais, tiek sūriu su medumi ar tradicinėmis dzūkiškomis šiuškėmis. Ieškantys autentiškumo kviečiami į kulinarines edukacijas: šakočio kepimą, sūrių gamybą, medaus degustacijas, bandų kepimą krosnyje ant kopūsto lapo. Skonis čia tampa istorija, kurią galima paragauti...

Ignalina kviečia švęsti – „Varom į Ignaliną‘25!“

Ignalina visus kviečia smagiai švęsti – trys dienos įkvėpimo, judesio ir vasaros džiaugsmo!

Liepos 17–20 dienomis Ignalina taps gyva vasaros šventės scena – vyks miesto šventė „Varom į Ignaliną‘25!“ , kupina renginių visai šeimai. Šventė prasidės liepos 17 d. vakare prie Paplovinio ežero tilto su vandens muzikos šou. Liepos 18-ąją laukia paplūdimio futbolo turnyras, vakare – džiazo vakaras ir teatralizuotas koncertas Vasaros estradoje. Didysis šventės šurmulys įsibėgės liepos 19-ąją: visą dieną mieste vyks sporto varžybos, parodos, edukacijos, žaidimai, bibliotekos ir muziejaus veiklos, žygių ir ekskursijų programa, o vakare – iškilmingas šventės atidarymas, eisena, naujos dainos „Varom į Ignaliną“ pristatymas ir grandiozinis koncertas su grupėmis SPURR, MAN-GO, G&G Sindikatas, atlikėja Evgenya Redko, lazerių šou ir DJ programa iki pat ryto. Liepos 20 d. Ignalinos Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčioje vyks sakralinės muzikos koncertas, o Vasaros estradoje – baigiamasis teatralizuotas pasirodymas „Mitai ir legendos“. Tai šventė, kuri kvies ne tik švęsti, bet ir pajusti bendrystę, kultūrą bei vasaros ritmą Ignalinoje!

Po šventės – poilsis Palūšėje. Kai šventinis šurmulys nurims, pats metas pasukti į Palūšę – vietą, kurioje laukia ir tikras poilsis, ir pramogos. Ramybę skleidžiantis Lūšių ežeras, šilta saulė, maudynės ir vandens pramogos, gardus maistas vietos kavinėse bei šviežiai rūkyta žuvis – visa tai leis atsikvėpti po įspūdžių kupinos šventės. Palūšė – tai gamtos prieglobstis, kuriame galima ne tik atgauti jėgas, bet ir patirti lėtojo gyvenimo džiaugsmą. Čia taip rasite didelę įvairiovę vandens pramogų: galėsite skrosti irklentėmis, vandens dviračiais, valtimis arba net patys tapti kapitonais ir savarankiškai pasiplaukioti laivu.

Daugiau informacijos apie šventes, poilsį ir pramogas Ignalinoje jums suteiks ir ekskursijas po Ignalinos miestą organizuos Ignalinos rajono turizmo informacijos centras

Nuo liepos mėnesio leiskitės į nepamirštamą kelionę po Kauno rajoną su nuotaikingu gidu!

Kauno rajonas – žaliasis Lietuvos smaragdas, išsidėstęs pačiame Lietuvos centre. Čia gyva istorija išraiškingai siejasi su gamtos grožiu ir turtais. Nuostabūs trijų didžiausių Lietuvos upių – Nemuno, Neries ir Nevėžio – vingiai bei slėniai, Kauno marių regioninis parkas ir nepaliesta draustinių gamta bei piliakalniai žavi ir patraukia akį.

Minint Kauno rajono savivaldybės 70-ąjį jubiliejų smalsiems ir mėgstantiems keliauti sukurtas interaktyvus turistinis žaidimas „70 Kauno rajono smaragdų“, kuris veiks mobiliojoje programėlėje. Nuo liepos mėnesio leiskitės į nepamirštamą kelionę po Kauno rajoną su nuotaikingu gidu. Jus lydės nykštukas Kelionijus, kuris sako, kad kiekvienas iš jūsų gali tapti smaragdų kolekcionieriumi ir surinkti unikalią įspūdžių kolekciją. Žaisdami kaupsite taškus, kuriuos bus galima iškeisti į vertingus prizus. Ar jūs pasiruošę patirti įspūdingą vasaros nuotykį? Daugiau informacijos www.kaunorajonas.lt

Liepos 5–6 dienomis vyks ypatinga šventė – Kauno rajono 70-ojo gimtadienio ir Valstybės dienos minėjimas „Smaragdo žiedu“ viename gražiausių Lietuvos dvarų – Raudondvaryje. Jūsų laukia amatų ir kulinarinio paveldo mugė, ekskursijos, viduramžių miestelis, Kauno rajono garbės ženklų įteikimo ceremonija, Tautiškos giesmės giedojimas, Kauno rajono vėliavos pagerbimo ceremonija, Kauno valstybinio muzikinio teatro solistų meninė-istorinė programa, miuziklas „Smaragdo žiedu“, Kauno rajono kolektyvų, J. Jaručio, M. Mikutavičiaus, DJ Jovani koncertai.

Vasaros savaitgaliais pailsėti nuo miesto šurmulio ir pažinti gamta ir architektūriniu palikimu turtingus Kauno rajono miestelius galima pasirinkus kelionę pramoginiu laivu „Zapyškis“. Šeštadieniais vyksta apžvalginiai 45 min trukmės plaukimai Nemunu po Kauno rajono kurortinės teritorijos miestelius. Sekmadieniais turistus džiugina išvykos į Kačerginę. Išvykimas iš Zapyškio prieplaukos. Nuo šių metų turizmo sezono įvestas šeimos bilietas plaukti laivu „Zapyškis“ ir keltu „Nevėžis“: šeimos su vaikučiais iki dvylikos metų gali mėgautis vandens pramogomis, o mokėti reikia tik tėveliams. Laivas „Zapyškis“ – puiki vieta asmeninėms šventėms, privatiems renginiams ar romantiškam pasiplaukiojimui dviese.

Viešėdami Zapyškyje būtinai aplankykite kultūros laivą – NEMUNO7. Tai Europoje unikalus upių technikos ir landšafto dizaino projektas Kauno rajone, tarnaujantis kaip vieša kultūrinė erdvė, vizualaus meno, medijų ir technologijų, tarpdisciplininio bendradarbiavimo, elektroninės ir alternatyvios muzikos vieta bei mokslo, kūrybos, gamtos ir kultūros centras. Čia vyksta kūrybinės dirbtuvės, kurių metu galėsite gvildenti tvarumo, ekologijos ir žmogaus poveikio aplinkai temas, turėsite galimybę susikurti savo antrinio dizaino objektą.

Liepos 26 d. NEMUNO7 erdvėje jūsų laukia įspūdingas grupių „Spurr“ ir „Biplan“ gyvo garso koncertas!

Panevėžys ir jo kraštas – atradimų kupina kryptis turiningam poilsiui

Panevėžys – tai miestas, kuris drąsiai keičia savo veidą. Modernus, kūrybiškas ir atviras naujovėms, jis siūlo kur kas daugiau nei trumpą stotelę pakeliui. Šiame mieste susipina pramoninis paveldas ir šiuolaikinis menas, gyvos vietinių istorijos ir inovatyvios kultūros erdvės. Panevėžys ir jį supantis kraštas šiandien tampa vis labiau pastebima ir vertinama kryptimi tiems, kurie ieško ne paviršutiniškų įspūdžių, o tikrų patirčių.

Panevėžys kviečia pasivaikščioti kartu. Šią vasarą Panevėžys kviečia jį pažinti iš vidaus – per nemokamas ekskursijas „Pasivaikščiojimai. Kaip mes“. Tai kiekvieną šeštadienį vykstantys susitikimai su vietiniais – menininkais, kultūros darbuotojais, verslininkais ir kitais miestiečiais, kurie savo mylimą miestą rodo per savo asmeninius patyrimus. Kiekvienas toks pasivaikščiojimas – unikalus. Kartais maršrutai gali driektis palei Nevėžį, kitą kartą – per mažai žinomus miesto kampelius ir rajonus. Juos visus vienija gyvi, kupini spalvų pokalbiai.

Kultūros vasara Panevėžyje. Ši vasara Panevėžyje ypatinga ir tuo, kad ir šįmet miestas tęsia tradiciją būti turtingu savo kultūrine programa. Jau daugelio žinomas renginių ciklas „Susitikime penktadienį“ ir toliau džiugins miesto gyventojus bei svečius įvairiaspalve programa: čia netruks muzikinių pasirodymų, piknikų, edukacinių veiklų, užsiėmimų vaikams, mugių, dirbtuvių bei kino vakarų.

Liepos 21–26 d. prasidės meno festivalis „IŠKROVOS 2025“ – tai renginys industrinėje aplinkoje, kuris apjungia muziką, vizualųjį meną ir miesto erdves. Tuo metu buvusiame cukraus fabriko administraciniame pastate lankytojai yra kviečiami į parodą, skirtą architektui Arnui Funkui – tai pirmas kartas, kai ši erdvė atveriama viešam kultūriniam naudojimui. Čia pristatomas modernistinės architektūros paveldas ir pasakojama apie Funko kūrybos principus.

Vis daugiau lankytojų atranda ir miesto pasididžiavimą – menininko Stasio Eidrigevičiaus kūrybai dedikuotą muziejų. Šis unikalus meno centras ne tik pristato įvairialypę jo kūrybą, bet ir kviečia į temines ekskursijas bei parodas. Lankytojai taip pat turi galimybę pakilti į muziejaus stogo terasą, iš kurios atsiveria įstabi miesto panorama.

Dar viena naujovė – „Vaikų miško paviljonas“, kuris atkeliavo iš Venecijos architektūros bienalės. Ši instaliacija dabar tapo edukacine erdve vaikams, kurioje galima tyrinėti, žaisti ir kalbėtis apie žmogaus santykį su gamta. Na, o Panevėžio kraštotyros muziejus taip pat siūlo ne tik ekspozicijas, bet ir temines ekskursijas, skirtas visai šeimai. Jei norisi atokvėpio – Nevėžio upe plaukiojantis laivelis leidžia miestą pamatyti iš kitos perspektyvos. Tylus pasiplaukiojimas tampa ne tik poilsiu, bet ir kvietimu įsigilinti – į miestą, į gamtą, į save.

Ar jau pastebėjote, kad Panevėžys šią vasarą – ne tik puiki vieta apsilankyti ir patiems pamatyti, bet ir patirti? Daugiau info apie lankytinus objektus: Lankytini miesto objektai – Panevėžys NOW

Panevėžio rajonas: gamta, kuri kviečia pabūti. Jei norisi trumpam pabėgti iš miesto ritmo, Panevėžio rajonas taip pat siūlo ne vieną įsimintiną veiklą ar tiesiog maršrutą gamtoje, be to ir vėl atveria duris į šeimoms skirtą pažinimo, pramogų ir atradimų kupiną kelionę. Jau trečius metus iš eilės čia rengiami „Šeimadieniai“ – atvirų durų dienos, kurios kviečia vietinius gyventojus ir svečius nemokamai aplankyti, atrasti ir pažinti Panevėžio rajono turtingą istoriją, kultūrinį paveldą ir kvapą gniaužiančią gamtą. Nuo žygių gamtoje ir edukacinių užsiėmimų iki pažintinių apsilankymų gyvūnų ūkiuose ar kūrybinėse dirbtuvėse.

O gal tiesiog norite pasigrožėti kraštovaizdžiu iš aukštai? Tuomet užsukite į Krekenavos regioninį parką, kur netoli lankytojų centro stūkso 30 metrų aukščio apžvalgos bokštas. Visai šalia vingiuoja Pojūčių takas, kuriame 12 stotelių leidžia patirti gamtą kitaip – per lytėjimą, klausą, kvapą. Gyvūnų mylėtojams verta užsukti į netoliese esantį Pašilių stumbryną, Angoros ožkų, sraigių, alpakų ūkius bei žirgynus. Jaukūs muziejai slepia tikras staigmenas: viename jų tarp porceliano spindesio šoka balerinos, kitame – atsiveria sparnuota aviacijos istorija. O Idėjų parkas kviečia pažadinti smalsumą ir pasinerti į kūrybingų minčių pasaulį. Norintiems patirti kultūrą po atviru dangumi – Linkaučių kaimo skulptūrų parkas „Duonos kelias“. Čia išdrožta medžio skulptūrų galerija pasakoja apie duonos kelią nuo sėjos iki kepimo.

Štai toks šis Panevėžio rajonas – tai ne šurmuliu gyvas, o labiau pasimėgauti tyla ir jo horizontais kviečiantis pasimėgauti rajonas: Lankytini rajono objektai – Panevėžys NOW

Spėkite atrasti Šiaulių rajono naujienas: aktualu ir gurmanams, ir aktyvaus poilsio gamtoje mylėtojams

Itin turtingas lankytinų objektų gausa Šiaulių rajonas keliautojus visuomet žavėjo, o šįmet pristato ir daugybę naujovių!

Kairių miestelyje duris atvėrė pirmasis Lietuvoje Sulčių muziejus, kviečiantis ne tik susipažinti su sulčių spaudimo istorija, bet ir įsitraukti į edukacines, kūrybines veiklas. Muziejų įkūrė Austėja Ambrasaitė, įgyvendinusi savo šeimos idėją pagerbti tėčio atminimą. Čia eksponuojama unikali senovinių ir šiuolaikinių sulčių spaudimo įrenginių kolekcija, įvairių laikotarpių sulčių pakuotės, suvenyrai, indai bei leidiniai apie obuolius.

Kurtuvėnų regioninio parko teritorijoje, istoriniame dvaro svirne, atidarytas modernus ir interaktyvus pabėgimo kambarys. Ši unikali erdvė sujungia pažangias technologijas, kultūrinį paveldą bei gamtos pažinimą, kviesdama tiek vaikus, tiek suaugusiuosius į nepamirštamą nuotykį. Naujasis pabėgimo kambarys įrengtas pasitelkus išmanias vaizdo projekcijas bei interaktyvias užduotis.

Miško sielos namelis – jauki ir rami poilsio vieta gamtos apsuptyje, įsikūrusi Aukštelkės miškuose, vos keliolika kilometrų nuo Šiaulių. Tai off-grid tipo namelis, be elektros, interneto ar televizoriaus, todėl puikiai tinka tiems, kurie nori atsijungti nuo kasdienybės, pabėgti nuo miesto šurmulio ir pabūti su gamta. Prie namelio yra privati pirtelė, kurią galima naudoti neribotai – tai viena iš mėgstamiausių svečių dalių. Atsinaujino ir kaimo turizmo sodyba „Girelė“ – puiki vieta šeimos poilsiui gamtos apsuptyje, vos keli kilometrai nuo Šiaulių. Erdvi 4,5 hektarų teritorija šalia miško kviečia atsipalaiduoti ramioje, natūralioje aplinkoje, kur kiekvienas šeimos narys ras veiklos sau. Teritorijoje ganosi danieliai – tai tikra atrakcija vaikams ir smagi pažintis su gyvūnais gyvai. Vos už kelių žingsnių nuo sodybos prasideda Milžinų takas – vaizdingas dviračių ir pėsčiųjų maršrutas, vingiuojantis pro miškus ir laukus, vedantis link istorinio Jurgaičių (Kryžių kalno) piliakalnio.

Kuršėnuose įrengtas naujas gamtos traukos objektas – Ventos upės slėnio kraštovaizdžio takas. Maždaug 4 kilometrų ilgio maršrutas driekiasi nuo pėsčiųjų tilto per Ventą iki sporto mokyklos Daugėliuose. Tai pasivaikščiojimams pritaikytas takas, vedantis natūralaus grunto keliukais palei upę, su mediniais tilteliais šlapesnėse vietose.

Kuršėnų centre duris atvėrė ŠIUGA ŠIUGA kavos namai. Tai jauki kavinė, įsikūrusi šalia pėsčiųjų tilto. Čia susilieja gardi kava, švieži desertai ir vietinis identitetas – simboliškai atspindėtas moliniu ąsočiu, siejančiu erdvę su Kuršėnų keramika. Įkūrėjai Armanda ir Mažvydas kviečia į erdvę, kurioje mažiau streso ir daugiau espresso.

Vasaros stovykla „Tobulėk“ – tai aktyvus ir turiningas poilsis vaikams Kuršėnuose. Ši stovykla skirta 9–17 metų vaikams, norintiems vasarą praleisti gamtoje, tobulėti ir smagiai leisti laiką. Dalyviai gyvena pušyno apsuptyje prie Ventos upės, dalyvauja sporto varžybose, kūrybinėse dirbtuvėse, vakaruose prie laužo, diskotekose, o taip pat susitinka su svečiais iš kariuomenės ir priešgaisrinės tarnybos.

Bitininkystės ūkis „Saulės midus“, kurį puoselėja ilgametė bitininkė Roma Mačienė, kviečia pažinti bičių pasaulį kitaip. Čia lankytojai gali ne tik išmokti lieti vaško žvakes ar klausytis paskaitų apie bičių gyvenimą, bet ir patirti terapinį poilsį bičių namelyje – unikalią praktiką Lietuvoje.

„Muzikinės bažnyčių naktys“ – tai nemokami vėlyvo vakaro koncertai, vykstantys įvairiose Šiaulių rajono bažnyčiose ir koplytėlėse. Šie renginiai sujungia aukšto meninio lygio muziką su sakralinėmis erdvėmis, pasižyminčiomis išskirtine akustika bei turtingu istoriniu ir kultūriniu paveldu. Koncertuose skamba žymių Lietuvos atlikėjų, kamerinių ansamblių, chorų ir solistų atliekama muzika.

Vasara prasideda Alytaus rajone, šventėje #DaugaiMindaugai

Alytaus rajonas, kurį Nemunas dalija į dešinįjį ir kairįjį krantus, daugelį žavi savo nuostabia gamta, istorijos, archeologijos ir mitologinėmis vietovėmis, kurios tokios vienintelės Lietuvoje. Čia tyvuliuoja daugiau kaip 70 ežerų, vasaromis traukiančių poilsiautojus. Šis kraštas atvykstančius žavi savo istorija ir nuoširdžiais žmonėmis.

Liepos 6-ąją Daugų miestas, įsikūręs Didžiolio ežero apsuptyje, svetingai sutiks ne tik poilsiautojus, tačiau ir pramogų bei nuotykių ieškotojus. Čia vyks Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir Tautiškos giesmės diena – #DaugaiMindaugai. Visą dieną šurmuliuos mugė, amatų kiemeliai, atvykusius linksmins gatvės muzikantai, ežere vyks laivų paradas, vakare bus įteiktos Alytaus rajono garbės piliečio regalijos bei vyks didieji koncertai su žinomais atlikėjais.

Sakoma, norint pajusti Alytaus krašto didybę, reikia įkopti į Punios piliakalnį. Tai vienas gražiausių ir didžiausių Lietuvos piliakalnių, ant kurio, įvairių šaltinių teigimu, vyko garsusis Pilėnų mūšis, čia savo rezidenciją turėjo ir Vytautas Didysis. Nuo piliakalnio atsiveria nuostabi panorama: Nemuno vingiai, kitapus upės ošiantis Punios šilas, išlikusi dalelė senųjų Lietuvos girių. Piliakalnis sutvarkytas ir pritaikytas patogiam lankymui: įrengtos apžvalgos-poilsio aikštelės, terasiniai laiptai; papėdėje – laiptuotas Nečiuikų šaltinis, prie kurio veda įrengtas takas.

Vos už 10 kilometrų nuo Punios įsikūręs išskirtinis Butrimonių miestelis: jį puošia vienintelė mūsų šalyje trikampė aikštė bei vienintelis sūkurinis fontanas. Aikštė simboliškai sujungė čia gyvenusių trijų tautų – totorių, lietuvių ir žydų linkimus, kurie pasakojami moderniame ir interaktyviame Butrimonių muziejuje. Čia stovi ir skulptūra Butrimonyse gimusiai pasaulio moterų krepšinio pradininkei, pirmųjų žaidimo taisyklių autorei ir varžybų organizatorei Sendai Valvrojenski (Berenson-Abbott).

Gamtos mylėtojai turėtų aplankyti Žuvinto biosferos rezervatą. Tai seniausia saugoma Lietuvos teritorija, įsteigta 1937 m. Rezervatas 2011 m. įtrauktas į pasaulinį UNESCO programos „Žmogus ir biosfera“ biosferos rezervatų tinklą. „Natura 2000“ teritorija įrašytas į Pelkių bei seklių vandenų (Ramsaro) konvencijos saugomų teritorijų sąrašą. Lankytojų centre susipažinsite su šio rezervato gamtos vertybėmis, jų apsauga. Teleskopais ir žiūronais galima stebėti paukščius.

Ieškančius ypatingų įspūdžių sudomins Dzūkijos miško pašonėje atgimusi, jau penktos šeimos kartos puoselėjama sodyba „Royal Horse Resort“. Unikalus gamtos prieglobstis, kuriame gimsta prisiminimai, kuriamas ryšys su žirgais, puoselėjama vidinė harmonija. Čia gausu įvairių veiklų: teniso bei padelio aikštės, vandenlenčių parkas, krepšinio aikštelė, apgyvendinimui įrengti kotedžai, VIP konferencijų salės, erdvės lauko renginiams bei fotosesijoms, takas, vedantis iki Nemuno.

Jei norisi aštresnių pojūčių – tuomet suintriguos skrydis per Nemuną nuotykių parke „Tarzanija“. Vaizdingoje Nemuno pakrantėje įsikūrusiame parke galima pramogauti 7 įvairaus sudėtingumo trasose medžiuose arba bandyti aplenkti vėją pašėlusiuose kalneliuose. Naujausia šio parko pramoga – mini golfas. Gamtos apsuptyje yra įrengtos pavėsinės, pobūvių ir konferencijų salės. Greta parko esančiame viešbutyje-restorane „Dzūkijos dvaras“ galima net tik pasivaišinti dzūkiškais patiekalais, sudalyvauti dzūkiškų bulvinių bandų kepimo edukacijoje, bet ir apsistoti nakvynei.

Vienas iš Alytaus rajono pasididžiavimų – Kurnėnų mokykla. Tai vienintelė Lietuvos mokykla, atplukdyta iš Amerikos. Beveik visos statybinės medžiagos (net mokyklos langų stiklai, suolai) buvo gabenamos iš Čikagos: vežamos į Niujorko uostą, iš jo plukdomos į Klaipėdą, geležinkeliu pasiekdavo Alytų, arklių kinkiniais – Kurnėnus. Mokyklos statybos, kurias finansavo po studijų JAV apsigyvenęs kurnėniškis Laurynas Radziukynas, baigtos 1936 m., greta pastatyta ir vėjo jėgainė. Šiandien pastatas atvira lankytojams – turistinėms grupėms ir pavieniams keliautojams. Daugiau informacijos apie Alytaus krašto lankytinas vietas, pramogas bei renginius rasite www.alytusinfo.lt

Atrask Jurbarko kraštą – karališką, istorijomis alsuojančią Nemuno lobynų žemę!

Jurbarko rajonas – tai vieta, kur pilių istorijos, didingi dvarai ir gamtos grožis susipina į išskirtinę kelionę laiku ir pojūčiais. Čia kiekvienas žingsnis pasakoja legendą, o nauji potyriai laukia už kiekvieno vingio – nuo piliakalnių, pilių, dvarų iki levandų laukų!

Norite sužinoti, kodėl Jurbarkas vadinamas karališkuoju miestu? Apsilankykite čia ir pajuskite kunigaikščio Vytauto Didžiojo dvasią – miesto centre stovėjusi skulptūra jam puošė miestą beveik šimtmetį. O V. Grybo memorialiniame muziejuje pamatysite skulptūrų maketus, skirtus žymiausiems LDK didikams.

Miesto pasididžiavimas – Jurbarko dvaro parkas, kuriame įsikūręs Jurbarko krašto muziejus kviečia į unikalią edukacinę ekskursiją „Netikėti pasimatymai Jurbarko dvaro svečių namuose“. Tai – teatralizuota kelionė laiku, skirta tiek vaikams, tiek suaugusiems.

Leiskitės į Rojaus kelią – unikalų maršrutą, vedantį per Panemunių regioninį parką, pilną paslaptingų piliakalnių ir didingų dvarų bei pilių.

Taipogi nepraleiskite galimybės aplankyti:

Veliuoną – su jos piliakalniais, bažnyčia, tulpmedžiais ir dvaro parku.

– su jos piliakalniais, bažnyčia, tulpmedžiais ir dvaro parku. Raudonės pilį, kur bokšto viršūnėje atsivers kvapą gniaužiantis Nemuno kraštovaizdis.

kur bokšto viršūnėje atsivers kvapą gniaužiantis Nemuno kraštovaizdis. Panemunės pilį – su restauruotomis freskomis, senąja virtuve, vaistinėle ir karceriu. Čia įsikūręs ir restoranas „Kuknia – Panemunės pilies virtuvė“, kuriame restorano šefas siūlo išskirtinius patiekalus, derančius su pilies dvasia.

Jurbarko rajoną puošia ir Mažosios Lietuvos dalis – Smalininkai bei Viešvilė. Smalininkuose atrasite senąjį uostą, Mažosios Lietuvos etnografinius akcentus, o Viešvilėje – žuvitakį, pažintinius takus bei ramybę gamtoje.

Nepamirškite užsukti ir į Justino Stonio technikos muziejų – čia laukia gyva pažintis su technikos pasauliu bei įdomūs eksponatai tiek vaikams, tiek suaugusiems.

Dar viena šio sezono naujiena – restoranas „Boar Bistro“ (Šerno bistro), kuriame Airijos ir Europos virtuvės patiekalai ruošiami su meile ir šviežiais vietiniais produktais. Virtuvės šefas Šonas – „Upės Pievų ūkis“ šeimininkas – kiekvienu patiekalu dalijasi per savo asmeninę istoriją.

Kitas išskirtinis potyris – levandų laukas, kuriame žydi net 12 tūkst. „L. Angustifolia“ krūmų. Čia rengiamos aromato ir skonio degustacijos, pasakojamos levandų istorijos ir kviečiama įsijausti į kvapų pasaulį tarp violetinių žiedų – nuo birželio iki rugsėjo.

Ieškantiems aktyvaus poilsio – baidarių ir irklenčių pasiplaukiojimai Nemunu ir Mituvos upe, dviračių maršrutai, kartodromas. Jurbarko apylinkės tinka tiek ramiems pasivaikščiojimams, tiek ekstremaliems potyriams gamtoje.

Šį sezoną Jurbarko rajonas kartu su Žaliojo regiono savivaldybėmis kviečia prisijungti prie turizmo kampanijos „Keisk rožinius akinius į žalius!“. Tai kvietimas pažvelgti į keliones kitaip – sąmoningai, lėtai ir atsakingai. Atraskite gamtą, istorinį paveldą ir vietinę bendruomenę, kuri kuria tikrąją vertę.

Norėdami sužinoti daugiau apie Jurbarko rajono renginius, maršrutus ir lankytinas vietas – apsilankykite: www.jurbarkas.info

Šilutės rajonas – atraskite paslėptą pamario krašto perlą

Pietvakarių Lietuvoje įsikūręs Šilutės rajonas – tai kraštas, kupinas gamtos grožio, turtingos istorijos ir šilto, svetingo žmonių bendravimo. Nors dažnai lieka užgožtas populiarių pajūrio kaimynų, šis paslėptas perlas siūlo ramų prieglobstį tiems, kurie ieško autentiškos patirties. Šio regiono tapatybę sunku nusakyti trumpai – ją būtina atvykti ir patirti: pamatyti, išgirsti, paliesti, pajusti. Leiskite šiam pamario kraštui įsilieti į jūsų pasaulėvaizdį – mažam, bet kupinam Mažosios Lietuvos ir pamario dvasios, lengvam paukščių skrydžiuose, žavinčiam žmonių ramybe ir dosnumu.

Šilutė – Mažosios Lietuvos sostinė, tai miestas, kuriame ryškiausiai išlikę Prūsijos architektūros atspindžiai. Šis kraštas garsėja potvyniais, o Nemuno delta ir Kuršių marios yra žuvingiausi vidaus vandenys Lietuvoje. Čia, Nemuno deltoje, yra ir didžiausia Lietuvos sala – Rusnė.

Šilutė su savo plačiomis pievomis, vingiuojančiomis upėmis ir vaizdingais kaimeliais kviečia lankytojus sulėtinti tempą ir pasinerti į ramią šio krašto atmosferą. Nesvarbu, ar esate gamtos mylėtojas, istorijos entuziastas ar tiesiog ieškote poilsio – čia kiekvienas ras kažką sau.

Šilutės rajonas – tikras atradimas paukščių stebėtojams, mat čia įsikūręs vienas svarbiausių ornitologinių taškų Europoje – Nemuno deltos regioninis parkas. Ši didžiulė šlapžemių ekosistema yra prieglobstis gausybei paukščių rūšių, todėl tai nuostabi vieta gamtos mylėtojams ir ornitologams. Nemuno delta – svarbi stotelė migruojantiems paukščiams, čia kasmet žieduojami tūkstančiai sparnuočių. Įspūdingiausios stebėjimo akimirkos – pavasarį ir rudenį, kai paukščiai būriais renkasi poilsiui ir pasiruošimui tolimesniam skrydžiui, bet paukščius stebėti galim ištisus metus. Parke aptinkama daugiau kaip 300 paukščių rūšių, tarp jų – ir retos bei nykstančios.

Nemuno deltą siūloma pažinti įvairiais būdais: užsisakyti plaukimą laivu, išsinuomoti valtį, baidarę ar kanoją – plaukdami ramiais vandenimis pasinersite į pamario gamtos stebuklus.

Nors Šilutė garsėja paukščių įvairove, išplėtotas vandens kelių tinklas taip pat suteikia puikias galimybes vandens sporto mėgėjams. Nesvarbu, ar esate patyręs nuotykių ieškotojas, kaitavimo entuziastas ar mėgėjas – veiklos čia ras kiekvienas.

Be nuostabios gamtos, Šilutė turi ką pasiūlyti ir kultūros mėgėjams. Jau keturioliktą vasarą nuo birželio 21 d. iki rugpjūčio 30 d. nuostabiam pamario miestelyje, Kintuose, vyksta Kintų muzikos festivalis, šiemet numatyta net 19 renginių, kurie vyks ne tik Kintuose, bet ir Šilutėje. Šių metų festivalyje išskirtinis dėmesys kūrybos procesui ir eksperimentams, o visai Lietuvai minint kompozitoriaus ir dailininko Konstantino Čiurlionio jubiliejinius metus, čia jis tampa vienu svarbiausių festivalio akcentų.Šie metai Šilutei ypatingi: Švėkšna paskelbta Mažąja Lietuvos kultūros sostine, visus metus džiugina gausybe renginių.

Kviečiame atrasti Šilutės kraštą! Daugiau informacijos apie lankytinas vietas ir vykstančius renginius rasite www.siluteinfo.lt

Vasariškas poilsis Biržuose, kupinas išskirtinių naujienų!

Vasara pamažu įsibėgėja, tad jei pritrūksta idėjų, kur paatostogauti Lietuvoje, kodėl neapsilankius pačioje šalies šiaurėje? Biržai – netoli Latvijos pasienio esantis miestas, stebinantis išskirtiniais maisto skoniais, lankomomis vietovėmis bei unikaliais renginiais.

Biržų rajono savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius kviečia rugpjūčio 1–3 dienomis atvykti į Biržus ir dalyvauti miesto šventės renginiuose: „Visus kviečiu savo kalendoriuose pasižymėti pirmąjį rugpjūčio savaitgalį ir atvykti į tradicinę Biržų miesto šventę „Biržai – sostinė mano“, kurioje jūsų laukia įvairios kultūrinės ir pramoginės veiklos, operos premjera, vyksianti netradicinėje erdvėje, amatininkų ir tautodailininkų mugė, parodų atidarymai ir pristatymai, tradicinis bėgimas „Biržų kilometrai“ bei nepakartojami muzikiniai pasirodymai didžiajame šventiniame koncerte, rugpjūčio 2-ąją, šeštadienį. Tai puiki proga pasidžiaugti mūsų miesto kultūriniu gyvenimu, išskirtiniu identitetu ir visų bendryste. Pirmąjį rugpjūčio savaitgalį susitikime Biržuose – mūsų visų sostinėje!“. Daugiau informacijos apie renginius, vyksiančius Biržų miesto šventės „Biržai – sostinė mano metu“, galite rasti Biržų rajono savivaldybės tinklalapyje www.birzai.lt ir socialinio tinklo facebook paskyroje.

Šįmet Biržų kraštas kaip niekad kupinas naujienų! Neseniai duris atvėrė „Blogo meno muziejus“ esantis Kirkilų pramogų parke, kuriame gausu linksmų eksponatų: kabantis vandens čiaupas, segtukas milžinui ar komoda, net penkis kartus didesnė už žmogų. Parke rasite ir kitokių įdomių veiklų – iliuzijų tunelį, gravitacinį namą, triušiukų erdvę. Dar viena naujiena – „TŪB Čygo-Kalkio Rinkuškių“ alaus darykloje įkurtas „Uždraustos reklamos muziejus“. Kas jame eksponuojama? Atvykite ir patys pamatykite!

Neseniai Biržų kraštą pasiekė įspūdingas eksponatas – net 136 tonas sveriantis 1947 m. garvežys, kurį įsigijo Sodeliškių dvaro savininkai. Nepraleiskite progos pamatyti ne tik garvežį, bet ir vienintelį veikiantį, senovinį 1924 m. vėjo malūną Lietuvoje, senovinės technikos muziejų bei liaudies buities muziejų. Tiesa, ar teko girdėti, kad Biržuose neseniai duris atvėrė „Eglės sanatorijos“ filialas, kuris siūlo įvairias procedūras? O norintiems pojūčių gamtoje siūloma aplankyti „Eko basų kojų parką“, kur jūsų lauks įvairūs akmenukai, vėsinantis smėlis ir net purvo trasa.

Ieškantiems, kur skaniai pavalgyti ar atsigerti kavos, verta užsukti į naujas maitinimo įstaigas. Gurmaniška naujiena miesto širdyje: mėsinė ir gastrobaras „Agaras“. Norintiems azijietiškų skonių – duris atvėrė sušinė „Gvidushi“, mėgstantiems itališką virtuvę – nauja picerija „Paupio pica“, saldumynų gerbėjams – desertų butikas „Skonio mūza“. Šeimoms su vaikais pravartu aplankyti naujas kavines „NoNa“ ir „Vaflių amplua“. Tiesa, šį sezoną buvo specialiai sukurtas žemėlapis, kuriame galite rasti visas maitinimo įstaigas, esančias Biržų krašte: https://www.visitbirzai.lt/gastroliuok-birzuose/

Pasigrožėti Biržų gamta siūloma unikaliais būdais. Kasmet Biržuose atsiranda vis daugiau vandens pramogų, siūloma ir ekstremali pramoga – galimybė šį kraštą pamatyti iš paukščio skrydžio, kuriuos rengia Biržų aeroklubas.

Nepraleiskite Biržų planuodami savo poilsį, kreipkitės į Biržų turizmo ir verslo informacijos centrą arba užsukite į internetinę svetainę www.visitbirzai.lt

Pasivaikščiojimas po Rokiškį... su laiko mašina

Rokiškis laukia su atviromis širdimis – čia istorija atgyja, o laikas su artimaisiais tampa pačiu brangiausiu lobiu. Čia prasideda jūsų mažas didelis nuotykis...

Mobilioji programėlė „Sugrąžinta dvaro istorija“. Rokiškio dvaras atgyja jūsų telefonų ekranuose – animuotas XIX a. žemėlapis, papildyta realybė ir virtualus ūkvedys padeda įsivaizduoti, kaip atrodė jau išnykę šio dvaro pastatai: vėjo ir vandens malūnai, oranžerija, kumetynai. Įtraukiančios animacijos pasakoja apie dvaro gyvenimą – nuo tarnų darbų iki dvarininkų kasdienybės.

Teatralizuota ekskursija „Sofija ir imperatorius“ veda dalyvius per jaukų Rokiškio dvaro parką, kur jie ne tik klausosi grafaitės Sofijos Tyzenhauzaitės meilės ir kūrybos kelio istorijos, bet ir dalyvauja iškilmingose puotose su caru Aleksandru bei imperatoriumi Napoleonu. O dabar visa tai – virtualios realybės filme, kuriame žiūrovas tampa pasakojimo dalimi.

Interaktyvus istorinis degustacinis potyris Salų dvaro rūmų peklelėje. Salų dvaro lankytojai kviečiami pasinerti į dvaro praeities istorijas, kurias naujam gyvenimui prikelia žaismingos, legendų įkvėptos, liaudies motyvais padailintos projekcijos! Šią patirtį papildo su meile paruošti autentiški patiekalai bei unikali dvaro atmosfera.

Ekskursija „Ilzenbergo gyvūnų paslaptys: atrask, pažink, patirk“. Ši ekskursija – atradimas gamtos ir gyvūnų mylėtojams. Jūsų laukia įdomūs faktai ir istorijos bei galimybė iš arti pabendrauti su gyvūnais, juos maitinti. Ekskursiją veda Ilzenbergo dvaro gidas, kartu su ypatingu dvaro palydovu Naujosios Škotijos retriveriu Bergu. Gamtos artumas, gyvūnų švelnumas ir vaikų džiaugsmas – tai jūsų neužmirštami įspūdžiai.

Prisiminimai apie saldainį „Karvutė“ Rokiškio krašto muziejuje virsta gyva patirtimi. Saldainių gamybos paslaptys, degustacija, netikėti skoniai ir galimybė patiems įvynioti savo saldainį – smagus prisilietimas prie saldžios istorijos. Muziejus kviečia į nostalgišką kelionę, kurioje susipina meistrystė, vaikystės skoniai, prisiminimai ir tradicinis saldainio gamybos menas.

Nepriekaištingai sutvarkyto parko, kurį, baronų Rosenų prisiminimu, XIX a. projektavo prancūzų architektas, pavėsyje, prie Gačionių ežero, stūkso baltomis kolonomis, jaukia veranda ir atkurtu rožynu viliojantis medinis Gačionių dvaro pastatas. Dvaro parke išlikusi romantiška, jau du šimtus metų skaičiuojanti liepų alėja, atsiveria nuostabūs vaizdai į Gačionių ežerą, tvenkinius bei upelio slėnį.

Kas greitesnis – tas pirmesnis. O kas pažinęs Rokiškį – tas laimi dvigubai. Tokia filosofija šią vasarą užvaldys šį kraštą. Žaidimas „Greitas Rokiškis“ kviečia išbandyti tris unikalius pėsčiųjų maršrutus, vedančius miesto istorijos, kultūros ir unikalumo takais. Tai varžytuvės skatinančios ne tik Rokiškio krašto objektų pažinimą, bet ir prisidedančios prie tvaresnio turizmo šiame krašte.

Visa tai – tik dalis to, ką galite patirti atvykę į Rokiškį. Nesvarbu, ar keliaujate su mažaisiais, ar su paaugliais – kiekvienas ras kažką savo: vienus sudomins interaktyvūs žaidimai ir virtuali realybė, kitus – gyvūnai, legendos ar saldus prisiminimas iš vaikystės. Tad leiskitės į nuotykį, kur kiekvienas kampelis slepia netikėtą istoriją, o kiekvienas potyris tampa dalimi šeimos prisiminimų.

Įkvėpkite Skuodo: kietas kuršių kraštas, akmens istorijos ir lėto turizmo rojus

Jau nuo seno skuodiškių sakoma, kad Lietuva prasideda nuo Skuodo. Skamba keistai? Tiesą sakant, Lietuva prasideda nuo Skuodo ne tik administraciniame šalies žemėlapyje, bet ir Lietuvos istorijoje. Būtent Skuodo apylinkės, o tiksliau Apuolė – pirmoji istoriniuose šaltiniuose paminėta Lietuvos vietovė. Ši istorinė kuršių žemė mena seniausius laikus, kai buvusi tvirtovė gynė baltus nuo vikingų.

Skuodas turi nemažai vietų, kuriomis didžiuojasi ir mielai dalinasi su jumis. Čia prasideda jūsų kita kelionė – į vietą, kur akmenys kalba, kuršių dvasia gyva, o laikas teka lėtai... Čia, tarp senųjų piliakalnių ir tvirtų akmenų, galima atrasti tikrą Lietuvos pradžią, pajusti ramybę ir įsijausti į istorijos alsavimą.

Sakoma, lėtasis turizmas – tikroji prabanga. Skuodo kraštas – tai tvenkinių, pelkių, paukščių, upių ir kalvų oazė, kurioje galėsite patirti tikrąją gamtos ramybę. Čia – 18 piliakalnių, mitologiniai akmenys, rezervatai, pažintiniai takai ir jaukios poilsiavietės.

Rugpjūčio 9–10 d. Apuolėje vyks Tarptautinis senųjų amatų, archainės muzikos ir karybos festivalis „Apuolė“, kuriame dalyvaujantys IX-XIII amžiaus amatus ir karybą rekonstruojantys istoriniai klubai, amatininkai, įvairios muzikos grupės ne tik atkuria to meto atmosferą, bet ir įtraukia žiūrovus į senovinius žaidimus ar kviečia išmėginti akies taiklumą, šaudant iš lanko. O ir nakvynės toli ieškoti nereikia, čiupkite palapinę ir įsikurkite tradiciniame palapinių miestelyje piliakalnio papėdėje.

Nuo sostinės gerokai nutolęs Skuodo rajonas ribojasi su Latvija ir yra labiausiai žemaičių kalbą bei kultūrą išsaugojęs kraštas, turintis nemažai garsių asmenybių. Viena iš žymiausių – daktaras Vaclovas Intas, visame pasaulyje žinomo Akmenų muziejaus įkūrėjas, kurio 100-ąsias gimimo metines kaip tik šiemet ir minime. Birželio 27 d. V. Into sodyboje vyks jaukus muzikinis renginys „Genijus Genijui“, kuriame persipins V. Into ir M. K. Čiurlionio pasauliai – du genijai, kurių kūryba ir dvasia paliko neišdildomą žymę Lietuvos kultūroje. Birželio 28 d. akmenų muziejaus parke vyks sąmoningumo ir sveikatingumo festivalis „Skambantys akmenys“. Organizatoriai kviečia pajusti akmenų ir mineralų galią bei keistis sveikesnio, sąmoningesnio ir ramesnio gyvenimo link. Liepos 5 d. Šaukliuose, Skuodo rajone vyks Akmenorių festivalis, kurio šūkis „Rokas. Akmuo. Stiprybė. Vienybė“. Jo metu vyks galiūnų varžybos, akmens meistrų edukacijos, roko grupių koncertas.

Skuodo rajono turizmo informacijos centro vasaros naujiena – „Akmeninė dvikova“. Tai bendras Skuodo ir Akmenės rajonų projektas, kviečiantis lankyti žymiausius akmenis ar iš jų sukurtus objektus, pajusti dviejų kraštų akmeningą dvasią, dalintis įspūdžiais socialiniuose tinkluose, žymint @AkmeninėDvikova. Ir balsuoti – kuriame krašte akmenys įspūdingesni, kur daugiau natūralių, kur daugiau apdirbtų akmeninių šedevrų, kuris akmuo slepia įspūdingesnę istoriją!

O jei vis dar galvojate, kad už Puntuką didesnių riedulių Lietuvoje nėra – klystate. Pats didžiausias 680 tonų sveriantis granito luitas, siekiantis 13,4 m ilgį, 7,5 m plotį ir 3,6 m aukštį, Barstyčių (Puokės) akmuo stūkso būtent Skuodo rajone. Tokio akmens didybė nepalieka abejingų!

Mosėdyje taip pat įsikūręs išskirtinis Kuršių genties istorijos muziejus, kviečiantis leistis į kelionę po vienos seniausių baltų genčių palikimą. Čia autentiškai atkurtos archeologinių radinių rekonstrukcijos – nuo kuršiškų ginklų ir papuošalų iki buities įrankių – leidžia ne tik pamatyti, bet ir pajusti praeities gyvenimą.

Tačiau ne viskas Skuodo rajone apie akmenis... Įspūdingo dydžio ir grožio Izidoriaus Navidansko parkas, įsikūręs vos 4 km nuo Latvijos sienos, Kalnėnų kaime, yra vieno gamtos grožį mylinčio žmogaus viso gyvenimo darbas. Jaukus Žemaičių botanikos parkas – čia gausu įvairių medžių ir krūmų, tvenkiniuose plauko paukščiai, veisiasi žuvys, prie vandens tvenkinių įrengtos poilsiavietės, o šimtamečių medžių paunksmėje svečių laukia namelis „Eglių pasaka“.

Skuode galite apsilankyti pas vietinius bitininkus, dalyvauti bičių terapijos edukacijose arba net pasilikti nakvynei sveikatingumo sodyboje, kurioje bičių garsai ramina ir gydo. Taip pat nepraleiskite progos sudalyvauti žemaitiškų patiekalų degustacijoje – paragauti šmakalo, cibulynės, kąstinio ir kitų tradicinių skonių, kurie bus tikra staigmena jūsų gomuriui.