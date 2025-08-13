Idėja turiningam savaitgaliui: dvi dienos ir gražiausios Vilniaus bei Trakų vietos

1 diena: Neries regioninis parkas – gamtos ir kultūros dermė
Kelionė prasideda Dūkštose, kur įsikūręs Neries regioninio parko lankytojų centras. Čia lankytojai kviečiami pažinti Neries slėnio gamtinį ir kultūrinį paveldą, susiplanuoti kelionės maršrutą bei išgirsti specialistų rekomendacijas, rašoma Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos pranešime žiniasklaidai.
Iš centro keliautojai leidžiasi į pažintinį nuotykį Karmazinų šile. Gamtos gidas Saulius susipažindins su miško gyventojais, aplankysite šernų SPA ir bebrų sukurtas buveines bei stebėsite, kur rudenį iš Baltijos sugrįžta neršti lašišos. Veikla puikiai tinka tiek vaikams, tiek suaugusiems – juoko ir žinių tikrai netrūks!
Toliau maršrutas veda į Dūkštos pažintinį taką, kur vingiuojant per statų upelio slėnį, šimtamečius ąžuolus ir piliakalnius galima patirti gamtos didybę iš arti. Vakare keliautojų laukia Kairiojo Neries kranto turizmo trasa, kur verta aplankyti Verkšionių vestuvių akmenis, Purvės rėvą ir Ausiutiškių regyklą, iš kurios atsiveria viena įspūdingiausių Neries slėnio panoramų.
Dieną vainikuoja nakvynė autentiškoje Neries trobelėje – be elektros, bet su žibalinėmis lempomis, krosnimi ir tyla bei šalia ramiai tekančia Nerimi. Šis namelis – tarsi iš Jack’o Londono knygų: minimalu, bet jauku, viskas, ko reikia pabėgti nuo civilizacijos. Jaukios nakvynės metu pasijusite lyg dalis gamtos – tik jūs, ugnis ir žvaigždėtas dangus.
2 diena: Aukštadvario regioninis parkas – mitų ir kalvų kraštas
Antroji diena prasideda nuo vienos mistiškiausių vietų Lietuvoje – Velnio duobės, apipintos padavimais, spėlionėmis ir tikra galia. Ši 50 m gylio įduba su pelkėtu dugnu ne tik pasakoja senovės legendas, bet ir stulbina unikaliu kraštovaizdžiu. Tai tarsi durys į kitą pasaulį.
Vėliau – kelionė į Aukštadvario regioninio parko lankytojų centrą, kuriame ekspozicija pasakoja apie Karališkąjį vieškelį, jau IX – XVI a. vingiavusį pro Aukštadvarį iš Vilniaus į Birštoną, tuo metu buvusį vieną iš saugomų gyvybinių pilių linijų Lietuvoje. Ekspozicijoje perteiktas kalvotas, ežeringas, miškingas ir įspūdingas kraštovaizdis.
Netoliese – Aukštadvario piliakalnis, saugantis 2000 metų senumo gyvenvietės paslaptis. Nuo piliakalnio aikštelės atsiveria Verknės slėnio panorama, ir žvelgiant pro istorijos rūką, galima įsivaizduoti praeities gyvenvietę, kurioje skambėjo kalavijų dūžiai ir ugnies šviesa.
Kelionę užbaigti kviečiame viename iš pasirinktų pėsčiųjų takų: pažintinis „Žaliasis takas“ (9 km) tiems, kurie nori pajusti gamtos alsavimą, pasivaikščioti, aplankyti Strėvos įgriuvą, Drabužininkų pilkapyną, pasigrožėti Spindžiaus miško turtais ir smaragdiniu Spindžiaus ežeru.
Arba trumpesnis, bet nemažiau turiningas – vingiuotas „Skrebio miško pažintinis takas“ (3 km), vedantis per Skrebio botaninį ir Mošos archeologinį draustinius, kviečiantis aplankyti liepinį skroblyną, senolius ąžuolus, jotvingių laikus menančius Mošos piliakalnį ir pilkapius, šaltiniuotą Mošios upelį.
Šis maršrutas – puikus pasirinkimas tiems, kurie nori suderinti aktyvų poilsį gamtoje, istorinių vietų pažinimą ir autentišką patirtį be miesto triukšmo. Keliaukite, pažinkite ir leiskite sau pasiklysti tarp Neries vingių ir Velnio duobės legendų!
Neries regioninis parkasAukštadvario regioninis parkasparkai
