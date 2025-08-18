Gražiausi Europos paplūdimiai – tik turtingiesiems? Paprasto gulto nuomos kaina verčia išsižioti

Daugelis patraukliausių paplūdimio ruožų aplink Viduržemio jūrą – nuo spindinčios Italijos Amalfio pakrantės iki populiariausių Ibisos vietų – dabar yra privačios nuosavybės, o vietos užsitikrinimas gali kainuoti tiek pat, kiek ir visos atostogos.
Net paprasčiausia pora gultų su skėčiu tarp jų ant, atrodytų, nuo šalia esančio niekuo neišsiskiriančio Europos paplūdimio sezono metu gali kainuoti nuo 25 iki 60 eurų per dieną, o prabangesniuose kurortuose ir paplūdimio klubuose kainos siekia šimtus eurų.
Viena brangiausių gultų nuomų buvo Costa del Sol (Ispanija) mėgstamiausiame „Club La Cabane“, kur dienos poilsis gali kainuoti iki 1200 eurų, o paplūdimio klubo gultai ir skėčiai puošti ryškiais mėlynais „Dolce & Gabbana“ raštais.
Į kainą įskaičiuotas 200 eurų kuponas, kurį galima iškeisti į šampaną, tačiau net ir turtingam keliautojui tai vis tiek yra ekstravagantiška suma už tai, kas iš esmės yra gulimas krėslas su vaizdu į jūrą ar baseiną.
Kainą lemia vieta, o „Club La Cabane“ gultai, kurie paprastai talpina tris žmones, yra brangesni, jei esate prie kranto ar netoli baseino.
Kaina nenusileidžia ir pirmoje eilėje esantys gultai „Arienzo Beach Club“ klube, kuris yra žavingame Positano mieste Italijoje, viliojančioje Amalfi pakrantėje. Šį mėnesį galima užsisakyti tik gultus tik antroje eilėje, esančioje tiesiai už „Elite“ sekcijos, tačiau net ir ten kaina vis tiek yra gana didelė.
„Perfect Beach Day“ paketas kainuoja maždaug tiek pat, kiek naktis labai prabangiame viešbutyje – rugpjūčio mėnesio šeštadienį dviejų gultų dienos nuoma kainuoja 600 eurų.
Ką už tai gaunate? Dvi patogiai atrodančias kėdes ir skėtį, dviejų patiekalų pietus, šampano butelį, „pūkuotus“ paplūdimio rankšluosčius ir butelius atšaldyto vandens.
Tik už trijų minučių kelio kitas Amalfi kurortas siūlo kėdes dviems su vaizdu į žavias Li Galli salas už dar brangesnę – 848 eurų – kainą per dieną. 2024 m. išrinktas geriausiu paplūdimio klubu, „La Scogliera“ prabangią dieną paplūdimyje užsisakiusiems poilsiautojams už du gultus ir skėtį pigiausioje vietoje ima nuo 550 eurų, o už vieną iš gražiausių vietų pakrantėje kaina kyla iki 848 eurų. Maistas ir gėrimai į kainą neįskaičiuoti.
Nors paplūdimio klubai, siūlantys kelias valandas prabangaus gyvenimo, tampa vis populiaresni visame Viduržemio jūros regione, Italijos paplūdimiuose jų yra neproporcingai daug.
Daugelis Italijos prestižinių pakrančių vietų vis dažniau yra privačios, o tai reiškia, kad vietiniai gyventojai ir turistai dažnai turi mokėti už gultų nuomą net ir ne tokiuose įspūdinguose paplūdimiuose.
Remiantis Italijos vartotojų grupės tyrimu, per pastaruosius ketverius metus vidutinė dviejų gultų ir skėčio kaina išaugo nuo maždaug 180 eurų iki maždaug 210 eurų per dieną, o italai tuo labai pasipiktinę.
Kylančios kainos sukėlė masinį gyventojų pasitraukimą iš populiarių kurortų. Pranešta, kad birželio ir liepos mėnesiais Kalabrijos ir Emilijos-Romanijos regionų paplūdimiuose lankytojų skaičius sumažėjo 15–25 proc., palyginti su 2024 m. duomenimis.
„The Independent“ pranešė, kad tyrimai rodo, jog 213 šalies paplūdimio kurortuose saulės skėčių nuomos kaina, palyginti su praėjusia vasara, išaugo 5 proc., tačiau, vartotojų grupės „Altroconsumo“ duomenimis, per pastaruosius ketverius metus kainos išaugo apie 17 proc.
„Altroconsumo“ nustatė, kad Ligūrijos pakrantės kurorte „Alassio“ poros gultų nuomos kaina buvo didžiausia – 340 eurų per dieną, o „Gallipoli“ neatsiliko nuo jo su 295 eurų kaina. „Alghero“ šią paslaugą siūlė už 240 eurų.
Italijos paplūdimio kurortų prezidentas Antonio Capacchione sakė, kad dėl šių kainų ir didėjančių pragyvenimo išlaidų daugelis italų atidėjo tradicines atostogas paplūdimyje.
„Net turėdamos dvi algas, daugelis šeimų sunkiai išgyvena iki mėnesio pabaigos. Tokiomis aplinkybėmis natūralu, kad pirmiausia mažinamos išlaidos laisvalaikiui, pramogoms ir atostogoms“, – kalbėjo jis.
Išskirtiniame vakarėlių kurorte „Nikki Beach“, esančiame Costa Smeralda pakrantėje Sardinijoje, svečiai, užsiregistravę vienai dienai, gali tikėtis sumokėti 400 eurų už porą gultų, nors į kainą įskaičiuota 230 eurų nuolaida kurorto gėrimų meniu.
Kitais Costa Smeralda paplūdimiais galima pasinaudoti pigiau – pavyzdžiui, „Playa Esmeralda“ paplūdimyje pora gultų piko sezono metu kainuoja apie 15 eurų per dieną, todėl prieš išleidžiant pinigus verta palyginti kainas.
Populiariausios vietos Maljorkoje ir Ibizoje taip pat tampa vis brangesnės. Vieta iki trijų asmenų UM Beach House Calvia, Maljorkoje, kainuoja 700 eurų, tačiau yra 450 eurų kreditas maistui ir gėrimams, o svečiai gauna butelį geriausio šampano.
Svečiai, ilsėdamiesi ant paprastų lovų „Atzaro Beach Cala Nova“, Ibizoje, turės sumokėti 350 eurų, nors į kainą taip pat įskaičiuotas 125 eurų maisto kreditas.
Monake, „Monte-Carlo Beach Club“, už labai madingą dryžuotą gultą su vaizdu į jūrą reikia sumokėti 350 eurų, o prabangus „La Réserve à la Plage Var“ Prancūzijoje už du gultus prašo 250 eurų.
Parengta pagal „Daily Mail“ inf.
