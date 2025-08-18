Žaliosios istorijos Palūšėje

Sode siekta į vieną ekspoziciją surinkti regionui istoriškai svarbius augalus, o taip pat parodyti, kaip jie galėtų būti naudojami šiuolaikiniuose gėlynuose, kartu su pastaraisiais metais išpopuliarėjusiais daugiamečiais augalais. Atskiruose ploteliuose pasodinti kaimo, dvaro, pievų augalai.
Kaip sakė Aukštaitijos nacionalinio parko vadovas Gedas Kukanauskas, šio projekto idėja kilo 2022 m., su Vietos veiklos grupe keliaujant Gruzijoje ir lankantis Tbilisio botanikos sode. Tuomet Agnė Vaišytė ir Inga Šidlauskienė pasiūlė kažką panašaus padaryti ir pas mus. G. Kukanauskas dėkojo projekto vadovei Agnei, Ingai ir visai projekto įgyvendinimo komandai. Palūšės sodo įrengimu rūpinosi želdynų dizainerė Rasa Laurinavičienė, Inga Šidlauskienė, architektūriniu dizainu – Jolita Vroblevičienė. Taip pat prisidėjo parko botanikai, sudarę senųjų sodybų darželių augalų sąrašus.
Sodo atidaryme dalyvavęs savivaldybės meras Laimutis Ragaišis linkėjo palūšiečiams ir prie savo sodybėlių pasisodinti šio sodo gėlių ir žolynų, dalintis daugiamečių augalų daigeliais, siekti grožio, estetikos. Meras dėkojo projekto krikštamotėms Agnei ir Ingai, įteikė joms dovanėles. Apie augalų sodinimą pasakojo želdynų dizainerė Rasa, sakiusi, kad sodas, kuriame jau tris mėnesius auga 120 rūšių augalų, dar bus papildomas naujais ir jo vaizdas vis keisis. Aukštaitijos nacionalinio parko darbuotoja Giedrė Šukytė kalbėjo apie giesmėse ir dainose apdainuojamus senuosius augalus.
Kaip sakė projekto vadovė Agnė, prie sodo dar atsiras Mėnulio laboratorija, bus sukurta 10 naujų edukacinių programų, skirtų įvairioms amžiaus grupėms. Moksleiviai galės prisiliesti prie mokslininko profesijos, patyrinėti ir išbandyti save gamtos moksluose, robotikoje, informacinių technologijų taikyme. Didžiausia šios erdvės intriga – Mėnulio laboratorijos statinys. Po stikliniu gaubtu atsiras augalų auginimo vieta, įvairūs jutikliai, stebėjimo kameros, apšvietimas. Vyks darbuotojų mokymai, bus organizuojamos moksleivių stovyklos. „Ekstremaliom sąlygom bandysim auginti augalus, gamtos mokslus stengsimės padaryti patrauklesnius, bendradarbiausim su mokslininkais...“– pasakojo projekto „Green Stories“ (Žaliosios istorijos) vadovė.
PalūšėAukštaitijos nacionalinis parkasIgnalina
