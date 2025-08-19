Sunku patikėti, ką prieš vestuves rado mergina: „Atsiklaupiau ir pradėjau verkti“

„Niekada nebuvau rankose laikiusi tikro deimanto. Atsiklaupiau, pradėjau verkti, o tada juoktis“, – pasakojo M. Fox.
Moteris neseniai baigė magistro studijas ir nutarė šią progą paminėti išskirtinai – išvykdama į „Crater of Diamonds“ valstijos parką, kur nuo XX a. pradžios rasta jau per 75 tūkst. brangakmenių. Vien šiais metais čia užregistruoti net 366 deimantai, iš jų 11 – didesni nei vienas karatas.
M. Fox deimanto paieškas pradėjo liepos 8-ąją, kasdien kruopščiai naršydama daugiau nei 15 hektarų dydžio parko teritoriją. Didžiąją laiko dalį ji likdavo tuščiomis, tačiau liepos 29-ąją, paskutinę savo vizito dieną, fortūna nusišypsojo. Apie 11 val. ryto prie kojų pastebėjusi spindesį, iš pradžių moteris palaikė jį rasa padengtų voratinklių blizgesiu. Tačiau pakėlus radinį paaiškėjo, kad tai – tikras lobis.
Parko specialistai patvirtino, jog tai baltasis deimantas, sveriantis daugiau nei du karatus – maždaug žmogaus iltinio danties dydžio. Brangakmenis, pavadintas „Fox-Ballou Diamond“ (M. Fox ir jos sužadėtinio garbei), pasižymi glotnia forma ir metališku spindesiu, būdingu daugumai šiame parke randamų deimantų. Tai trečias pagal dydį šiemet čia aptiktas brangakmenis.
„Ponios M. Fox istorija rodo, kad net ir įdedant daug pastangų, sėkmė taip pat yra svarbus veiksnys. Po savaičių sunkaus darbo ji savo deimantą rado tiesiog gulintį ant žemės“, – sakė parko administracijos atstovas Waymon Cox.
Šis radinys jaunajai porai itin svarbus – vidutinė sužadėtuvių žiedo kaina JAV siekia apie 5,5 tūkst. dolerių, o vestuvės, ypač Niujorko apylinkėse, dažnai atsieina daugiau nei 58 tūkst. dolerių. M. Fox pabrėžė, kad brangios vestuvės nėra jų tikslas – kur kas vertingiau pačiai prisidėti prie žiedo istorijos.
„Kartais pinigai baigiasi, bet problemas galima spręsti darbu. Man tai simboliška“, – sakė ji, pridurdama, kad deimantą planuoja įtvirtinti savo sužadėtuvių žiede.
M. Fox džiaugiasi, kad ilgos paieškos vainikuotos sėkme:
„Po visų tyrinėjimų supratau – reikia ir žinių, ir sėkmės, ir rankų darbo. Tai buvo iššūkis, bet kartu ir neįkainojama patirtis“, – teigė ji.
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)NiujorkasArkanzaso valstija
Rodyti daugiau žymių