Turistų dar neatrastos, bet kerinčios Meksikos vietos: rožinė lagūna ir flamingų rezervatas

Autentiškas Rio Lagartos žavesys
Rio Lagartos – jaukus žvejų miestelis ir didelis biosferos rezervatas su mangrovių miškais, pelkėmis, druskingomis lagūnomis ir egzotiška gyvūnija. Jus sužavės stulbinantis gamtos koloritas, gyvybinga fauna ir flora, unikali atmosfera.
Š vieta gali būti puikus pasirinkimas dienos išvykai. Čia pasiilsėsite nuo šurmuliuojančių Jukatano pusiasalio kurortų, didesnių miestų chaoso, turistų srautų. Įspūdinga Rio Lagartos atrakcija – dieninė arba naktinė išvyka motorine valtimi. Plauksite per lagūną ir stebėsite laukinę gamtą. Jeigu pasiseks, išvysite flamingus, krokodilus, įvairius paukščius – prieglobstį čia randa keli šimtai paukščių rūšių.
Rio Lagartos galite rinktis ir ilgesniam poilsiui. Jei nuspręsite miestelyje pasisvečiuoti su nakvyne, rasite nemažai puikiai vertinamų viešbučių: Hotel Villa de Pescadores, Hotel Rio Lagartos ir kitus. Įsiliekite į Rio Lagartos kasdienybę – visiškai neturistinę, o unikalią ir ypatingą.
Rožinio vandens lagūna viliojantis Las Coloradas
Visai šalia Rio Lagartos įsikūręs druskų kasyklų kaimelis Las Coloradas, garsėjantis rožinio vandens lagūnomis ir flamingų rezervatu. Unikalią rožinę spalvą lagūnos įgauna dėl didelės druskos koncentracijos bei specifinių mikroorganizmų, kurie ypač suaktyvėja veikiami saulės šviesos. Štai kodėl rožinis vanduo, kurį čia išvysti tikisi keliautojai, ne visada būna matomas, nes tai lemia oro sąlygos.
Tačiau jei jums pasiseks ir atvyksite būtent tada, kai vanduo nusidažo rožine spalva, pamatysite išties labai įspūdingą vaizdą. Tiesa, maudynėmis čia susigundyti nereikėtų – didelė druskos koncentracija gali dirginti odą.
Tiek Rio Lagartos, tiek Las Coloradas patiks besidomintiems ekologiniu turizmu ir norintiems savo kelionę Meksikoje papildyti unikaliais atradimais.
Šios vietos yra vos 1,5–2 valandos kelio nuo autentika alsuojančio Valladolid miestelio, šalia kurio – įspūdingoji Chichen-Itza vietovė, viena žymiausių archeologinių zonų visame pasaulyje. Taip pat nuo Rio Lagartos ar Las Coloradas per 2–3 valandas nuvyksite iki Jukatano pusiasalio sostinės Meridos.