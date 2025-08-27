Specialistai išsklaido mitus apie lagaminus: kaip išsirinkti tinkamiausią, kad kelionė būtų sklandi

Nesvarbu, koks kelionės tikslas, kiekvienai išvykai svarbu tinkamai pasiruošti. Planuojant kelionę, neabejotinai vienas iš svarbiausių dalykų yra patogiai ir talpiai susikrauti savo bagažą. Jeigu trumpoms išvykoms gali pakakti ir talpos kuprinės, tačiau keliaujantiems lėktuvu – geriausias pasirinkimas yra patvarus lagaminas.
Pasiteiravus ilgus metus šioje srityje dirbančio specialisto, bendrovės „Bagažas“ vadovo Juozo Pociaus, ar yra auksinė taisyklė, renkantis lagaminą, jis atsako: „Yra trys pagrindiniai parametrai – svoris, patvarumas, kaina. Jūs galite pasirinkti du iš jų, o trečiasis priklausys nuo pasirinktų pirmų dviejų.“
Rinkitės lagaminus, kurie atitinka oro linijų nustatytus standartus
Nors daug kas priklauso nuo asmeninių poreikių bei kelionės pobūdžio, norint išsirinkti patvarų lagaminą reikėtų atkreipti dėmesį į keletą svarbių aspektų. Pasak prekės ženklo „Elagaminai.lt“ įkūrėjo J. Pociaus reikėtų atsižvelgti į lagamino dydį, svorį, talpą bei medžiagą, iš kurios jis pagamintas.
Visuomet rinkitės tokius lagaminus, kurie atitinka oro linijų nustatytus dydžio ir svorio standartus. Lagaminai yra skirstomi į mažus (iki 55 cm), vidutinius (iki 56–69 cm) ir didelius (nuo 70 cm). Dydžių apribojimus visada galite pasitikrinti aviakompanijų svetainėse. Įvertinkite, ar pasirinkto modelio talpa yra pakankama jūsų planuojamos trukmės kelionei.
Lagaminai paprastai turi skyrius. Įsitikinkite, kad jūsų pasirinkto modelio lagamino skyriai yra patogiai išdėstyti ir juose telpa drabužiai, avalynė bei smulkūs daiktai. Patartina rinktis lagaminus su užtrauktukais, nes jie turi daugiau privalumų. Įsitikinkite, ar lagamino ratukai yra kokybiški, tyliai veikiantys: rekomenduojama rinktis didesnio skersmens, 360 laipsnių kampu besisukančius ratukus.
Be to, atkreiptinas dėmesys, jog visos aviakompanijos yra pasirašiusios 2001 m. Monrealio konvenciją dėl tarptautinio vežimo oru taisyklių. Pagal šią konvenciją visi oro vežėjai atsako už sugadintą bagažą ir pretenzijas privalo priimti ne trumpiau kaip 7 dienas po skrydžio. Pretenzijas galima pateikti ir internetu.
Lagamino talpumas priklauso nuo tūrio, o ne nuo medžiagos
Jei ruošiatės kelionei – elektroninėje „Elagaminai.lt“ ir fizinėse parduotuvėse Vilniuje bei Klaipėdoje rasite platų lagaminų, o taip pat bagažo reikmenų pasirinkimą. „Vertiname kokybę, operatyvumą ir gerą kainą, todėl tą patį siūlome ir vartotojams“, – teigia šios elektroninės parduotuvės įkūrėjai, per savo veiklos dešimtmetį jau ne kartą spėję įsitikinti, jog čia siūlomi lagaminai ilgai tarnauja bei palengvina klientų keliones.
Daugelis šios srities pardavėjų prekiauja vieno-dviejų prekės ženklų lagaminais. „Elagaminai.lt“ siūlo platų asortimentą nuo kokybiškų nebrangių lagaminų iki skirtų išrankesniems pirkėjams: „Wittchen“, RGL, „Gravitt“ (Lenkija), „Travelite“, „Paklite“ (Vokietija), „Delsey“ (Prancūzija), „Swissbags“ (Šveicarija), „American Tourister“, „Samsonite“ (Belgija).
Turėdama dešimties metų patirtį, bendrovė atidžiai seka rinkos naujoves, ir, kas yra itin svarbu, nuolat besikeičiančius aviakompanijų reikalavimus, todėl gali pirkėjui patarti koks lagaminas tinkamiausias jo poreikiams ir taip išvengti nemalonumų. Viena iš problematiškiausių kategorijų – nemokamas (mažas) „Ryanair“ ir „Wizzair“ rankinis bagažas (40x30x20 cm). „Elagaminai.lt“ gali pasiūlyti tokio dydžio krepšių, kuprinių bei kombinuotų variantų – krepšiai/kuprinės. Beje, yra ir tokio dydžio plastikinių lagaminų. Tiesa, kelionei neretai reikia ne tik lagamino, todėl čia galima atrasi ir kelioninių aksesuarų – lagaminų užvalkalų, bagažo diržų, kelioninių pagalvių, pakavimo rinkinių ir t.t.
J. Pocius taipogi išsklaido mitus, sklandančius apie lagaminus. Pasak pašnekovo. internete apstu straipsnių, kuriuose teigiama, jog medžiaginiai lagaminai patvaresni už plastikinius. „Tai iš dalies buvo teisinga prieš 10–15 metų, kai rinkoje vyravo plastikiniai lagaminai iš ABS plastiko, o tuo tarpu lagaminai iš geresnio plastiko buvo ganėtinai brangūs. Dabar situacija pasikeitusi – galima įsigyti lagaminą iš atsparesnio plastiko (polipropileno ar polikarbonato) už panašią ar net mažesnę kainą nei medžiaginį“, – pastebi J. Pocius.
Dar vienas mitas – medžiaginiai lagaminai yra lengvesni už plastikinius. „Ši nuomonė susiformavo, kai rinkoje vyravo jau mano minėti plastikiniai lagaminai iš ABS plastiko, ir kad būtų pakankamai atsparūs buvo daromos storos sienelės. Šiuo metu rinkoje yra didelis pasirinkimas lengvų ir patvarių plastikinių lagaminų, – paaiškina „Elagaminai.lt“ įkūrėjas ir primena dar vieną svarbų dalyką, jog lagamino talpumas priklauso nuo tūrio, o ne nuo medžiagos, iš kurios jis padarytas.
Taigi, renkantis jums tinkamiausią modelį svarbiausia atsižvelgti į asmeninius poreikius, kelionių pobūdį, norimą kokybę bei patinkantį dizainą. Patvarūs, stilingi lagaminai ir kuprinės užtikrina patogesnes bei malonesnes keliones.