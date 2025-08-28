Turkijoje – tragiška dviejų brolių paauglių mirtis: to priežastimi galėjo tapti maistas

Pranešama, kad mirties priežastimi galėjo tapti maistas. Pirminiais duomenimis, šeima buvo nuvykusi į turistų lankomą Taksimo rajoną vakarienės.
57-erių metų tėvas policijai sakė, kad nors ir vyko kartu su sūnumis, tačiau pats nevalgė ir nėgėrė.
Vietos žiniasklaida skelbia, kad į kambarius, patikrinti svečių, ėjo viešbučio darbuotojai, ryte jų nesulaukę išsiregistravimui.
Viešbučio personalas įėjo į kambarį išgirdęs iš jo sklindančius triukšmus. Jie rado du vaikus nejudančius, o tėvą – susmukusį.
„Kai aš pasibeldžiau į duris ir įėjau, abu sūnūs buvo negyvi, vienas iš jų lovoje, kitas ant grindų... Atvykus greitosios pagalbos medikams, abu jaunuoliai buvo mirę. Tėvas buvo šoko būsenoje“, – sakė M.Kirdag.
Vietinė televizija taip pat skelbė, kad tėvas taip pat buvo pristatytas į ligoninę ir hospitalizuotas. Nors restorane jis nevalgė, manoma, kad jo būklės pablogėjimą lėmė vaikų netekties sukeltas šokas.
Stambulo policija dėl įvykio pradėjo tyrimą, o restorano maisto mėginiai buvo išsiųsti į laboratoriją.
Po poros dienų paskelbta ir apie pirmuosius įtariamuosius. Buvo sulaikyti 4 asmenys, tarp kurių – du restoranų savininkai ir du darbuotojai.
Turkijos žiniasklaidos duomenimis, trys įtariamieji po apklausos buvo paleisti lygtinai, o ketvirtajam buvo paskirtas namų areštas.
NyderlandaipaaugliaiTurkija
Rodyti daugiau žymių