Italijos sala vadinama viena kriaupiausių pasaulyje: čia slepiasi dešimtys tūkstančių kūnų

Tai Poveglia sala, esanti Italijos rytinėje pakrantėje, mažiau nei už 6 km į pietus nuo turistų pamėgtos Venecijos. Ji vadinama „baisiausia sala pasaulyje“, nes joje, skaičiuoja istorikai, palaidota 160 000 lavonų, o dėl jos būklės turistams draudžiama ją lankyti.
Poveglia salos plotas yra tik septyni hektarai, o, palyginimui, žinoma Alkatrazo sala, esanti prie Kalifornijos San Francisko pakrantės, buvo 8,9 hektarų ploto. Tačiau Alkatrazo federaliniame kalėjime buvo laikoma ne daugiau kaip 336 kaliniai.
Poveglia nebuvo kalėjimas, bet XVIII a. pabaigoje ji pradėta naudoti kaip karantino vieta žmonėms, galimai sergantiems maru. Kai kitos karantino vietos buvo perpildytos, sala greitai tapo „maro aukų sąvartynu“. Kai žmonės galiausiai mirė nuo ligos, jie buvo palaidoti masinėse kapavietėse.
Sala kaip karantino zona buvo naudojama iki pat 1922 m. Vėliau ji buvo pertvarkyta ir pritaikyta psichiatrijos ligoninei, o 1968 m. sala apskritai „uždaryta“.
Praėjus pusei amžiaus, saloje esantys pastatai ėmė griūti, o vietos valdžia nusprendė, kad turistams juos lankyti pernelyg pavojinga.
Tačiau britų tyrinėtojai ir turinio kūrėjai Matt Nadin ir Andy Thompson, geriau žinomi kaip „Finders Beeprs History Seekers“ 2020 m. sugebėjo patekti į salą.
„Sala yra kupina tamsios, niūrios istorijos, ten mirė labai daug žmonių, o vaikščiodamas tikrai pajunti ten vykusius siaubingus įvykius.
Sala niekada nebuvo tinkamai išvalyta, todėl viskas liko taip, kaip buvo. Vėliau, kai ji buvo paversta gydymo įstaiga, žmonės buvo ten vežami tam, kad niekas jų nematytų. Jie pradėjo su jais daryti eksperimentus, baisius, baisius dalykus.
Kai buvome ten, išgirdome varpo skambesį ir tai mane tai šiek tiek išgąsdino. Tai buvo tarsi pranašas ar kažkas panašaus. Visa vieta buvo tikrai keista ir bauginanti, nors iš plytelių ir arkų buvo matyti, kad iš pradžių tai buvo gražus pastatas“, – kalbėjo M.Nadin.
Visgi apleista sala, tikėtina, netrukus įgys naują, laimingesnį veidą, skelbia CNN. Šių metų rugpjūčio 1 d. grupė venecijiečių pagal 99 metų nuomos sutartį su Italijos valstybe perims tariamai vaiduoklių kamuojamą salą ir pradės projektą, kurio tikslas – paversti ją miesto parku, atviru tik Venecijos gyventojams.
2014 m. šią salą Italijos valstybės turto agentūra įtraukė į aukciono sąrašą, atverdama ją vystytojams, kuriuos viliojo jos rami, bet patogi vieta, esanti vos už 6 km nuo centrinės Venecijos Šv. Marko aikštės.
Keletas koncernų surinko pinigus ją nusipirkti, tarp jų ir vienas, susijęs su dabartiniu Venecijos meru Luigi Brugnaro, tačiau jie negavo valstybės pritarimo.
Idėja, kad sala bus parduota privačiam pirkėjui, nejuokais išgąssdino Italijos aktyvistę Patrizia Veclani, kuri subūrė grupę „Poveglia per Tutti“ (Poveglia visiems), siekdama išgelbėti ne tik šią, bet ir kitas panašias salas, įtrauktas į vyriausybės aukciono sąrašą.
Grupė, turinti daugiau nei 4500 narių, sugebėjo surinkti 460 000 eurų ir užsitikrinti nuomos sutartį.
„Tai buvo ne tik pasipiktinimas, bet ir psichologinė trauma, kai supratome, kad Venecijos dalis gali būti suskaidyta ir parduota didžiausią kainą pasiūliusiam asmeniui. Tai tarsi Roma nuspręstų parduoti Trevi fontaną. Venecija ir jos lagūna yra viena, neatskiriama“, – praėjusį mėnesį, prieš paskelbiant laimėjusį pasiūlymą, viešame forume sakė P.Veclani.
Penktadienį P.Veclani CNN pridūrė, kad jos grupė tai laiko nedidele pergale kovojant su ilgalaike problema – pernelyg intensyviu turizmu Venecijoje.
„Sala niekada nebūtų buvusi tokia populiari kaip kitos vietos, bet išlaikyti šią mažą erdvę tik venecijiečiams yra pergalė“, – kalbėjo ji.
Grupė teigia, kad saloje liko tik apaugęs miškas, karinė tvirtovė, 15 apleistų ligoninių pastatų ir gana didelė triušių kolonija.