Prie pat turistų pamilto kampelio – ir kraupias paslaptis slepianti sala: čia įžengęs vyras papasakojo, ką pamatė

Rugpjūtį 36-erių vyras aplankė ir viena kraupiausių pasaulyje vadinamą Poveglią – Italijai priklausančią, prie pat Venecijos esančią salą.
Sala turi tamsią istoriją ir vadinama „Vaiduoklių sala“, nes XVIII a. ji buvo naudojama kaip karantino stotis žmonėms, sergantiems maru. Manoma, kad ten palaidota 160 000 kūnų.
Vėliau saloje buvo įkurta psichiatrinė ligoninė, kol galiausiai sala buvo visiškai apleista, o dėl avarinės būklės pastatų žmonėms į ją patekti buvo draudžiama, todėl ir Adamo patekimo būdai ten kelia tam tikrų teisinių klausimų. Nepaisant tokių veiksmų teisėtumo, tris valandas su drauge ten prabuvęs Adamas nusprendė pasidalinti savo įspūdžiais.
Pirmiausia jis tyrinėjo, kaip pats spėja, apleistą daugiabutį su laikrodžio bokštu.
„Daugelis laiptų buvo visiškai sugriuvę, pro langus į vidų augo gebenės – vaizdas, tarsi iš žaidimo „Griuvėsių tyrinėtojas“, – prisimena Adamas.
Jis sako, kad teritorija buvo visiškai apaugusi, o atrasti pavyko ir didžiulį kalėjimą, kuris buvo „taip paslėptas po vijokliais ir vynmedžiais“.
Adamas prisimena, kad kalėjime matė originalias lovas ir dušų kabinas, taip pat dalį, kurioje buvo įgriuvęs grindinys, todėl visos lovos buvo sumaišytos su griuvėsiais. „Tai buvo beprotiška“, – priduria jis.
Adamas taip pat įžengė į apleistą ligoninę, kurioje buvo „metalinės lovos su grandinėmis“.
„Nieko panašaus anksčiau nebuvau matęs“, – kalbėjo tyrinėtojas. Visgi per savo vizitą Poveglia saloje Adamas labiausiai buvo sukrėstas tuo kaip viskas apaugę.
„Nesuvokiau, kad viskas yra taip blogai, nes buvau Černobilyje, o Černobilyje vis dar galima pamatyti pastatus, bet čia viskas yra visiškai užžėlę“, – aiškino jis.
„Vaiduoklių“ salos laukinis ir apleistas vaizdas Adamui atrodė „gana šaunus“, o jis taip pat buvo nustebintas pamatęs lovas kalėjime.
„Tai buvo gana šokiruojantis dalykas, nes aš nežinojau, kad jos ten yra. Sąžiningai sakant, aš nemėgstu per daug tirti vietos prieš ten vykdamas – tai tarsi sugadina įdomumą, ar ne?“, – retoriškai klausė Adamas.
Tačiau, kol jis tyrinėjo apleistą vietą, įvyko dar keistesnis dalykas. Adamas užfiksavo keletą bauginančių įvykių kamera ir, kaip pats sako, sugebėjo prisiliesti prie dvasių pasaulio su paranormalius reiškinius fiksuojančios įrangos pagalba, kurią atsivežė su savimi.
„Mes paėmėme šiek tiek įrangos, juk tai vadinama labiausiai vaiduoklių apsėsta vieta pasaulyje. Mes ten užfiksavome keletą dalykų, per spirit box (liet. dvasių dėžutę) girdėjome keletą dalykų, pavyzdžiui, žodžius“, – tikino Adamas.
Baisiausi momentai, anot jo, buvo užfiksuoti kamera – tyrinėtojus išgąsdino žingsniai gyvenamajame bloke.
Adamas paaiškina, kad peržiūrėjęs kai kurias filmuotas medžiagas, išgirdo kažką siaubingo.
„Kai ėjome pro gyvenamųjų namų kvartalą, vaizdo įraše galima išgirsti šauksmą, o mes jo tuo metu negirdėjome, todėl tai buvo gana keista“, – sako jis.
Italijasalavaiduoklis
Rodyti daugiau žymių