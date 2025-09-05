Atraskime rudenėjančią Lietuvą: dvarai, miestų šventės ir spalvingi gamtos peizažai

Pakruojo dvaras kviečia į Bumbulines: smagiausią rugsėjo savaitgalį Lietuvoje
Rugsėjo 20–21 dienomis visi keliai veda į tūkstančiais rudens žiedų pasipuošusį Pakruojo dvarą, kuriame vyks jau tradicinėmis tapusios Bumbulinės – tikrai neeilinė rudens šventė, sukviesianti gurmanus, draugus, šeimas, kartas, kultūros mylėtojus ir visus, kurie trokšta tikros lietuviškos gausos ir linksmybės.
Kas tos Bumbulinės? Šis, šiandien vis dažniau girdimas neįprastas festivalio pavadinimas, neretam kelia šypseną. Kaip pasakoja jau kelintus metus rengiamo festivalio organizatoriai, Bumbulinės yra ilgametė dvaro tradicija, atgaivinta moderniame kontekste, grąžinanti kelis šimtmečius atgal į dvaro baronų von der Ropų valdymo laikus. Tuomet bumbulais buvo vadinami dvare dirbę kumečiai. Būtent jiems, pasibaigus vasaros darbymečiui ir atėjus rudeniui, baronai atsidėkodami už triūsą ir gausų derlių surengdavo kelias dienas trunkančią gausos šventę.
„Negalime nepuoselėti tokios smagios tradicijos, štai kodėl Bumbulines šiemet rengiame jau jubiliejinį penktąjį kartą. Tai bus didelė šventė, kai ir per barzdą varvės, ir burnoje turėsite – pasirūpinsime viskuo: nuo sočiausių patiekalų, geriausių krašto aludarių iki tradicinių pramogų visai šeimai“, – pasakoja Pakruojo dvaro kancleris Giedrius Klimkevičius.
Putojančios aludarystės tradicijos. Kaip ir priklauso Pakruojyje, lietuviško alaus tradicijų sostinėje, tokia šventė prasideda iškilmingu pirmosios statinės iššovimu – simboliniu pažadu, kad laukia smagus, nepamirštamas laikas. Šio festivalio šerdis – gausus gėrybėmis kermošius ir krašto aludarių derlius: kviečiama susipažinti su ypatingomis alaus rūšimis ir jo gamybos tradicijomis, šimtamečiu dvaro bravoru ir aukso medalius pasaulyje raškančia spirito varykla.
Šventinės varžytuvės ir ištikimybė dvariškam gyvenimui. Greta gardaus maisto ir putojančių degustacijų, privalomos ir įtraukiančios pramogos, kad netrūktų nei juoko, nei azarto. Lankytojai kviečiami išbandyti jėgas originaliose rungtyse – nuo avino metimo iki žmonų nešimo varžybų, kurios suvienys bendrystei ir šauniausios šeimos titului.
„Šiemet paruošėme tokią programą, kuri neleis nuobodžiauti nei akimirką ir kvies įsirašyti į dvaro istoriją. Čia lauks azartiškos bumbulų sportinės varžytuvės su avino metimu, maišų lenktynėmis, žmonų nešimu, cepelinų valgymo čempionatu ir kt., aristokratiškos pramogos ir žaidimai, daugybė gyvos liaudiškos muzikos, šokių ir pasirodymų“, – vardija Pakruojo dvaro kancleris.
Greta bumbuliškų linksmybių, verta stabtelėti ir patirti istorinę dvaro romantiką rudens apsuptyje: juk dvarą apgaubusiuose gėlynuose žydi tūkstančiai vėlyvųjų žiedų, didžiuliame dvaro parke medžiai magiškai ima keisti spalvą. Norintiems ja pasimėgauti, organizatoriai ragina nepraleisti ir ekskursijų rūmuose, pabendrauti su darbščiaisiais dvaro amatininkais, atrasti kermošiaus siūlomas gėrybes, aplankyti dvaro ūkį.
II pasaulinis cepelinų čempionatas: kas jį laimės? Neeilinis ir emocijų kupinas įvykis Bumbulinių padangėje – II-asis pasaulinis cepelinų valgymo čempionatas. Po įnirtingų šaltojo sezono cepelinų valgymo kovų sekmadieniais karčiamoje, pagaliau paaiškės, kas iš laimėtojų taps 2025 metų cepelinų valgymo čempionu. Beje, azartišku cepelinų valgymu festivalyje galės pasimėgauti ir kiekvienas norintis išbandyti savo jėgas – tereikia užsiregistruoti.
„Dvaras kiekvienu metu laiku yra gaubiamas vis kito šarmo, kuris kaskart traukia sugrįžti. Lankymasis rudenį sužavės ne tik spalvingos gamtos grožiu, tačiau įtrauks ir į unikalų derliaus festivalį – Bumbulines, kuris įkvepia grįžti prie tradicijų, ragauti, džiaugtis rudens gėrybėmis ir patirti tikrą dvaro gyvenimą iš arti“, – sako dvaro atstovai.
__________________________
„Šiaulių dienos 789“ – pramogų ir atradimų savaitgalis
Šiaulių miestas kviečia į smagų, atradimais nuspalvintą pasimatymą su rudeniu. Šiemet vienas seniausių Lietuvos miestų jau 40-ąjį kartą švęs savo gimtadienį – „Šiaulių dienas 789“, kurios vyks rugsėjo 12–13 d.
Šventinis savaitgalis žada tapti tikra pramogų oaze: svečių laukia muzikos, šokių ir sporto renginiai, gausybė kino peržiūrų bei edukacijų. Miesto širdyje įsikurs žymioji Turizmo gatvė, čia šurmuliuos šimtai amatininkų ir gardumynų pardavėjų.
Šiaulių gatves sudrebins tradicija tapęs šventinis paradas „Šiauliai šviečia“, sutraukiantis tūkstančius spalvingai pasipuošusių miestiečių – miesto įstaigų, organizacijų ir įmonių atstovų.
Šventės dalyviai bus laukiami centriniame parke, kur vyks įspūdingas atidarymo renginys „Dainuojantys Šiauliai“. Čia gerą nuotaiką kurs žinomi Lietuvos atlikėjai, smagios atrakcijos ir jauki šimtamečių medžių apsuptis.
Nepamirštamą reginį dovanos ir muzikinio fontano šou Talkšos ežero pakrantėje, o šalia esančioje Saulės laikrodžio aikštėje bus galima mėgautis kino peržiūromis. Tuo tarpu džiazo mėgėjai kviečiami į Prisikėlimo aikštę, kur vyks koncertas „Šiauliai garsiai“.
Atvykite švęsti Šiaulių gimtadienio – jūsų čia laukia gera nuotaika, tradiciniai skoniai, smagios patirtys ir netikėtos pažintys! Renginio „Šiaulių dienos 789“ programą rasite čia: www.visitsiauliai.lt/renginiai
Šiaulių gimtadienis – tai ne tik proga švęsti, bet ir puiki galimybė aplankyti žinomas bei mėgstamas miesto vietas:
- „Baltų kelio“ centras – vienintelė Lietuvoje ir Latvijoje moderni, interaktyvi erdvė, kurioje galima įdomiai pažinti baltų kultūrą. Įvairūs žaidimai bei atrakcijos nukels jus į magišką protėvių pasaulį, kupiną keistų daiktų, svarbių simbolių ir įdomių faktų.
- Šiaulių bulvaras – vienas seniausių Europoje. Čia rasite fontanų, meninių objektų bei akcentų. O bulvare įrengtas „zoologijos sodas“ kvies leistis į smagų gyvūnų paieškos žaidimą.
- „Rūta“ – seniausias konditerijos fabrikas Lietuvoje. Jo patalpose įsikūręs šokolado muziejus kviečia paklaidžioti po saldžios istorijos labirintus ir net patiems pasigaminti saldainius. O „Rūtos“ kavinė vilioja pasimėgauti tirpstančio šokolado burbulo magija.
- Talkšos ežeras ir „Geležinė lapė“ – didžiausia gyvūno skulptūra Lietuvoje. Ją galima glostyti, fotografuoti ir net pavaišinti ledais!
- Didžiausia lietuviška knyga ir Centų kambarys – Šiaulių akademijoje pamatysite daugiau nei šimtą kilogramų sveriančią knygą bei unikalų kambarį, išpuoštą daugiau nei 150 000 monetų.
- V.Kavaliauskienės katinų muziejus – vienintelis toks Baltijos šalyse. Čia „gyvena“ per 6000 katinų: vitrinose, languose, ant sienų bei lubų. O aplink lankytojų kojas besisukiojantys gyvi katinai suteiks dar daugiau gerų emocijų.
__________________________
Ruduo Šilutėje – tai spalvos, kvapai, garsai ir patirtys, kurios įsimena ilgam
Kai vasaros šurmulys nurimsta, Šilutė atsiveria naujai – lėtesniu, spalvingesniu ir jaukesniu ritmu. Ruduo čia ne tik nudažo Nemuno deltos pakrantes auksu ir raudoniu, bet ir kviečia į renginius, kurie atskleidžia krašto svetingumą, tradicijas ir nuotykių dvasią. Jei svarstote, kur rudenį leistis į kelionę, Šilutė – tikras atradimų kraštas.
Rugsėjis ir spalis – ypatingas metas gamtos mylėtojams. Nemuno delta tampa vienu svarbiausių migruojančių paukščių sustojimo taškų Europoje. Tūkstančiai paukščių skrenda virš laukų, užliedami dangų įspūdingais pulkais. Stebėti šį gamtos spektaklį galima iš Ventės rago, kuris yra – viena įspūdingiausių vietų visame Pamaryje. Tai gamtos ir mokslo susitikimo taškas, kur jau beveik šimtmetį veikia ornitologinė stotis. Kasmet čia sužieduojama tūkstančiai paukščių, o lankytojai gali iš arti pamatyti ir patirti, kaip vyksta šis procesas. Čia veikiančiame muziejuje atskleidžiamos įdomiausios paukščių migracijos paslaptys, galima sužinoti apie kelionių mastus, kurie driekiasi per tūkstančius kilometrų. Ant marių kranto stūksančios milžiniškos, didžiausios Europoje, gaudyklės palieka ne mažesnį įspūdį nei tūkstančiai virš galvų praskrendančių sparnuočių. Ventės ragas – tai vieta, kur gamtos didybė ir žmogaus smalsumas susilieja į vieną nepakartojamą patirtį, o panoramos atsiveria tokios, kad norisi likti ilgiau.
Šilutės ruduo – ne vien gamtos grožis, bet ir šventės, kurios pritraukia lankytojus iš visos Lietuvos. Žuvienės virimo čempionatas – tai tikras kulinarinis reginys, kuris kasmet sutraukia tikrus Pamario krašto skonių mėgėjus. Kvapai, sklindantys iš didžiulių katilų, ir šventinė atmosfera nepalieka abejingų. Tai galimybė nemokamai paragauti žuvienės, pabendrauti su vietiniais ir pasinerti į Pamario krašto tradicijas. Čempionatas vyksta kiekvienais metais pirmą rugsėjo savaitgalį Rusnės saloje (šįmet rugsėjo 6 d. nuo 12 val. Rusnės saloje, Katilų alėjoje).
Viena didžiausių ir smagiausių Žemaičių Naumiesčio švenčių – Mykolinės – rudens derliaus ir bendrystės šventė. Šįmet ši šventė išaugo į visą savaitę trunkantį meną ir tradicijas sujungiantį festivalį „Mykolo tiltai“, kurį rugsėjo 27 d. vainikuos Mykolinės su kopūstienės virimo varžytuvėmis. Čia laukia folkloro ansamblių pasirodymai, amatininkai, spalvingos dekoracijos, puiki nuotaika ir, žinoma, pačios skaniausios kopūstienės. Tai proga pajusti senąsias tradicijas, susitikti su meistrais, atrasti rankų darbo suvenyrų ir pasimėgauti kaimiška virtuve.
Spalio 4 d. vyksiantis „Trail Masters“ žygis patiks aktyviems nuotykių ieškotojams ir ramaus poilsio mėgėjams. Siūlomi trijų skirtingų distancijų maršrutai veda per vaizdingas Šilutės apylinkes – miškus, laukus, palei upes ir žvejų kaimelius, ir didžiausią Lietuvos salą – Rusnę. Tai gali būti ne tik išbandymas sau, bet ir galimybė iš arti pažinti Pamario krašto gamtos grožį.
Moliūgų žibintų festivalis – rudens stebuklas, kai Švėkšna nušvinta tūkstančiais moliūgų liepsnelių. Kūrybiškai išskaptuoti žibintai sukuria ypatingą pasakos atmosferą. Šis renginys vilioja šeimas, jaunimą ir visus, kurie nori patirti rudens magiją kitaip. Šįmet festivalis vyks spalio 10–11 d.
Šalia didžiųjų renginių verta pasimėgauti ir kasdieniais atradimais. Aplankykite Hugo Šojaus muziejų, kuriame atgyja krašto istorija, pasivaikščiokite po Šilutę ar krašto miestelius, kur mažos kavinukės siūlo pasimėgauti aromatinga kava. Tradicinių amatų centras Švėkšnoje kviečia į keramikos, sodų pynimo, kulinarijos ir kitas edukacijas.
Ruduo Šilutėje – tai spalvos, kvapai, garsai ir patirtys, kurios įsimena ilgam. Čia susitinka gamtos didybė ir žmonių svetingumas, tradicijos ir šiuolaikinės pramogos. Tad jei norite pabėgti nuo kasdienybės, sulėtinti žingsnį, bet kartu patirti daug naujo – atvykite į Pamario kraštą. Rudenėjanti Šilutė laukia jūsų!
__________________________
Rugsėjis – turizmo mėnuo Kauno rajone
Kaip ir kasmet, minint Pasaulinę turizmo dieną, Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centras rugsėjį skelbia Turizmo mėnesiu Kauno rajone! Tai ne tik skambus šūkis, bet ir prasminga iniciatyva, kuria siekiama skatinti vietinį ir atvykstamąjį turizmą, pristatyti lankytinas vietas bei kultūrinius išteklius, stiprinti bendruomenių įsitraukimą ir prailginti aktyvų turizmo sezoną. O svarbiausia – suteikti galimybę iš naujo atrasti Kauno rajono įvairovę.
Rugsėjo mėnesio turizmo programoje – daugiau nei trisdešimt įvairiausių veiklų ir renginių: nuo ekskursijų ir degustacijų iki parodų, koncertų, muziejų lankymo bei žygių gamtoje. Kai kurios iš jų jau tapusios gražia tradicija, o kitos – visiškai naujos ir netikėtos.
Viena iš tokių naujienų – pažintinė ekskursija laivu „Zapyškis“, rugsėjo 13-ąją kviečianti aplankyti net du kurortinius Kauno rajono miestelius. Kelionė prasidės išskirtinio grožio Zapyškyje, kurį puošia gotikinio stiliaus bažnyčia ir vaizdingas kraštovaizdis. Iš čia ekskursijos dalyviai laiveliu leisis Nemuno tėkme į Kulautuvą – tarpukario dvasia alsuojantį kurortą, garsėjantį istorinėmis vilomis ir neseniai atverta mineralinio vandens biuvete. Kulautuvoje lauks net dviejų valandų pažintinė ekskursija su gidu, kur kiekvienas žingsnis pasakoja šio miestelio istoriją. Pažintinė kelionė baigsis ten pat, kur ir prasidėjo – laivas „Zapyškis“, vaizdingu Nemuno maršrutu, parplukdys visus atgal į pradinį tašką.
Abejingų nepaliekantis, istoriją, kultūrą ir meną apjungiantis kultūros laivas NEMUNO 7, šventiškai ir su trenksmu užvers ketvirtąjį savo gyvavimo sezoną. Rugsėjo 20-ąją laivo prieigas sudrebins galingi hip-hopo ritmai. Sceną užvaldys DJ Mix ir gyvo garso koncertą surengsiantys Lietuvos hiphopo gigantai „G&G Sindikatas“.
Rugsėjo 27-ąją, Pasaulinę turizmo dieną ir vėl vyks tradiciniu tapęs pėsčiųjų žygis „nepraEIK: #PILIAKALNIAI“, kuris kasmet suburia šimtus žygeivių. Pernai šį maršrutą įveikę dalyviai grįžo plačiomis šypsenomis ir vienbalsiai tvirtino: tai vienas geriausių žygių gamtoje! Šiemet žygeivių lauks dvi skirtingo sudėtingumo trasos, pritaikytos tiek ramiam pasivaikščiojimui, tiek rimtesniam jėgų išbandymui – aplankant net tris piliakalnius. O rudeniui įpusėjus, spalio 12 d. keliausime Kulautuvoje ir Batniavoje žygyje nepraEIK: #KULTŪRA. Tai ne tik proga pajudėti, bet ir galimybė susipažinti su pėdsaką mūsų krašte palikusiais kultūros reiškiniais.
Rugsėjo mėnuo – puikus metas ne tik keliauti, bet ir pažinti savo kraštą iš naujo. Kviečiame visus – tiek vietinius gyventojus, tiek svečius – pasinaudoti šia proga ir įsitraukti į turiningas, įkvepiančias veiklas.
__________________________
Rudenį atraskite Marijampolę – čia istorija, gamta, menas ir išskirtiniai skoniai susilieja į vieną kelionės patirtį
Keliautojai jau atrado Marijampolės grožį vasarą, tačiau ir rudenį lengvai ras kuo pasidžiaugti. Lankydami įsimintinas miesto vietas, gatves bei išpuoselėtus parkus ne tik atrasite rudenėjančio miesto žavesį, bet keliaudami pėsčiomis lengvai surinksite 10 000 žingsnių!
Atvykus nepamirškite aplankyti Marijampolės geležinkelio stoties keleivių rūmų – vienų gražiausių šalyje, šiemet švenčiančių ypatingą,100 metų sukaktį, apžiūrėti Rygiškių Jono gimnaziją – lietuvybės lopšį, kur mokėsi daug tautai nusipelniusių asmenybių bei užsukti į Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo baziliką, kurioje ilsisi palaimintojo Jurgio Matulaičio palaikai. Pasivaikščiokite po pradžią Marijampolės vardui davusį Marijonų vienuolyno kompleksą ar nuvykite prie pirmojo Lietuvoje cukraus fabriko. Ir, žinoma, kaipgi be įžymiojo „Kačių“ kiemelio ar visame mieste išsibarsčiusių stebuklingų katinų!
Marijampolė – tituluojama ir kaip galerija po atviru dangumi. Miesto gatvėse, parkuose ir kiemeliuose gausu paminklų, skulptūrų, bei įspūdingų gatvės meno piešinių. Štai tarptautinis gatvės meno ir architektūros simpoziumas „Malonny“ miesto centre jau paliko daugiau nei 50 darbų.
Po meno patirčių kviečia miesto parkai. Romantikos įkvėps Poezijos parko fontanai, vandens kaskados, rudeniški gėlynai ir vakare sužibančios šviesos. Čia rasite ir šių metų naujieną – auksakalio Dominyko Vakrino instaliaciją „Atsargiai slidu“ – nepraleiskite progos įsiamžinti lyg stovėdami ant vandens paviršiaus! O seniausiame mieste Vytauto Didžiojo parke ne tik pasigėrėkite gėlynais, bet ir pažiūrėkite interaktyvią parodą „Miesto sodo istorija“. Aktyviam laisvalaikiui rinkitės Pašešupio parką arba Marių salos parką, pripažintą „Žaliąja erdve 2025“. Čia jūsų lauks grilio ir žaidimų zonos, paplūdimys, plūduriuojanti sala ir komfortiškos poilsio vietos. Visus šiuos parkus jungia 17 km dviračių maršrutas.
Rudens sezono viešnagę galite paįvairinti čia vykstančiais renginiais, koncertais ar spektakliais Marijampolės kultūros centro ir Marijampolės dramos teatro scenose, pasimėgauti kino filmų seansais „Spindulio“ kino teatre, apsilankyti muziejuose ir galerijose. Rugsėjo 5–24 dienomis vyks tarptautinis klasikinės muzikos festivalis „Kultūros dienos“, o rugsėjo 27 – lapkričio 11 dienomis džiugins Tarptautinis medinių pučiamųjų instrumentų festivalis „Medynės“. Rugsėjo mėn. 27 d. J. Basanavičiaus aikštėje šurmuliuos derliaus šventė „Sūduvos kraitė 2025“.
Sūduvos kraštas garsėja rūkytais gaminiais, bulviniais valgiais ir gausiais užkandžiais, kurie ypač dera prie rudens kelionių. Vietos kavinės ir restoranai siūlo tradicinės lietuviškos virtuvės patiekalų bei savo meniu papildo sezoniškais skoniais. Norintys ne tik pavalgyti, bet ir patirti daugiau, gali sudalyvauti įvairiose edukacijose bei degustacijose. Ten paragauti tradicinių Sūduvos valgių, dalyvauti teatralizuotose vaišėse, pasimėgauti tarpukario arbatėle Bolutų namuose ar atrasti išskirtinių potyrių „Silkių kasyklos“, ar svirplių fermos degustacijose.
Rudenį atraskite Marijampolę – miestą, kuriame istorija, gamta, menas ir išskirtiniai skoniai susilieja į vieną kelionės patirtį. Daugiau informacijos ieškokite Marijampolės turizmo ir verslo informaciniame centre „SMART Marijampolė“.
__________________________
Ruduo Alytuje – prasmingų pasivaikščiojimų ir atradimų metas
Kai lapai nusidažo auksu, o vakarai tampa ilgesni, Alytus kviečia atrasti miesto spalvas, istorijas ir netikėčiausias vietas. Ruduo čia – ne vien ramus pasivaikščiojimas spalvotais takais, bet ir ypatingi renginiai bei susitikimai su kultūra.
Šiemet, kaip ir kiekvienais metais, rudens kelionę Alytuje paįvairins Judumo savaitės žygiai. Rugsėjo 19 d. 19 val. vyksiantis pėsčiųjų žygis „Vakarėjančio Alytaus žiburiai“ leis miestą pamatyti iš kitos perspektyvos – kai užsidega žiburiai ir jis pasipuošia paslaptinga nuotaika. O rugsėjo 22-ąją, minint Baltų vienybės dieną ir Tarptautinę dieną be automobilio, keliautojai 18 val. pėsčiomis pasieks Alytaus piliakalnį, kur atliekant pagoniškas apeigas bus uždegtas laužas, o papėdėje surengta ugnies misterija: stebėsime visą dangų nušviečiančias degančias ugnies skulptūras. Įspūdinga šiųmetė 8 metrų aukščio šiaudinių skulptūrų kompozicija skirta deivei Žemynai. Tai akimirka, kai praeitis, legendos ir bendrystė susilieja į vieną.
Kai norisi ramesnių rudens atradimų, Alytus siūlo aplankyti ir savo ypatingas erdves. Jaunimo parkas, užimantis daugiau nei 36 hektarus, garsėja ne tik pušynų ramybe, bet ir išskirtinėmis pramogomis – čia įrengtos sporto ir riedlenčių aikštelės, dviračių trasos, parkūro erdvės ir net Meilės labirintas. Bene daugiausia džiaugsmo jis suteikia mažiesiems, nes parke įkurta viena įspūdingiausių vaikų žaidimų aikštelių visoje Lietuvoje.
Jeigu norisi paslaptingumo ir šiurpuliukų – praeikite Moterties tuneliu – tai 62 m praeities po buvusio geležinkelio bėgiais Muiželėnų miške.
Gražiausiai rudenėjančio Alytaus spalvos atsiskleidžia stovint ant Baltosios rožės tilto – aukščiausio Lietuvoje pėsčiųjų ir dviračių tilto (aukštis 38,1 m). Atsiveria nuostabi Nemuno, A. Juozapvičiaus tilto panorama. Ir kitame upės krante stūksantis piliakalnis, ant kurio XIV a. stovėjo medinė Alytaus pilis.
Iš gamtos kelias nuveda į kultūrą. Audiovizualiųjų menų centras įsikūręs ypatingoje erdvėje – buvusioje sinagogoje, vienoje iš nedaugelio tarpukario žydų bendruomenės palikimo liudininkių. Pastatas, išgyvenęs gaisrus, karą ir net sovietmečio druskos sandėlio likimą, šiandien spindi nauja gyvybe. Čia vyksta parodos, koncertai, o ekspozicija „Šalom, Alytau!“ leidžia pažinti miesto žydų bendruomenės istoriją.
Galiausiai, rudens kelionė neapsieina be apsilankymo Alytaus kraštotyros muziejuje. Tai vieta, kur miesto istorija tampa gyva – eksponatai ir pasakojimai leidžia pamatyti Alytų ne tik kaip šiandienos miestą, bet ir kaip šimtmečius besiformavusią kultūros erdvę.
Ruduo Alytuje – tai pasivaikščiojimų ir atradimų metas, kai gamta, istorija ir kultūra susijungia į vieną kelionę. Tad kviečiame leistis į šį rudenį kartu, pajusti miesto ritmą ir atrasti tai, kas įkvepia!
__________________________
Sūrio kelias, vynuogynai, istorinis augalų sodas – susipažinkite su rudeniškomis Ignalinos krašto naujienomis
Ignalina – 200 ežerų kraštas, kurio net trečdalis teritorijos yra miškai. Čia galite keliauti miesto ir miško takeliais bei vandens keliais. Ignalinos kraštas vilioja natūralia gamta, vandens pramogomis, turistiniais žygiais valtimis, dviračiais, žiemos sportu, žvejyba, skraidyba ar ramiu poilsiu kaimo sodyboje. Siūlome susipažinti su rudeniškomis šio krašto naujienomis.
Ignalinos rajone, Nalivaikų kaime yra ūkis, žinomas Sūrio kelio pavadinimu. Čia galima ne tik paragauti vietoje pagamintų sūrių bei kitos ūkio produkcijos, bet ir dalyvauti žolynų ir šiaudų pynimo, popieriaus su gėlių žiedais gaminimo ir kitose edukacijose. Šioje vietoje organizuojamos šventės, parodos, plenerai ir įvairūs kūrybiniai užsiėmimai, kurie rudenį įgauna ypatingą jaukumą. Atvykti galima susitarus iš anksto.
Istorinių augalų sodas Palūšėje lankytojams atvertas tik prieš kelias savaites. Čia suformuoti senovėje Rytų Lietuvoje augintų augalų želdynai su poilsio vietomis ir edukacinėmis erdvėmis. Greta istorinių augalų ekspozicijų pristatyti ir modernūs želdynai, o pakraščiuose pasėta žydinti pieva, kuri kuria tvarų ir gyvybingą kraštovaizdį. Sode galima apsilankyti kasdien nuo 10 iki 18 val. Daugiau informacijos teirautis Aukštaitijos nacionalinio parko lankytojų centre.
Sadūniškės kaime esančiame Donato Juknevičiaus ūkyje auginama virš 100 veislių vynuogių. Čia galima atvažiuoti apžiūrėti vynuogyną, paragauti vynuogių, nusipirkti patikusių uogų ir vynuogių sodinukų. Atvykti galima susitarus iš anksto, tel. +370 600 06079.
Na, o miško parko takas Ignalinoje, šalia Palaukinio ežero – puiki vieta romantiškiems rudeniniams pasivaikščiojimams. Šiame parke gausu netikėtų vietų atsisėsti, pasigrožėti vaizdais. Ši vieta – it meno galerija po atviru dangumi (tarp medžių iškabinta virš 20 paveikslų). Be to tai – gamtos bei vietos istorijos pažinimo vieta: apie tai pasakoja take įrengti stendai.
Jei norėsite pažvelgti į rudenėjantį Ignalinos krašto peizažą – tuomet užlipkite į netoli Ginučių kaimo esantį Šiliniškių apžvalgos bokštą, dar vadinamą Bičiulių bokštu, ir nuvažiuokite į Bitininkystės muziejų, kuris ir pasibaigus medkopiui, iki spalio 15 d. kviečia apžiūrėti unikalias ekspozicijas, dalyvauti edukacinėse programose ir pasidžiaugti rudenėjančios gamtos ramybe.
__________________________
Rietave prasideda Mykolinės – jubiliejinių metų kulminacija
Šie metai yra neeiliniai Rietavo savivaldybei – minimas atkurtos savivaldos 25-metis, M. K. Čiurlionio 150-osios gimimo metinės bei 260-osios M. K. Oginskio gimimo metinės. Minint šias sukaktis organizuojama daug kultūrinių, sportinių, pramoginių, turizmo ir kitokių renginių, akcijų, paminėjimų.
Šios sukaktys ir renginiai leidžia atskleisti kultūrinio gyvenimo Rietave įvairovę, daugiasluoksniškumą ir prieinamumą. Kiekvienas savivaldybės gyventojas ir svečias turi galimybę rinktis mėgstamą sritį, žanrą, būti ne tik žiūrovu, bet ir įsilieti į kūrybines veiklas.
Be renginių, kuriuos šiemet Rietavo savivaldybė organizavo, artėja ir tradicinė Mykolinių šventė, vainikuosianti šiuos, jubiliejais turtingus, metus. Renginiai prasidės 2025 m. rugsėjo 19 d. ir baigsis rugsėjo 28 d.
Kviečiame plačiau susipažinti su šių metų Mykolinių šventės Rietave programa. Rugsėjo 19 d. Muzikantų krantinėje bus pristatytas M. K. Čiurlionio skverelis (Rietavo parkas). 20 d. VšĮ „Rietavo žirgynas“ vyks žirgų konkūrai bei M. K. Čiurlionio atminimui skirtos Šv. Mišios Rietavo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje. 21 d. – tradicinis važiavimas „Dviračiais po Rietavo apylinkes“ (išvykstama iš Laisvės a., Rietave). Važiuojančiųjų lauks net 25 km ilgio maršrutas. Tądien taip pat nepraleiskite ir pažintinio pasivaikščiojimo Čiurlionio takais (renkamasi Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus kiemelyje). 22 d. muziejuje lauks edukacinė popietė „Genijaus kodas: šviesos ir tamsos takoskyroje“, o Rietavo savivaldybės kultūros centre – fortepijono muzikos vakaras „Čiurlioniada“. 23 d. jus turėtų sudominti garsiniai skaitymai „Eilutės Rietavui“ prie muzikinio fontano Rietavo skvere. 24 d. suplanuota viktorina „Laiko kapsulė“, skirta atkurtos Rietavo savivaldybės 25-mečiui paminėti. 26 d. – Europos paveldo dienos „Architektūrinis Oginskių paveldas: langas į praeitį, durys į ateitį“. 27 d. galėsite pasigrožėti šventine eisena iš Rietavo parko į Laisvės aikštę bei jungtinio Rietavo miesto B. Oginskio vardo ir Rietavo M. K. Oginskio meno mokyklos orkestro muzikiniu sveikinimu bei šventiniu metturgiu. Tądien popiet išvysite istorinių šokių kolektyvų iš Rietavo, Veliuonos (Jurbarko r.), Kidulių (Šakių r.), Vėžaičių (Klaipėdos r.) bei Marijampolės pasirodymus programoje „Keliaujantys amžių šokiai“, o vakarop – koncertinę programą (Liepa Norkevičienė su grupe, Paulina Paukštaitytė su grupe, grupė „Poliarizuoti stiklai“), po kurios – šventiniai fejerverkai. 28 d. nepraleiskite diskgolfo turnyro Rietavo parke bei Šv. arkangelo Mykolo atlaidų Rietavo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje.
Kviečiame visus drauge pasitikti ir švęsti tradicinę Mykolinių šventę – Rietavo miesto širdyje skambės muzika, klegės šurmulys, vyks įdomios veiklos ir jaukūs susitikimai. Laukiame jūsų Rietave – pasidžiaukime išskirtiniais jubiliejiniais metais kartu!
__________________________
Salų dvaro rūmai – gyvas kultūros, skonio ir poilsio centras Aukštaitijos širdyje
Dviragio ežero saloje, apsupti šimtamečių medžių ir ramybės, stūkso Salų dvaro rūmai – vienas išskirtiniausių kultūros paveldo objektų Rokiškio rajone. Istorinė atmintis mena, kad XVI amžiaus antroje pusėje Salos priklausė garsiajai Radvilų giminei, kurie čia pasistatė medinius rūmus su mūriniais pamatais, skirtus medžioklės rezidencijai.
XIX a. pradžioje Morikoniai – italų kilmės didikai, kartu su B. Sforca atkeliavę į Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę – pertvarkė Salų dvaro ansamblį ir pastatė klasicistinius rūmus su simetriškais fasadais, kolonomis ir puošniais frontonais. Vėliau grafai Tyzenhauzai perėmė rūmus, rengė čia puotas ir spektaklius vasaros teatre, o XX a. dvaras buvo nacionalizuotas. Po nepriklausomybės atgavimo rūmai stovėjo apleisti, kartkartėmis čia vykdavo stovyklos ar konferencijos, tačiau viskas po truputį grimzdo į praeitį. 2021-aisiais juos atgaivino Rokiškio tautodailininkų asociacija, išsinuomavusi iš Rokiškio savivaldybės rūmus ir sukūrusi socialinį verslą – projektą, pavadinimu „Salų dvaro kultūros ir laisvalaikio rezidencija“.
Šiandien Salų dvaro rūmai – tai gyvas kultūros centras, kuriame veikia nuolatinė parodų salė, rengiami koncertai, spektakliai ir tradicinių šokių stovyklos. Po atviru dangumi vyksta lauko kino vakarai su vaizdu į ežerą, o kūrybinės dirbtuvės kviečia išlaisvinti kūrybiškumą tapybos pamokose, pasinerti į tapybos šokoladu edukaciją ar karamelės virimo patirtis. O kur dar bičių vaško žvakių su kavos tirščiais liejimas – tikra meditacija.
Interaktyvi gastronominė patirtis „Peklelėje“ – tarsi kulinarinis spektaklis: kiekvienas patiekalas čia kuriamas it meno kūrinys, atskleidžiantis autentiškų skonių ir modernių interpretacijų sintezę. Kavinukėje lankytojus aptarnauja žavinga robotukė katytė Bella, šypsena ir švelniu murkimu papildanti kiekvieną užsakymą. Šventėms ir renginiams ruošiami užkandžių rinkiniai, desertai, o šeimoms patiks galimybė užsisakyti interaktyvią gastronominę edukaciją, kurioje skonis tampa ne tik pojūčiu, bet ir kūrybine patirtimi.
Kai norisi pabėgti nuo miesto šurmulio, Salų dvaras siūlo apsistoti rūmų kambariuose. Minimalūs patogumai, bet čia puikiai dera poilsis po renginio, romantinis savaitgalis ar kūrybinė rezidencija: ramybė ir gamtos grožis sukuria tobulą foną kūrybai ir atgaivai.
Rūmai savo svečius pasitinka išskirtinėmis salėmis įvairioms šventėms bei konferencijoms. Lauko terasa, palapinės ir pontoninis tiltas ant ežero suteikia unikalią patirtį vestuvėms, jubiliejams, fotosesijoms ar įmonių renginiams. Profesionalus aptarnavimas, dekoracijos, maitinimas ir nakvynė – viskas vienoje vietoje, kad kiekviena proga taptų nepakartojama.
Salų dvaro rūmai – tai ne tik architektūros paminklas, bet ir patirtis, kur istorija gyvai susilieja su menu, skoniu ir poilsiu. Kviečiame atrasti šį Aukštaitijos perlą, kur kiekviena diena virsta švente.
__________________________
Terapinis poilsis gamtoje prie Kernavės – susitikimas su tauriaisiais elniais
Kiekvienas vizitas į „Elnių SPA“ – tarsi nauja istorija, kurią pasakoja gamta. Vasarą lankytojus pasitinka žaismingi mažyliai, kuriuos švelniai prižiūri elnės. Rudenį mišką sudrebina elnių baubimas ir įspūdingi patinų turnyrai – tikras laukinės gamtos spektaklis. Pavasarį patinai nusimeta pernykščius ragus ir pradeda auginti naujas, aksominėmis karūnomis vadinamas ataugas.
„Elnių SPA“ – tai daugiau nei ūkis. Tai terapinė erdvė Kernavės pašonėje, kur gyvena per 50 tauriųjų elnių. Edukacijas vaikams ir suaugusiems čia visus metus veda patyrę edukatoriai, o veiklų pasirinkimas išties platus: nuo įmonių komandos formavimo programų iki smalsių darželinukų kelionių į gamtos pasaulį. Čia rengiami vaikų gimtadieniai, o visą gruodį – magiški susitikimai su Kalėdų seneliu ir jo nykštukais.
Lankytojų laukia ne tik elniai. Jei leidžia oras, galima leistis į individualius žygius po sengirę, o piknikas prie laužo tampa ypatinga patirtimi bet kuriuo metų laiku – net lietingą ar snieguotą dieną.
Negalintiems atvykti patiems, siūloma ir atvykstamoji programa – edukatorius atsiveža visą glėbį elnių ragų ir jūsų biure, mokykloje, darželyje ar kitoje pasirinktoje vietoje surengia kelionę į gamtos pasaulį – be ilgos išvykos, bet su tiek pat įspūdžių.
Šeimos ūkis, prasidėjęs kaip hobis, šiandien tapo sėkmingu projektu, kasmet pritraukiančiu tūkstančius lankytojų. Čia kiekvienas atranda savąją ramybę – tarp elnių, gamtos ir tikrų patirčių.
Edukacijas ir žygius prašoma rezervuoti iš anksto, o individualūs lankytojai laukiami ištisus metus bet kuriuo jiems patogiu metu – tereikia atsivežti skanėstų elniams, ir galima savarankiškai juos pamaitinti ir pasigrožėti.
__________________________
Sodyba „Ievalaukis“ – poilsiui ir darbui gamtos apsuptyje
Sporto ir poilsio centras „Ievalaukis“ yra įsikūręs visai netoli Ignalinos. Atvykite ir įkvėpkite švaraus Aukštaitijos nacionalinio parko oro, pasigrožėkite žuvingu Dringio ežeru ir pajauskite sielos ramybę… Šiuolaikiniam žmogui būdingas įtemptas gyvenimo ritmas ir šios sodybos įkūrėjų neblėstanti aistra sportui įkvėpė sukurti vietą, kurioje galėtumėte ne tik atsikvėpti nuo miesto šurmulio, bet kartu siekti ir geriausių sportinių rezultatų. Šios centro apylinkėse jūsų laukia puikios sąlygos užsiimti dviračių, bėgimo ir orientavimosi sportu, pėsčiųjų žygiais, vandens turizmu. „Ievalaukyje“ veikia profesionali „CrossFit“ fizinio lavinimo programos treniruočių salė. Sportuojant pagal „CrossFit“ treniruočių programą dirba viso kūno raumenys, tad ši sporto kryptis tinkama įvairių sričių sportininkams, siekiantiems pagerinti savo ištvermę, jėgą, greitį bei kitus rodiklius.
Centras vykdo savo veiklą ištisus metus. Vienu metu jaukiuose nameliuose patogiai apgyvendinti galime 63 asmenis. Sodybos „Ievalaukis“ teikiamos apgyvendinimo paslaugos pažymėtos Aukštaitijos nacionalinio parko produkto ženklu!
Tad, jei ieškote vietos, kurioje susijungtų ramybė, gamtos grožis ir modernūs patogumai, sodyba „Ievalaukis“ kviečia jus pasimėgauti išskirtine aplinka:
- Ežeras su valtimi – puiki galimybė paplaukioti ar tiesiog mėgautis vandens ramybe.
- Žvejyba – ežeras kviečia išbandyti laimę meškeriojant ir patirti tikrą poilsį gamtoje.
- Jauki pirtis – atsipalaidavimui po aktyvios dienos.
- Patogi nakvynė – erdvūs kambariai jūsų poilsiui.
- Konferencijų salė – ideali erdvė pobūviams, įmonių renginiams ar komandų formavimo (team building) užsiėmimams.
- Elektrinių automobilių įkrovimo stotelė – patogu ir tvaru.
„Ievalaukis“ – tai vieta, kur gamta susitinka su šiuolaikiniais poreikiais. Čia jūsų laukia poilsis, pramogos ir įkvėpimas bendrystei.
