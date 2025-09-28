Atostogos Turkijoje kaip reikiant apkarto: už nepadorų įrašą gresia kalėjimas

Atostogaudama Turkijoje keliautoja sugalvojo paskelbti vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip ji šoka ant vėliavos stiebo. Dabar už nepagarbą nacionalinei vėliavai jai gresia penkeri metai nelaisvės, skelbia „New York Post“.
Merjem, instagram platformoje žinoma blittem slapyvardžiu, įrašą įkėlė dar rugpjūtį. Jame matyti, kaip ant istorinės Učisar pilies esančio vėliavos stiebo gimnastikos trenerė demonstruoja šokio ant stulpo judesius.
Po įrašu greitai pasipylė pikti komentarai, tačiau toks elgesys papiktino ne tik internautus bei gerbėjus.
Pareigūnai teigė, kad jos veiksmai buvo laikomi nepagarba nacionalinėms ir moralinėms vertybėms ir pridūrė, kad šis klausimas atidžiai stebimas.
Teisingumo ir plėtros partijos Nevšechiro deputatas Emre Caliskan pasmerkė tokį elgesį, socialiniuose tinkluose parašydamas, kad tai yra „nepagarba mūsų nacionalinėms ir dvasinėms vertybėms ir yra visiškai nepriimtina“.
„Vėliava yra mūsų garbė, mūsų akies obuolys. Kiekvienas, kuriam trūksta šio supratimo, turi būti įspėtas ir nedelsiant sustabdytas“, – rašė jis.
Nevšechiro gubernatoriaus biuras patvirtino, kad moteris yra tiriama dėl vėliavos menkinimo ir jai gresia iki penkerių metų laisvės atėmimo bausmė pagal du atskirus kaltinimus.
Visgi kiti šaltiniai skelbia, kad turistei gresia mažesnė bausme – trys metai kalėjimo.