Maišus iš lėktuvo tėškė tiesiai ant asfalto: internetą apskriejęs įrašas sukurstė karštas diskusijas

Pro Madrido Barachaso tarptautinio oro uosto terminalo langą nufilmuotas vaizdas rodo personalo darbuotoją prie Kataro avialinijų lėktuvo galinių durų.
Vienam kolegai perduodant maišus iš lėktuvo, kitas juos sugriebia ir su didele jėga išmeta ant asfalto, skelbia „The Irish Sun“.
Šis vaizdo įrašas netrukus sukėlė pasipiktinimą socialiniuose tinkluose, o priblokšti žiūrovai teigė, kad keleivių lagaminai yra tvarkomi su šokiruojančiu nepagarbumu.
Vienas asmuo parašė: „Šis vaizdo įrašas turėtų pasiekti jo įmonę, kad jie galėtų pamatyti, kaip gerai dirba šis vyras.“
Kitas sakė: „Ar už tai mes mokame už registruotą bagažą?“
Trečias pridūrė: „Tai vyksta tik Ispanijoje. Niekur kitur nemačiau, kad su bagažu būtų elgiamasi taip blogai, tai neįtikėtina. Beveik kiekvieną kartą, kai grįžtame iš kelionės, lagaminai atvyksta sugadinti.“
Ketvirtas sutiko: „Sąžiningai sakant, tai gėda. Esu tikras, kad yra daug bedarbių, kurie mielai atliktų tą darbą tinkamai.“
Tačiau kai kurie žiūrovai sako, kad tai gali būti ne bagažas, nurodydami, kad antklodės ir minkšti baldai dažnai išimami šitaip, kad būtų išvalyti.
Vienas žiūrovas parašė: „Tiems, kurie niekada neskraidė ar net nematė lėktuvo ir kritikuoja nežinodami: jie tiesiog išima antklodes, kad išvalytų saloną, tai ne bagažas.“
Kitas pridūrė: „Lagaminai nėra iškraunami pro keleivių duris.“
Tuo tarpu dar kitas sakė: „Sąžiningai sakau, manau, kad jis viską daro teisingai – jis labai efektyviai atlieka savo darbą.“
Madrido oro uosto ir „Qatar Airways“ buvo paprašyta pateikti situaciją paaiškinančius komentarus.
