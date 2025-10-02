Lietuvių pamiltuose Lenkijos kalnuose – tikra žiema: įspėja keliautojus

Nors vaizdas išties kerintis, gelbėtojai turistus perspėja apie sudėtingas žygių sąlygas. Paskelbtas pirmasis, žemiausias lavinų pavojaus lygis.
Pasak tvnmeteo.pl orų sinoptiko Tomasz Wasilewski, Lenkijos kalnuose iškritęs sniegas susidarė dėl šalto, drėgno oro antplūdžio iš rytų. Trečiadienio rytą Tatrų viršūnėse temperatūra siekė 3–4 laipsnius šalčio.
„Tatrų kalnuose jau susidarė stora sniego danga. Antradienį Kasprowy Wierch slėnyje buvo 9 centimetrai sniego, o trečiadienio rytą – 20 centimetrų“, – sakė T.Wasilewskis.
Jis pridūrė, kad Penkių Lenkijos ežerų slėnyje iškrito 15 centimetrų sniego, o Hala Gąsienicowa slėnyje – 13 centimetrų.
Remiantis prognozėmis, trečiadienį Tatrų kalnuose, aukščiau nei 1200 m virš jūros lygio, gali iškristi dar keli centimetrai sniego.
Žemesnes viršūnės taip pat gali nubalinti sniegas, tačiau Podhalės regione sniego greičiausiai nebus – ten galima šlapdriba.
„Krituliai liausis vakare. Ketvirtadienį ir penktadienį sniego nenumatoma, nes atkeliaus sausesnis oras ir orai bus iš esmės saulėti“, – pabrėžė ekspertas.
„Tai gražu, nuostabu. Tiesa, kad sniego gana daug, bet malonu“, – trečiadienį interviu TVN24 reporteriui sakė vienas iš turistų.
Kita žiemos orų entuziastė pritarė jos nuomonei. „Patirtis neįtikėtina. Tikėjausi sniego, bet ne tokio gausumo. Sniego iki kelių, tai nuostabu“, – sakė ji.