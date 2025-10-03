Tragiška nelaimė kalnuose: asmenukė jaunam vyrui kainavo gyvybę

Kinijoje, Sičuano provincijoje esanti Nama viršūnė populiari tarp pradedančiųjų alpinistų – sakoma, kad šis kalnas pakankamai lengvas įgudusiems keliautojams, tačiau pakankamai sudėtingas, kad padėtų pasitikrinti jėgas prieš sudėtingesnes viršukalnes. Jis yra 5588 m. aukštyje.
Rugsėjo 25-ąją į šį kalną kopė grupė alpinistų, tarp kurių buvo ir 31-erių Hongas. Norėdamas įamžinti sniego nubalintas kalno viršūnes ir pasidaryti asmenukę, jis atsisegė apsauginę virvę.
Kitų turistų filmuotoje medžiagoje matyti, kad Hongas paslysta ir čiuožia žemyn, pakeliui parblokšdamas ir dar vieną alpinistą. Atrodo, jog jie patys iš pradžių nesuprato stebintys paskutines Hongo gyvenimo minutes.
Liudininkai teigė, kad jis ledo kirtiklio, kuriuo galėtų užsikabinti, arba neturėjo, arba nespėjo panaudoti. Fone girdimi ir klyksmai, tačiau sparčiai žemyn čiuožiančio vyro išgelbėti nebepavyko, jis nučiuožė žemyn.
Vietos pareigūnas sakė, kad Hongas krito apie 100–200 m į tarpeklį, jo kūnas rastas 5300 m. aukštyje.Gidas ir kiti keliautojai netrukus jį pasiekė – jis buvo šiek tiek aukščiau pirmosios stovyklos, bet iš jos jį buvo galima matyti.
Pareigūnai pridūrė, kad pirminiai duomenys rodo, kad jis užkliuvo už savo batų kramponų (įranga, skirta vaikščioti sniegu ar ledu), bet taip pat pažymėjo, kad keletas jo veiksmų pažeidė saugos taisykles.
„Jei ledo kramponai nebūtų buvę nuimti ir virvė nebūtų buvusi atrišta, tai galbūt nebūtų nutikę“, – sakė pareigūnas.
Kangdingo savivaldybės švietimo ir sporto biuro pareigūnai teigė, kad vyras ir jo grupė nepranešė apie savo kelionės planus ir negavo leidimų kopti į kalną, todėl vietos valdžios institucijos nedelsdamos ėmėsi neatidėliotinų veiksmų.
Į vietą buvo išsiųstos gelbėjimo komandos, tačiau padėti Hongui buvo nebeįmanoma. Jis buvo pripažintas mirusiu įvykio vietoje.
Pasak jo pusbrolio, tai buvo pirmasis pono Hong bandymas įkopti į šį kalną. Sichuano alpinistų asociacijos darbuotojai taip pat paaiškino, kad ponas Hongas nebuvo profesionalus gidas, priešingai nei teigta kai kuriuose interneto šaltiniuose. Policija tiria šį atvejį.