Po vieno likimo smūgio – dar kraupesnė žinia: „turistų rojuje“ žuvusio sūnaus kūną grąžino be širdies

Jo motina Chantal Haddow sako, kad tai – lyg košmaras iš kurio neįmanoma nubusti ir reikalauja platesnio tyrimo, kad išsiaiškintų, kas išties nutiko tiek jos sūnui, tiek jo kūnui.
Nors Balio valdžios institucijos iš pradžių šeimai pranešė, kad „nėra įtariama, jog prie jaunuolio mirties prisidėjo kas nors kitas“, tačiau teismo medicinos ekspertizės ataskaitoje buvo nurodyta, kad jo kraujyje buvo ne tik didelis alkoholio kiekis. Rasta ir antidepresantų, o įtarimus padidina ir mėlynės ant kaktos, akių ir kelio.
Tyrėjai sakė, kad sužalojimus greičiausiai paliko „bukas daiktas“, ir nors jie savaime nebūtų buvę mirtini, tačiau alkoholio ir vaistų poveikis galėjo sustiprinti smūgių žalą.
Nepaisant šių išvadų, apie šį atvejį vietos policijai buvo pranešta tik praėjus keturioms dienoms po jo mirties.
Vėliau pareigūnai patvirtino, kad norėjo pakalbėti su B.Dumschat draugu ir dviem moterimis, kurios tą naktį buvo viloje, tačiau visi trys išvyko iš šalies neapklausti.
„Dėl neaiškių priežasčių policija leido visiems trims išvykti iš Balio be apklausos ir nepateikus jokio paaiškinimo apie įvykius, kurie lėmė Byron mirtį“, – ABC sakė advokatė Ni Luh Sari.
Ji teigė, kad Indonezijos policija paprašė Australijos konsulato pagalbos, tačiau „iki šiol konsulatas nepateikė jokio atsakymo“.
Šeimos teisininkai suabejojo vietos valdžios institucijų pateiktu paaiškinimu ir sako, kad mėlynės ir galvos sužalojimai „neatitinka supaprastinto paaiškinimo, kad jis buvo rastas baseine“.
Jie taip pat paragino policiją išnagrinėti su byla susijusius vaizdo stebėjimo kamerų įrašus ir finansinius dokumentus.
Kvinslande (Australijos) specialus tyrėjas peržiūri šį atvejį.
Ši sunki patirtis tapo dar niūresnė, kai beveik po mėnesio nuo mirties pono Dumschatokūnas buvo grąžintas į Australiją, bet be jo širdies.
Šis organas šeimai buvo išsiųstas tik rugpjūčio mėnesį ir susimokėjus 700 dolerių.
„Kai sužinojau, kad jis buvo grąžintas be širdies, buvau tiesiog priblokšta“, – sakė velionio motina Ch. Haddow ABC.
Ji sako, kad vis dar laukia patvirtinimo, kad organas iš tiesų priklauso jos sūnui. Tuo metu ligoninė atmeta visas pasirodžiusias spekuliacijas apie organų vagystę ir sako, kad širdis pasilikta atlikti tyrimams.
Bali gydytojų asociacijos pirmininkas dr. Made Sudarmaja tvirtino, kad skrodimas buvo atliktas pagal visas taisykles.
Tačiau šeimos advokatė teigė, kad papildomi tyrimai buvo daromi be šeimos žinios ar sutikimo, o ligoninė nepateikė tinkamo paaiškinimo.
„Jis buvo pilnas gyvybės, visada laimingas, visada šypsojosi ir visada darė kažką smagaus. Jis buvo labai pagarbus, labai dosnus, tiesiog tikrai geras vaikas“, – Ch. Haddow pasakojo ABC.
Ji sakė, kad Byron taip pat buvo puikus plaukikas ir tikrai negalėjo nuskęsti.
Parengta pagal „ABC News Australia“ ir „The Guardian“ inf.
AustralijaBalisturistas
