TOP 3 rudeniški žygių maršrutai Madeiroje, kuriuos verta išbandyti

„Madeira yra tikras rojus aktyvesnių atostogų mėgėjams, o rudenį oras idealiai tinka ilgoms kelionėms pėsčiomis, nes vaikščioti nebus per karšta. Ši sala traukia turistus ir gamtos mylėtojus dėl skirtingo reljefo, kalnų, slėnių, miškų, krioklių ir pakrantės grožio. Vieni iš populiariausių žygių maršrutų Madeiroje yra vaikščiojimas drėkinimo kanalų – levadų – takais, kurie leidžia mėgautis dar neregėtais vaizdais“, – sako „Tez Tour“ produkto vadovė Sigita Vaitelė.
Kelionių organizatoriaus ekspertai pasidalino 3 skirtingo sudėtingumo žygių rekomendacijomis, juos turi išbandyti kiekvienas kalnų entuziastas.
1. „Levada das 25 Fontes“ – „25 krioklių“ levada
„Levada das 25 Fontes“ yra vienas populiariausių žygių visoje Madeiroje. Tokį pavadinimą maršrutas įgavo dėl daugybės šaltinių ir krioklių, kuriuos galima rasti pakeliui ir finiše. Pagrindinis šio tako akcentas – Risco krioklys, kuris yra vienas aukščiausių Europoje.
Levados pradžios taškas yra populiariame Rabaçal rajone, kur prasideda ir daugybė kitų pėsčiųjų takų. Todėl kelionę pradėkite nuo automobilių stovėjimo aikštelės ir eikite pažymėtu keliuku, grožėkitės tankaus ir vešlaus miško vaizdais, susipažinkite su įvairiomis augalų ir gyvūnų rūšimis. O įkopę į įkalnę, prieisite prie Risco krioklio, čia būtinai įsiamžinkite.
- Lygis. Lengvas. Jį lengvai įveiks ir vaikai.
- Trukmė. 4,6 km. ilgio maršrutas įprastai įveikiamas per 3–4 valandas, kai einama neskubant, sustojant nusifotografuoti, atsipūsti ir užkąsti.
- Kaip nuvykti? Žygio pradžios taškas yra lengvai pasiekiamas automobiliu ir yra maždaug už valandos kelio nuo Madeiros sostinės Funšalio.
- Ką verta turėti su savimi? Pasirūpinkite neperšlampamu lietpalčiu ir gera avalyne, nes takai ir akmenys prie krioklių dažnai būna slidūs.
2. Žygis nuo Ponta de São Lourenço iki Miradouro Ponta do Furado
Tai kelionė į ryčiausią salos tašką, dar vadinamą „Drakono uodega“. Visą maršrutą lydi nuostabi pakrantės panorama, tad nenuostabu, kad dėl raižyto kraštovaizdžio ir akį traukiančių vaizdų, šis pėsčiųjų takas pritraukia daugybę gamtos mėgėjų.
Žygio metu rasite keletą apžvalgos taškų, įlankų, nedidelį paplūdimį, įsitaisiusį tarp uolų. Įpusėję maršrutą, būsite pakankamai aukštai, kad pamatytumėte Ponta del Sao Lourenco „uodegą“, kuri lėtai nyksta tolumoje. Toliau keliaudami stačiais akmenimis, pasieksite viršūnę ir finišą, kuris leis pasimėgauti kvapą gniaužiančiu vaizdu.
- Lygis. Vidutinis
- Trukmė. Tako ilgis į vieną pusę – 8 km., užtruksite apie 4 valandas.
- Kaip nuvykti? Galite atvažiuoti automobiliu maždaug per 30 minučių nuo sostinės Funšalio.
- Ką verta turėti su savimi? Pasiruoškite įvairioms oro sąlygoms: vėjui, saulei, lietui. Pakeliui beveik neįmanoma rasti šešėlio, todėl nepamirškite pasiimti kremo nuo saulės ir galvos apdangalo.
3. Žygis nuo Pico do Arieiro iki Pico Ruivo
Garsiausias Madeiroje – pėsčiųjų takas nuo Pico do Arieiro (1817 m), trečios pagal aukštį salos viršukalnės, iki Pico Ruivo (1861 m), aukščiausio salos taško.
Žygį pradėkite nuo Pico Arieiro automobilių stovėjimo aikštelės. Pirmas kilometras yra bene įspūdingiausias, nes laipteliai vingiuoja šalia kalno keteros. Tuomet sekite pažymėtu maršrutu ir pasiekite pirmąjį svarbų tašką – Miradouro do Juncal apžvalgos aikštelę, iš kurios atsivers slėnio vaizdas. Toliau žygiuodami taku, išvysite kalnų trobelę, tuo metu finišas jau pasiekiamas ranka.
Visas maršrutas driekiasi didinguose Madeiros kalnuose, todėl galima grožėtis uolų, kalnuotų vietovių ir vešlių miškų kraštovaizdžiu. Didžiąją laiko dalį eisite virš debesų, o tai sukurs mistišką atmosferą.
- Lygis. Sudėtingas
- Trukmė. Žygis į vieną pusę trunka apie 3 valandas.
- Kaip nuvykti? Nuo salos sostinės Funšalio iki čia esančios automobilių stovėjimo aikštelės nuvažiuosite per valandą.
- Ką verta turėti su savimi? Jums reikės tvirtų žygio batų su gera atrama kulkšnims, patogių, drėgmę praleidžiančių drabužių, kepurės ir neperšlampamos striukės. Nepamirškite pasiimti vandens, užkandžių ir apsauginio kremo nuo saulės.