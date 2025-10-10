Naujas posūkis kelionių rinkoje: to kaip sąlygos lietuviai anksčiau neminėdavo

„Reprezentatyvioje visuomenės apklausoje paaiškėjo, kad stipriai kinta atostogautojų užsienyje poreikiai. Jei anksčiau svarbiausia buvo kainos ir kokybės santykis, geras oras, patogus viešbutis ir skanus maistas, šiandien greta tokių lūkesčių lygiavertiškai eina ir saugumo jausmas. 37 proc. lietuvių, paklausti, kokie veiksniai labiausiai gadintų atostogas užsienyje, sakė, kad tai yra nesaugumo jausmas.
Lygiai tiek pat paminėjo ir lūkesčių neatitikimą, kai lieka nusivylę pačių atostogų kokybe. Tai – visiškai naujas posūkis kelionių industrijoje, kai lūkestis kokybei yra lygiavertis saugumo poreikiui. Tai reiškia, kad kaip anksčiau, savaime saugūs nesijaučiame.
Čia yra rimtas signalas visai rinkai ir esamai atostogų kelionių pasiūlai,“ – tyrimo rezultatus komentuoja Brigita Kučinskaitė, kelionių agentūros „Kelionių akademija“ ekspertė.
Atliktame tyrime paaiškėjo, kad saugumo jausmu kelionėse labiausiai susirūpinusios moterys ir didmiesčių gyventojai, o atostogų kokybe – vyrai ir aukštesnio išsilavinimo žmonės.
Kaip kelionėse jaustis saugiai?
Pasak B. Kučinskaitės, kartais saugumo jausmas neturi daug bendro su objektyviu vietos saugumu – girdime daug neigiamos informacijos ir pradedame nerimauti, nors tam nerimui racionalaus pagrindo nėra.
„Atostogos yra būdas atkurti pusiausvyrą, o saugumas – pagrindine sąlyga, kad poilsis apskritai įvyktų. Norint jaustis saugiai verta imtis kelių paprastų žingsnių: visų pirma, jei kelionę planuojate su agentūra, verta su konsultantu aptarti viską, kas jums kelia nerimo. Gauti atsakymus į visus kylančius klausimus, į visus „o kas, jeigu“, nebijoti klausti net ir apie kvailiausiai jūsų galvoje skambančias situacijas.
Antra, jaučiamės ramiau, kai turime pakankamai informacijos, dėl to visada prasminga turėti svarbiausių vietų ir kontaktų sąrašą: kelionių agento numerį, kuriuo galite skambinti bet kuriuo metu, pervežėjų, viešbučio, pramogų kontaktus, žinoti artimiausias medicinos įstaigas, kaip veikia taksi ir viešojo transporto paslaugos. Tikėtina, kad to išvis neprireiks, bet tai sukuria saugumo jausmą.
Trečia, jei artėjant kelionei internete randate kažkokios neraminančios informacijos apie vietą, į kurią ketinate vykti, nesikuklindami klauskite kelionių agentūros, ar tai – reali didelio masto situacija. Pavyzdžiui, kartais žiniasklaida plačiai nušviečia žinią, kad dega Graikija, kai iš tiesų, gaisras yra vos vienoje salos vietoje ir jis jau užgesintas,“ – pataria kelionių ekspertė.
Pasak B. Kučinskaitės, saugių krypčių ir vietų atostogoms yra gausu, bet būtent kelionių organizatoriai ir agentūros turi būti tais laidininkais ir konsultantais, kurie ne tik parenka geriausias atostogų kryptis, bet ir atsako į klientų klausimus bet kuriuo paros metu tam, kad tas saugumo jausmas būtų užtikrintas.
Šiandien labiau nei bet kada svarbu gebėti iš tiesų pailsėti atostogų metu, todėl turime rūpintis ne tik realiu saugumu, bet ir keliautojų saugumo jausmu.
„Kelionių akademijos“ užsakymu 2025 m. rugpjūčio pab.-rugsėjo pr. reprezentatyvią apklausą atliko „Spinter research“. Apklausoje dalyvavo 1011 18–75 m. gyventojų; naudotas kombinuotas CATI/CAWI metodas, kvotinė atranka.