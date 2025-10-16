Išrinktas geriausias Europos miestas: saulė čia šviečia 300 dienų per metus

Juo tapo įspūdingomis akmeninėmis sienomis apsupta Valeta, pelniusi beveik tobulą 97,33 balo įvertinimą.
„Paprašėme skaitytojų nurodyti Europos vietas, į kurias jie norėtų sugrįžti dar kartą. Reitingai atspindi apskaičiuotą vidurkį, pagrįstą atsakymais į įvairias kategorijas, atspindinčias bendrą pasitenkinimo lygį visose srityse.
Šiais metais geriausiai pasirodė Ispanija ir Italija, iš kurių iškilo trys aukštai reitinguojami miestai, tačiau skaitytojai taip pat balsavo už visų trijų Skandinavijos šalių vietoves, kurios pateko į dešimtuką“, – rašoma žurnale.
Kaip jau minėta, geriausiu 2025 m. Europos miestu tapo Valeta. Mažas, bet neabejotinai galingas, šis mažas Viduržemio jūros perlas spinduliuoja savo baroko architektūros muziejumi po atviru dangumi, kurį supa auksinės tvirtovės.
„Siauros vingiuotos gatvelės driekiasi per centrą, o iš abiejų pusių matosi turkio spalvos jūra. Akyli keliautojai gali atpažinti šias įspūdingas vietoves iš filmų „Gladiatorius“ ar „Sostų karai“. Praleiskite šiek tiek laiko Valetoje maloniuose saulėlydžio metuose ir esame tikri, kad jūs įsimylėsite jos žavų spindesį“, – skelbiama aprašyme.
Valeta Maltoje yra mažiausia Europos sostinė pagal plotą ir gyventojų skaičių, o miestas įtrauktas ir į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą.
Be to, šis miestas itin tiks išsiilgusiems saulės – ji čia šviečia 300 dienų per metus.
Garbinga antra vieta atiteko Oslui.
„Šis miestas yra lyg perskirtas į dvi dalis. Viena vertus, čia yra technologijų, eksperimentinio dizaino ir įdomios architektūros pasaulis, kuris tiktų mokslinės fantastikos filmui. Kita vertus, tai miestas, apsuptas tankių miškų ir spindinčių fiordų vandenų.
Šie kraštovaizdžiai gali būti kontrastingi, bet jie yra vientisai susipynę, todėl galite tikėtis įvairiapusio atostogų maršruto, kokio nėra niekur kitur“, – rašoma žurnale.
Trečioje vietoje antrus metus iš eilės rikiuojasi Austrijos sostinė Viena.
„Tačiau toks pavyzdinis pasiekimas nėra stebinantis. Miestas spinduliuoja nuostabų žavesį, kuris yra tiek galingai hipnotizuojantis, tiek neįmanomas apibūdinti, todėl daugybė lankytojų atvyksta iš tolimiausių kraštų, norėdami sužinoti, kodėl jis toks populiarus.
Ar tai amžina architektūra, iškilusi virš akmenimis grįstų gatvelių, malonus orkestro šurmulys, skambantis kiekviename kampelyje, stiprus kavos pupelių aromatas, sklindantis iš jaukių kavinių? Viena tikrai leidžia jausmams išsilaisvinti, kol ir jūs pasineriate į jos grakštų džiaugsmo burbulą“, – skelbiama žurnale.