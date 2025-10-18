Gražiausi Europos miesteliai – nuošaly nuo turistų minių, o atrodo lyg iš pasakos

Lietuviai – aktyvūs ir žingeidūs keliautojai, todėl daug jų atsisako standartinių turistinių maršrutų ir renkasi keliauti automobiliu. Taip lengva išvysti ne tik žymiausias lankytinas vietas, bet ir mažiau žinomas, tiesiog alsuojančias autentiškumu, kurio dažnas pasigenda skubančiame pasaulyje. O Kylis, nuo seno vadintas durimis į pasaulį, dabar vis daugiau lietuvių tampa patogiai iš Klaipėdos pasiekiamais vartais į Vakarų Europą – kai nereikia leisti ištisų valandų prie vairo, o geriau pradėti ir pabaigti atostogas pailsėjus plaukiant jūra.
Jeigu ieškote ypatingo grožio miestelių, kuriuose bus galima pailsėti nuo perteklinio turizmo, pasižymėkite vietas, kurias verta įtraukti į savo planus. Jos susidėlioja į puikų žiedinį maršrutą, kuris visas ar bent dalis jo neabejotinai taps nepamirštama kelione.
Miestelis-paveikslas Frydrichštatas (Friedrichstadt), Vokietija
Šis unikalus miestelis Šlėzvigo-Holšteino žemėje atrodo tarsi iš olandų peizažo paveikslų. XVII amžiuje įkurtas kolonistų, Frydrichštatas išsaugojo autentišką architektūrą su kanalais, tiltais ir tipiškais žemaaukščiais namais. Čia galima paplaukioti gondola po kanalus ar tiesiog pasivaikščioti gatvelėmis stebint, kaip saulė atsispindi vandens paviršiuje tarp istorinių pastatų.
Su Venecija lyginamas Githornas (Giethoorn), Nyderlandai
„Šiaurės Venecija“ – taip dažnai vadinamas šis žavus Nyderlandų miestelis, kur vietoj gatvių – kanalai, o vietoj automobilių – valtys. Githornas garsėja ir savo šiaudais dengtais stogais, o namai iškilę prie pat vandens, tad galėsite jais pasigėrėti iš arti. Čia laikas tarsi sustoja – galima išsinuomoti tyliai plaukiančią elektrinę valtį ir pajusti tikrą ramybę, kokios miestuose sunku rasti.
Dramatiškasis Dinanas (Dinant), Belgija
Ant upės kranto įsikūręs Dinanas žavi savo dramatiška panorama. Nuo vandens į dangų šauna gotikinės katedros bokštas, o žvilgsnį nuo jo perima tvirtovė ant stataus uolos skardžio. Šis miestelis garsėja ne tik kaip saksofonų išradėjo Adolphe Sax gimtinė, bet ir dėl savo spalvingų namų, kurie atspindi upėje. Dinanas – puikus pavyzdys, kaip istorija ir gamta gali susilieti į vieną harmoningą vaizdą.
Trys Prancūzijos Elzaso perlai lyg iš animacinio filmo
Daugelį vilioja Prancūzijos Rivjera ar Provansas, tačiau Elzasas tiesiog pribloškia savo grožiu. Tarp vynuogių laukų įsikūrę miesteliai atrodo nepasikeitę nuo viduramžių, o 3 stotelės čia tiesiog privalomos.
Pirmoji – Riquewihr – pasipuošusi spalvingais ypač vaizdingos fachverkinės statybos namais, siauromis akmenimis grįstomis gatvelėmis ir autentiškais vyno rūsiais.
Visai šalia – didesnis Kolmaras (Colmar), kuris ir vėl lyginamas su Venecija. Čia taip pat romantiškai vingiuoja kanalai, tačiau šis Elzaso miestas turi savo unikalų charakterį. Akį ne tik „Mažosios Venecijos“ kvartale, bet ir senamiestyje traukia spalvingi senoviniai namai, o ir jaunam, ir senam patiks „Musée du Jouet“ – žaislų muziejus, kuris ir sužadins nostalgiją, ir nustebins naujais eksponatais.
O vos už 15 minučių kelio – ir nepaprasto grožio Egisemas (Eguisheim), kuris netgi oficialiai buvo paskelbtas gražiausiu miesteliu Prancūzijoje. Čia kiekvienas namas atrodo tarsi kruopščiai apmąstytas meno kūrinys, stovintis būtent ten, kur jam vieta – mat gatvelės jaukiai sukasi aplink viduramžių pilį. Jeigu svarstysite, kad šią vietą lyg ir esate kažkur matę – pasakojama, kad Egisemas tapo įkvėpimu žymiajam Disnėjaus animacinio filmo „Gražuolė ir pabaisa“ scenoms.
Šveicarijos perlas Lauterbrunenas
Alpių slėnyje įsikūręs Lauterbrunenas atrodo kaip iš Holivudo filmo ar talentingo tapytojo paveikslo. Miestelį supa stačios uolos net su 72 kriokliais, o tradiciniai Šveicarijos namai atrodo kaip žaislinės dekoracijos gamtos didybės fone. Čia galima patirti tikrą Alpių romantiką ir pajusti, kodėl šie vaizdai įkvėpė ne vieną rašytoją ir dailininką. Nepamirškite ir pasikelti keltuvu „Luftseilbahn Wengen Männlichen“ ir apžvelgti šią didybę iš viršaus.
Kalėdos ištisus metus – Tauberio Rotenburge (Rothenburg ob der Tauber), Vokietijoje
Viduramžių Vokietijos grožis atsiskleidžia šiame puikiai išsaugotame miestelyje. Tauberio Rotenburge kalendorius, regis, sustojo XIV amžiuje – išliko gynybiniai mūrai, bokštai ir akmenimis grįstos gatvės.
Miestelis ypač žavus vakare, kai senieji žibintai apšviečia istorinius fasadus ir kuria pasakišką atmosferą. Neabejotinai esate matę šio miestelio nuotraukas Kalėdų laikotarpiu, kai jis virsta tikra žiemos pasaka.
Grožiu nustebinsiantis Kvedlinburgas (Quedlinburg), Vokietija
Nuo vaikystės visi žinome, kuo Kvedlinburgas svarbus Lietuvai – jo metraštyje pirmą kartą paminėtas mūsų šalies vardas. Tačiau šis miestelis traukia žmones iš viso pasaulio – UNESCO saugomas Kvedlinburgas didžiuojasi turintis per 1300 senovinių fachverkinių namų, kurie sudaro vieną iš geriausiai išsaugotų viduramžių miestų Europoje. Kiekvienas namas čia yra unikalus kūrinys, o siauros gatvelės kviečia klajoti ir atrasti vis naujus architektūros perlus. Miestelis ypač gražus pavasarį ir vasarą, kai istoriniai pastatai skęsta žaliuojančiuose sodo želdiniuose.
Jūros nugairintas elegantiškasis Bincas (Binz), Vokietija
Nepaprasto grožio Riugeno sala pribloškia savo stačiomis baltutėlėmis uolomis. Nenuostabu, kad ji nuo seno traukia vokiečius, tad jos kurortinis miestelis Bincas žavi savo unikaliu stiliumi – balti vilų fasadai su dekoratyviais mediniais elementais kuria romantišką pajūrio atmosferą. Miestelis garsėja ilgu pliažu su istorine promenada, kuri tęsiasi tiesiai į Baltijos jūrą.
VokietijaŠveicarijaPrancūzija
Rodyti daugiau žymių