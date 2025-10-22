„Ukmergė visiems“ – maršrutas, prieinamas dar daugiau žmonių!

Šio projekto kelias prasidėjo kartu su mūsų heroje – Indre, fondo „Mažiau laiptų“ įkūrėja, kuri nuo pat pradžių lydėjo komandą tikrinant maršrutą, vertinant fizines galimybes važiuoti per Ukmergės miestą, patekti į įstaigas ir lankytinus objektus.
„Aš – Indrė, fondo „Mažiau laiptų“ įkūrėja. Mūsų fondo vizija – skatinti žmonių su negalia integraciją į visuomenę, edukuoti apie gyvenimo su negalia džiaugsmus ir iššūkius. Žygiai – puikus būdas burti bendruomenę per aktyvius užsiėmimus, o kartu įtraukti visus – kai žygiuoti gali kiekvienas. Mažiau laiptų – daugiau galimybių!“
Toliau sekė kūrybinis etapas – maršruto planavimas, apsilankymo taškų derinimas ir objekto prieinamumo vertinimai. Į procesą įsitraukėme kartu su Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Prieinamumo užtikrinimo ir konsultacijų skyriaus patarėja Ana Staševičiene ir konsultacijų centro ekspertu Viktoru Griciumi. Jie išbandė planuojamą maršrutą Ukmergėje, įvertino objektų pasiekiamumą ir pateikė rekomendacijas pagal tarptautinius prieinamumo standartus (ISO).
Šiandien galime pasakyti drąsiai – Ukmergėje gali keliauti dar daugiau žmonių! Naujuoju maršrutu keliauti kviečiame visus, norinčius pažinti miestą iš naujos perspektyvos – saugiai, patogiai ir įtraukiamai.
Apie leidinį „Ukmergė visiems“
Leidinyje pristatomas 13 objektų maršrutas, pritaikytas keliautojams su judėjimo negalia, bet įdomus ir visiems kitiems.
Ukmergė – vienas seniausių Lietuvos miestų, garsėjantis autentišku senamiesčiu, išraiškingais istoriniais pastatais ir akmenimis grįstomis gatvėmis. Tai miestas, kuriame istorinis paveldas darniai dera su šiuolaikiška infrastruktūra, o bendruomeniškumas remiasi pagarba kiekvienam žmogui.
Maršrutas „Ukmergė visiems“ – tai daugiau nei turistinis gidas. Tai žingsnis link visuomenės, kurioje kiekvienas yra matomas, girdimas ir laukiamas.
Trumpai apie lankytinus objektus:
- Miniatūrų parkas „Mini Lietuva“ – visa Lietuva vienoje erdvėje.
- Prezidento Antano Smetonos biustas – pirmojo Lietuvos Prezidento atminimas
- Buvusi „Talmud Tora“ mokykla – žydų berniukų švietimo istorijos liudytoja.
- Buvusi Didžioji žydų sinagoga – bendruomenės dvasinis centras.
- Menų alėja – Ukmergės kūrybinis pulsas po atviru dangumi.
- Švč. Trejybės bažnyčia – istorijos ir tikėjimo pastatas.
- Skulptūra „Šuo Keksas“ – miesto simbolis, saugantis svečius.
- Pilies parkas – žalioji poilsio ir istorijos oazė.
- Senosios gaisrinės bokštas – miesto sargybinis iš XIX a.
- Paminklas „Lituania Restituta“ – Lietuvos nepriklausomybės simbolis.
- Ukmergės kraštotyros muziejus – krašto istorijos pasakojimas.
- Balandžių kampelis – dainuojantis meno kampelis prie Vilkmergėlės.
- Ukmergės piliakalnis – istorinė miesto širdis ir apžvalgos vieta.
Atsisiųskite maršrutą ir keliaukite patogiai:
- Maršrutas internete – https://ukmergeinfo.lt/atrask-ukmerge/turistinis-marsrutas-ukmerge-visiems/
- Atsisiųsti leidinį – https://ukmergeinfo.lt/wp-content/uploads/2025/10/Turistinis-marsrutas-%E2%80%9EUKMERGE-VISIEMS.pdf
Nors maršrutas „Ukmergė visiems“ jau šiandien atveria galimybes patogiai keliauti dar daugiau žmonių, suprantame, kad tai tik pirmasis žingsnis. Dirbame toliau – siekiame tobulinti maršruto infrastruktūrą, gerinti fizinį prieinamumą, pritaikyti jį visiems lankytojams. Tikimės, kad infrastruktūros pertvarkos šį maršrutą padarys dar patogesnį, saugesnį ir prieinamesnį.
Kviečiame pasižvalgyti po Ukmergę ir pamatyti miestą Indrės akimis – taip, kaip ji kartu su mumis kūrė šį maršrutą. Atraskite miestą, kuris kuria daugiau galimybių visiems!
Šis projektas – Ukmergės rajono savivaldybės ir Ukmergės kraštotyros muziejaus (Turizmo skyriaus) veiklos rezultatas.