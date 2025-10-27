Turistų poros elgesys viešbučio baseine šokiravo net visko mačiusius: už nepadorų elgesį – ir solidi bauda

Pora elgėsi itin neatsakingai prieš daugybę svečių, tarp jų ir kelis vaikus.
Šis atvejis netrukus bus nagrinėjamas ir baudžiamajame teisme. Už nepadorų elgesį prokuratūra reikalauja skirti po 5400 eurų baudą kiekvienam.
Remiantis prokuratūros informacija, incidentas įvyko 2024 m. rugpjūčio 13 d. apie 19 val. Pora, nusimetusi visus drabužius, viešbučio baseine pradėjo aistringai bučiuotis, o vėliau – ir mylėtis.
Tuo metu baseine ir šalia jo buvo kitų poilsiautojų. Beje, tarp liudininkų – ir keli nepilnamečiai.
Nors viešbučio svečiai prašė poros liautis, jų prašymai nebuvo išgirsti.
Parengta pagal „Majorca Daily Bulletin“ inf.