Kodėl kruizas Nilo upe – geriausias būdas pažinti senovės Egiptą?

Pasak Sigitos Vaitelės, kelionių organizatoriaus „Tez Tour“ produkto vadovės, ši šalis – tarsi gyvas muziejus po atviru dangumi, kur praeitis vis dar gyva, kur kiekvienas akmuo turi savo istoriją. O geriausias būdas pažinti šią unikalią kultūrą – tai kruizas Nilo upe.
„Šis kelionės būdas ne tik leidžia patogiai aplankyti svarbiausius istorinius objektus, bet ir suteikia galimybę pasinerti į Egipto kasdienybę, stebint gyvenimą prie upės krantų. Plaukiant Nilu, keliautojai gali iš arti patirti tai, ką matė ir senovės egiptiečiai – tą patį kraštovaizdį, tas pačias šventyklas, tą pačią upę, maitinusią jų civilizaciją. Tai galimybė sulėtinti tempą, atsitraukti nuo šiuolaikinio pasaulio šurmulio“, – pristato kelionių organizatoriaus atstovė.
Kelionė laiku – nuo Denderos iki Abu Simbel
Kruizas Nilo upe – tai tarsi kelionė laiku, leidžianti žingsnis po žingsnio pažinti Egipto istoriją. Kruizas prasideda Denderoje, kus aplankoma Hathor – dangaus, meilės, linksmybių deivės šventykla. Toliau žaliuojančiu Nilo slėniu tęsiama kelionė į Luksorą – į nuostabiuosius Tėbus, senąją faraoniškojo Egipto sostinę Waset.
„Čia stūkso įspūdingasis Karnako šventyklų kompleksas, jo kolonos ir reljefai pasakoja tūkstančių metų senumo istorijas. Luksoras taip pat garsėja Karalių slėniu – vieta, kur ilsisi garsiausių faraonų mumijos, tarp jų, ir Tutanchamono“, – pasakoja S.Vaitelė.
Kruizo metu taip pat aplankomos Hatčepsut, Edfu, Kom Ombo, Nefertari šventyklos, kvapą gniaužia deivės Izidės šventyklos. Šios vietovės sunkiai pasiekiamos sausumos keliais, todėl kruizas suteikia unikalią galimybę patogiai jas aplankyti.
Asuanas – paskutinė kruizo stotelė – sužavi savo ramybe, o netoliese esantis Nubijos kaimas leidžia pažinti spalvingą vietinių kultūrą ir tradicijas, kurios išliko beveik nepakitusios per šimtmečius.
„Lyginant su šiaure, šioje šalies dalyje nėra didmiesčių, tik nedideli, jaukūs ir malonūs miestai bei miesteliai. O Asuano turguje galima ne tik įsigyti lauktuvių, bet ir stebėti šiuolaikinio egiptiečių gyvenimo šurmulį, artimiau susipažinti su šalies kultūra, derantis dėl prekių kainų“, – vardija „Tez Tour“ atstovė.
Autentiškas Egipto veidas
Kruizas apima ne tik žymiausių objektų, bet ir mažiau turistų lankomų vietų lankymą, o tai atskleidžia autentiškąjį Egipto veidą.
„Mažesni miesteliai, pavyzdžiui, Kom Ombo ar Edfu, dažnai palieka didžiausią įspūdį. Ten dar galima pajusti tikrąją Egipto dvasią – be masinio turizmo, su vietiniais turgeliais ir žmonių šypsenomis. Visos kelionės metu turistus lydi profesionali gidė, kuri ne tik pasakoja istorijas, bet ir atsako į visus klausimus, padeda suprasti simboliką, architektūrą ir religinius aspektus“, – pristato turizmo ekspertė.
Kelionių organizatoriaus atstovė pabrėžia, kad kruizas Nilo upe yra viena įspūdingiausių patirčių, kurias gali pasiūlyti Egiptas. Ši kelionės forma leidžia ne tik pamatyti garsiausius objektus, bet tai padaryti patogiai, mėgaujantis kiekviena akimirka.
„Vienas didžiausių kruizo privalumų – tai patogumas. Kruizinis laivas yra tai tarsi viešbutis ant vandens, kuris plukdo nuo vieno objekto prie kito. Keliautojai įsikuria savo kajutėse, tampančiose jų namais visos kelionės metu. Nereikia keisti viešbučių, nereikia rūpintis pervežimais ar lagaminų nešiojimu – viskas suplanuota iki smulkmenų“, – kalba S.Vaitelė.
Lėtesnėms, sąmoningesnėms atostogoms
S.Vaitelės teigimu, nepaisant komforto, kruizas išlaiko ir autentiškumo jausmą. Plaukiant upe galima stebėti vietinių gyvenimą – pakrantėse žaidžiančius vaikus, žvejus, darbininkus laukuose ar skalbiančias drabužius moteris. Tai vaizdai, kurių nepamatysi pro autobuso langą ar iš viešbučio balkono.
Ji papildo, kad Nilo pakrantės – tai gyvas Egipto pulsas, kuris atsiskleidžia tik keliaujant vandens keliu. Be to, kruizas leidžia keliauti lėčiau, sąmoningiau.
„Tai ne skubėjimas nuo vieno objekto prie kito, o ramus plaukimas, leidžiantis įsigilinti, pasimėgauti akimirka ir tikrai pajausti Egiptą“, – apibendrina „Tez Tour“ atstovė.