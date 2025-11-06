Atostogų rojuje Maldyvuose – žadą atimantis draudimas: tapo pirmąja tokia šalimi pasaulyje

Draudimas įsigaliojo „pažymėdamas istorinį etapą šalies pastangose apsaugoti visuomenės sveikatą ir skatinti tabako nevartojančią kartą“, teigė šalies Sveikatos apsaugos ministerija.
Ši priemonė „padaro Maldyvus pirmąja šalimi pasaulyje, įvedusia visos šalies kartos tabako draudimą“, pridūrė ministerija.
Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, rūkymas kasmet pasaulyje sukelia daugiau nei septynis milijonus mirčių. Nacionalinės apklausos duomenimis, 2021 m. daugiau nei ketvirtadalis Maldyvų suaugusiųjų (15–69 metų) vartojo tabaką. Šis rodiklis buvo beveik dvigubai didesnis tarp 13–15 metų paauglių.
Palyginimui, 2022 m. JAV beveik 20 proc. suaugusiųjų vartojo tabaką, o 2023 m. Jungtinėje Karalystėje rūkė beveik 12 proc. suaugusiųjų.
Nors Maldyvai yra pirmoji šalis, kuri įvedė tokį draudimą, panašūs pasiūlymai buvo svarstomi – ir beveik įvesti – kitose pasaulio dalyse.
Naujoji Zelandija 2022 m. buvo arti panašaus draudimo įvedimo, kuris būtų uždraudęs tabako pardavimą visiems, gimusiems po 2009 m. sausio 1 d.
Tačiau draudimas, kuris turėjo įsigalioti 2024 m., taip ir nebuvo įgyvendintas. Vos po metų nuo įstatymo priėmimo jis buvo atšauktas, siekiant padengti mokesčių sumažinimo išlaidas, o tai sukėlė visuomenės sveikatos pareigūnų ir tabako kontrolės grupių pasipiktinimą.
Dar viena panaši iniciatyva buvo siūloma ir Didžiojoje Britanijoje.
Maldyvų draudimas yra tik naujausias žingsnis ilgametėse šalies pastangose kovoti su tabaku ir rūkymu, įskaitant elektronines cigaretes.
2024 m. pabaigoje vyriausybė uždraudė visų rūšių elektroninių cigarečių importą, laikymą, naudojimą, gamybą ir platinimą Maldyvuose, nepriklausomai nuo amžiaus.
Dabar valdžios institucijos tikisi sumažinti rūkymą visoje salų grupėje ir planuoja įsteigti antirūkymo klinikas, kurios siūlys vaistus, padedančius žmonėms mesti tabako produktus.
Anksčiau šią vasarą prezidentas netgi pasiūlė piniginę premiją salų gyventojams, kurie visiškai atsisakys rūkymo.
Parengta pagal CNN inf.
Maldyvaiatostogų rojusRūkymas
Rodyti daugiau žymių