Turistų rojumi vadinamą salą krečia skandalas: vietiniai kaip reikiant įsiuto

Visgi vietiniai šią naujovę pasitiko su kur kas mažiau entuziasmo – anot jų, vaizdas visame pasaulyje žinomame Kelingking paplūdimyje niekada nebebus toks pats dėl naujo 182 metrų aukščio stiklinio lifto, kuris skirtas padidinti turizmą šioje vietovėje, statybos.
Kelingking paplūdimys yra Nusa Penida pakrantėje, saloje netoli Balio. Ši vieta yra populiari turistų tarpe dėl nuostabaus vaizdo iš paukščio skrydžio į uolų formą, primenančią dinozaurą, ir pavojingo kelio į paplūdimį apačioje.
Statytojas „China Kaishi Group“ čia 2023 m. liepą pradėjo milijonus dolerių kainuojančio lifto statybas. Pastarosiomis savaitėmis paskelbtame vaizdo įraše matyti, kad paplūdimio vaizdą dabar gadina didžiulė metalinė konstrukcija, besidriekianti nuo uolų iki žemiau esančio smėlėto paplūdimio.
Vietos gyventojų pasipiktinimas projektu paskatino Indonezijos turizmo ministeriją praėjusią savaitę pabrėžti, kad ji prižiūri šį projektą nuo pat jo pradžios, siekdama atspindėti „įsipareigojimą tvarumui, saugumui ir švarumui“, pranešė Indonezijos naujienų agentūra „Antara“.
Bali valdžios institucijos penktadienį laikinai sustabdžiusios lifto statybą, teigdamos, kad projektui trūksta kai kurių būtinų leidimų.
„Jei projektas pažeidžia erdvės reglamentus, turi būti imtasi priverstinių priemonių“, – neseniai žurnalistams sakė Bali įstatymų leidžiamosios valdžios planavimo ir leidimų komiteto pirmininkas I Made Supartha, kaip praneša „Antara“.
Balio vyriausybė iš karto neatsakė į prašymą pakomentuoti projekto ateitį, skelbia „The Guardian“.
Nors kai kurie teigia, kad tai dar labiau padidintų turizmą, šis projektas saloje sukėlė rimtą nepasitenkinimą. Laikraštis „Bali Sun“ praneša, kad vietos gyventoja Made Sediana sakė, jog „gaila, kad buvo sunaikintas gražus Kelingking paplūdimio vaizdas“, ir pridūrė, kad, jos nuomone, turistai lankosi šioje vietoje, kad „mėgautųsi panorama, o ne liftu“.
„China Kaishi Group“ buvo paprašyta pateikti platesnį komentarą, tačiau anksčiau statytojas teigė, kad projektas apims du išorinius apžvalgos liftus, kavinę „Sky Cafe“, restoraną ir didelę 400 kv. m panoraminę apžvalgos aikštelę.
„Dėl aplinkinių stačių uolų, kurių vertikalus nuolydis siekia beveik 200 metrų, norint pasiekti paplūdimį reikia beveik dvi valandas leistis uolomis, o tai kelia tam tikrą pavojų“, – išplatintame pranešime teigė įmonė ir pridūrė, kad jų statinys šią problemą išsprendžia.
Tačiau kai kurie abejoja, ar liftas į paplūdimį iš viso buvo reikalingas.
Kelingking paplūdimyje maudytis dėl pavojingų srovių draudžiama visą laiką. Prieš dvi savaites paplūdimyje žuvo prancūzų turistas, kuris brido į vandenį nepaisydamas keleto įspėjimų to nedaryti.
Evakuacija iš šio rajono yra sudėtinga dėl pavojingo kelio nuo uolų. Lifto kūrėjai minėjo, kad šios gelbėjimo operacijos yra vienas iš projekto privalumų, neminint turizmo.
Niluh Djelantik, Indonezijos senatorė iš Balio, kuri atvirai pasisakė prieš šį projektą, šią savaitę socialiniuose tinkluose paskelbė savo prieštaravimą projektui, teigdama, kad vietiniai gyventojai išreiškė savo nepasitenkinimą „dar gerokai prieš šių liftų statybą“. N.Djelantik pridūrė, kad dėl pavojingų jūros sąlygų šis projektas lankytojus nuves „prie katastrofos slenksčio“.
