Daugiausia salų pasaulyje turinti šalis lietuviams – ranka pasiekiama: vienas maršrutas tiesiog priblokš

Ši šalis geriausias įrodymas, kad atostogos saloje nebūtinai turi būti siejamos su ekstremaliu karščiu ir perkrautais paplūdimiais. Galima mėgautis Skandinavijos peizažų, vikingų istorijos ir gyvos kultūros deriniu, rašoma keltų operatoriaus DFDS pranešime spaudai.
„Lietuvoje turime tik neilgą pajūrio pakrantę, tačiau ji – ir mūsų šalies vartai. Daugelis trokšta, kad plaukus per atostogas kedentų jūros vėjas, ir jeigu Klaipėdoje to negana – iš mūsų uostamiesčio pernakt galima pasiekti kitą Baltijos jūros krantą, Karlshamną. Nereikės laukti sausakimšuose oro uostuose, sukti galvos dėl bagažo ribojimų, bus galima kartu pasiimti dviračius ar paspirtukus – ir pavyks atrasti tai, kuo švedai didžiuojasi visame pasaulyje. Švedija – tikras salų mėgėjų rojus“, – sako Gintarė Marozienė iš DFDS.
Atostogų Švedijoje privalumas ir tai, kad kol pietų Europos kurortai kovoja su svilinančia temperatūra ir augančiomis kainomis, kontinento šiaurėje paprastai galima mėgautis žymiai komfortiškesne šiluma ir turistams draugiškesne aplinka. Nors Švedija nėra tipinė atostogų vieta, jos salos gali nustebinti ir pradžiuginti. Baltijos jūrą atrasite iš kitokios perspektyvos – tad kurias salas verta įtraukti į savo planus?
Bene gražiausia trasa Europoje – naujas maršrutas net per 20 salų
Vien aplink Švedijos sostinę išsibarstę tūkstančiai salų, tad galva gali susisukti žiūrint į žemėlapį. Tad čia išgelbės viena iš kelionių Skandinavijoje naujienų – visiškai šviežiai pristatytas 270 kilometrų maršrutas, jungiantis 20 salų. Stokholmo archipelagas yra vienas įspūdingiausių Europoje, jame yra netgi daugiau salų nei Graikijoje. Tai unikali vieta, kurioje galime grožėtis nepaliesta gamta ir nuostabiais vaizdais.
Kiekvieną salą galime pasiekti viešuoju keltu – automobiliai šioje vaizdingoje trasoje palei Baltijos jūrą nėra leidžiami. Planuodami kelionę, galite pasirinkti vieną jus dominančią trasos atkarpą arba nueiti jas visas. „Stokholmo archipelago trasos atkarpos yra tarsi knygos skyriai. Kiekviena iš jų pasakoja skirtingą istoriją“, – rašoma svetainėje, kur pateikiamos ir kiekvienos atkarpos ypatybės bei sudėtingumo lygiai.
Atostogos vikingų salos paplūdimiuose – Gotlande
Sunku patikėti, kad Vikingų sala vadinamas Gotlandas nėra plačiai pagarsėjęs kaip puiki atostogų vieta – čia yra kopų, stebėtinų formų uolų darinių, saulėtas oras, pasakiška gamta ir turtinga istorija. Aplankę šią didžiausią salą visoje Baltijos jūroje, susipažinsite su tikru Švedijos salų karaliumi.
Švedai atvyksta į Gotlandą pasimėgauti saule – laikoma, kad tai viena saulėčiausių vietų šalyje, kur jūra skalauja idiliškus paplūdimius. Vienuose jų iš jūros išnyra keistų formų uolos, kituose galėsite mėgautis minkštutėliu baltu smėliu. Tokių geriausia ieškoti salos šiaurėje, Gotska Sandön gamtos rezervate, kur galima išvysti ir pilkųjų ruonių, migruojančių paukščių.
Gotlandas traukia ne tik savo gamtos turtais. Aplankykite bent kelias iš begalės istorinių bažnyčių, XIII a. 3,5 km ilgio gynybinės sienos įspūdį padarys ne tik viduramžių istorijos mėgėjams, o pagrindinis miestas Visbis yra geriausiai išsilaikęs Hanzos miestas Šiaurės Europoje – UNESCO pasaulio paveldo objektas.
Lankantis Gotlande, verta aplankyti gretimą mažą Fårö, kurioje klimatas yra atšiauresnis. Sala žavi gražia pakrante ir unikaliomis uolų struktūromis. Gamtos mylėtojai gali pasimėgauti kruizu ir į kitą netoliese esančią mažą salą – Stora Karlsö, kuri yra antras seniausias gamtos rezervatas pasaulyje po Jeloustouno. Sala išsiskiria įspūdingomis stačiomis uolomis ir neįtikėtina augalų ir gyvūnų bei paukščių rūšių įvairove.
Paslaptingas miškas ir vėjo malūnai Elande (Öland)
Unikali, rami ir harmoninga – taip sakoma apie Elando salą, kurią įsimylės kiekvienas, vertinantis netradicines vietas. Ji antra pagal dydį ir ilgiausia sala Baltijos jūroje, kuri, pasakojama susiformavo iš drugelio sparno, kuris baigė savo skrydį nukritęs į jūrą.
Jeigu į Gotlandą galima patekti tik keltu, tai Elandas – dar lengviau pasiekiamas, nes į jį veda nemokamas tiltas. Ši sala pilna paslaptingų vietų, runų akmenų, senovinių kapinynų, vikingų relikvijų, senų pilių liekanų ir miškų, kuriuose, pasak legendų, gyvena keisti padarai.
Elande tikrai verta aplankyti Eketorp – archeologinį rezervatą ir viduramžių tvirtovę, atstatytą XX a. Taip pat šioje saloje buvo įkurtas pirmasis Skandinavijoje muziejus, skirtas vikingų gyvenimui.
Saloje pietuose yra tikras perlas – Ottenby gamtos rezervatas, ornitologų meka ir viena iš geriausių paukščių stebėjimo vietų Skandinavijoje. Salos pietiniame gale stovi aukščiausias Švedijos švyturys Långe Jan. Dėl savo unikalumo pietinė salos dalis buvo įtraukta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą.
Saloje šiaurėje esantis Trollskogen, arba Trolių miškas, yra didelė atrakcija, ypač jauniausiems keliautojams. Seniausi medžiai čia yra daugiau nei 200 metų amžiaus, o stiprūs vėjai iškreipė juos į įdomias formas. Pasivaikščiojimas po Trolių mišką yra tarsi klajonė po gamtos jėgų sukurtą vaizduotės pasaulį.
Kita Elando salos traukos vieta yra XII a. pastatyto Borgholmo pilies griuvėsiai. Deja, XIX a. pradžioje pilis buvo sunaikinta gaisro, bet jos griuvėsiai dabar yra populiari kultūrinių renginių vieta. Netoli pilies griuvėsių yra Švedijos karališkosios šeimos vasaros rezidencija, Sollideno rūmai. Ši kukliai atrodanti rezidencija yra apsupta ypač gražių sodų, puoštų ne tik gėlėmis, bet ir statulomis bei fontanais.
Aktyvūs lankytojai gali tyrinėti daugybę pėsčiųjų ir dviračių takų, o tie, kurie mėgsta ramiai leisti laiką, gali atsipalaiduoti kuriame nors iš dešimčių paplūdimių. Elando saloje taip pat gausu vėjo malūnų. Dėl vėjuoto klimato jie tapo neatskiriama salos kraštovaizdžio dalimi ir puikiu fonu nuotraukoms.
