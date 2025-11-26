Austrijos slidinėjimo kurortai: kur verta vykti 2025–2026 m. žiemos sezoną?

Pasak kelionių organizatoriaus „Tez Tour“ produkto skyriaus vadybininkės Akvilės Barakauskaitės, kiekvieną žiemą tūkstančiai lietuvių renkasi Austriją dėl puikiai prižiūrimų trasų, modernios infrastruktūros, nepriekaištingo aptarnavimo.
„Jei dar nespėjote susidėlioti slidinėjimo atostogų, paskubėkite – paskutinės vietos Austrijos kurortuose tirpsta taip pat greitai, kaip lietuviškas sniegas“, – sako A. Barakauskaitė.
Ji dalijasi įžvalgomis apie penkis išskirtinius šios šalies kalnų kurortus, kurie 2025–2026 metų žiemos sezoną žada dar daugiau įspūdžių.
Komforto oazė Karintijoje – Bad Kleinkirchheim
Pietų Austrijoje įsikūręs Bad Kleinkirchheim kurortas vilioja ne tik slidinėjimo entuziastus, bet ir tuos, kurie ieško poilsio ir atsipalaidavimo. Kurortas siūlo daugiau nei 100 km puikiai paruoštų trasų, kurios tinka tiek pradedantiesiems, tiek pažengusiems slidininkams.
„Tai vieno garsiausių pasaulyje slidininko Franzo Klammerio gimtinė, patyrusiems slidininkams rekomenduojame nusileisti jo vardu pavadinta trasa“, – pasakoja kelionių ekspertė.
Slidinėjimo sezonas čia trunka nuo gruodžio iki balandžio mėn., o trasos driekiasi vaizdingose Nockberge kalnų apylinkėse. Kurortas ypač patrauklus šeimoms – čia mažiau triukšmo, daugiau erdvės ramiai čiuožti ir autentiško Alpių žavesio. Be slidinėjimo, čia taip pat galima išbandyti sniego žygius, rogučių trasas ar net nuvykti į Veneciją bei Slovėniją.
Pasak A. Barakauskaitės, kurorte galima suderinti aktyvų sportą su aukščiausios klasės SPA poilsiu. Po slidinėjimo dienos verta apsilankyti „Thermal Römerbad“ centre, siūlančiame SPA erdvę, įvairius masažus ir grožio procedūras.
Zell am See – Kaprun ir Saalbach Hinnteglam: ledynas, terminis kompleksas ir šeimos pramogos
Tai patys populiariausi Zalcburgo žemės slidinėjimo kurortai – vienu bendru „Ski“ pasu galima slidinėti daugiau nei 408 km ilgio įvairaus sudėtingumo trasose.
„3203 m. aukščio Kitzsteinhorn ledynas Kaprun kurorte leidžia slidinėti nuo spalio iki gegužės mėn., o puikios slidinėjimo sąlygos būna net sezono pradžioje. Tai vienas universaliausių kurortų – čia rasite ir šeimoms pritaikytas trasas, ir ekstremalių pojūčių ieškotojams skirtą „Black Mamba“ trasą su 63 proc. nuolydžiu“, – pristato A. Barakauskaitė.
Ji tęsia, kad Zell am See kurortas yra vienas populiariausių pasirinkimų tarp keliautojų. Tai romantiškas ir idiliškas kalnų miestelis šalia nuostabaus ežero, galima slidinėti pačiame kurorte arba labai patogiai pasiekti šalia esančius Saalback arba Kaprun kurortus.
Iš Kaprun centro į Kitzsteinhorn ledyną galima pakilti modernia gondola – tai tikra panoraminė kelionė, leidžianti grožėtis aukštikalnių peizažais. Taip pat verta apsilankyti ir terminių vandenų komplekse „Tauren SPA Kaprun“ bei pailsėti po dienos kalnuose.
Adrenalino mėgėjų rojus Saalbach – Hinterglemm
Šis Zalcburgo kalnų kurortas kartu su Leogang ir Fieberbrunn sudaro vieną didžiausių slidinėjimo regionų Austrijoje – Skicircus, su daugiau nei 270 km trasų.
Kaip pastebi A. Barakauskaitė, Saalbach – Hinterglemm niekada nemiega: čia siūlomi koncertai, vakarėliai kalnų trobelėse ir net naktinio slidinėjimo pramogos.
„Trasos itin įvairios – nuo pradedančiųjų iki profesionalų, ekstremalaus slidinėjimo entuziastams siūlomos specialios zonos, o greitą ir patogų judėjimą užtikrina modernūs keltuvai. Čia gyva ir Après-ski kultūra: muzikiniai pasirodymai bei šokiai iki vėlumos“, – dalijasi ji.
Aristokratiškas Bad Gastein žavesys ir gilios tradicijos
Gašteino slėnyje įsikūrusiame Bad Gastein kurorte dera istorija, elegancija ir aktyvus poilsis. Čia siūloma daugiau nei 200 km trasų, jungiančių kelis miestelius: Bad Gastein, Bad Hofgastein ir Dorfgastein.
„Tai puikus pasirinkimas tiems, kurie nori ne tik slidinėti, bet ir patirti tikrą Alpių atmosferą. Kurortas garsėja savo terminiu vandeniu – po slidinėjimo galima atsipalaiduoti žymiuosiuose gydomuosiuose Radono urvuose“, – kalba Austrijos kalnų žinovė.
Trasos šiame kalnų kurorte įvairios – nuo plačių šeimyninių iki sudėtingų nusileidimų patyrusiems slidininkams. Be to, kurorte siūlomi sniego žygiai, lygumų slidinėjimo trasos bei turiningas kultūrinis gyvenimas.
Zillertal slėnis ir legendinė „Harakiri“ trasa
Mayrhofen yra didžiausias slidinėjimo kurortas Zillertal slėnyje, jis siūlo daugiau nei 150 km trasų, tarp kurių ir daug šeimoms bei pradedantiesiems slidininkams pritaikytų šlaitų. Jis taip pat garsėja viena stačiausių trasų Austrijoje – „Harakiri“, kurios nuolydis siekia net 78 proc.
„Tai tikras iššūkis net patyrusiems slidininkams“, – atkreipia dėmesį „Tez Tour“ atstovė.
Ji pasakoja, kad vakarais visas miestelis atgyja – vyksta koncertai, teminiai vakarai ir jaukūs pasisėdėjimai restoranuose, mėgaujantis Tirolio virtuvės patiekalais.
Mayrhofen kurorte kelionių organizatorius siūlo daugiausia apgyvendinimo įstaigų, iš jo patogu vykti slidinėti į šalia esančius kurortus – Zillertal arena arba Hintertux ledyną.
Svarbūs patarimai keliautojams
Žiemos kelionių entuziastė pasidalijo keliais patarimais, kad slidinėjimo atostogos Austrijos Alpėse suteiktų tik pačias geriausias emocijas:
· Planuokite iš anksto: populiariausi kurortai greitai užsipildo, ypač per mokinių atostogas, tad verta suskubti.
· Rinkitės kombinuotus bilietus: pavyzdžiui, „Ski ALPIN CARD“ leidžia slidinėti keliuose kurortuose su vienu bilietu.
· Nepamirškite kelionės draudimo: atminkite, kad slidinėjimas – ekstremali veikla, tad pasirūpinę draudimu ramiau leisitės į žiemos nuotykius ir jausitės saugiau.
· Apsilankykite Olimpinėse žaidynėse: 2026 m. Žiemos Olimpinės žaidynės vyks Italijoje, jos truks nuo vasario 6 d. iki vasario 22 d. Tad suplanavus poilsio dieną nuo slidinėjimo, galima nuvykti stebėti varžybų į Italijos Alpės, pavyzdžiui, Cortina d'Ampezzo kurorte vykstančių rungčių.
· Išbandykite vietinę virtuvę: kiekvienas regionas turi savo kulinarinių perlų – nuo austriškų blynelių kaiserschmarrn (liet. „imperatoriaus vaišės“) iki keptų bulvių su kiaušiniene Tiroler Gröstl.
