Klaipėdoje – pirmasis tarptautinis pirčių festivalis „Sauna Coast Klaipėda 2026“

Festivalio teritorijoje, įsikūrusioje Melnragės paplūdimyje, lankytojų lauks gausybė veiklų ir patirčių. Čia veiks 17 skirtingų pirčių, 20 kubilų, specializuotos ritualinių ir sveikatingumo veiklų zonos, kvapų terapijos ir poilsio erdvės, „GustGuru“ sveikatingumo zona bei sporto ir aktyvaus judesio erdvės.
Festivalio programoje numatytos tiek mokamos, tiek nemokamos veiklos. Norintys pabūti tyloje ir mėgautis pirtimi be specialių programų galės rinktis apsilankymą už 5,80 Eur – kasdien nuo 9.00 iki 12.00 val. ir nuo 18.00 iki 20.00 val.
Ieškantiems gilesnių patirčių su profesionalių pirtininkų vedamomis programomis įėjimo kaina sieks 8,80 Eur – kasdien nuo 12.00 iki 18.00 val. Lankytojai į festivalio teritoriją įleidžiami likus 15 minučių iki seanso pradžios.
Mokamų teminių pirčių programoje lankytojų laukia išskirtinės, profesionalų kurtos patirtys, leidžiančios pasinerti į skirtingas pirties kultūras, pojūčius ir ritualus.
Čia pirtis tampa ne tik šiluma, bet ir kelione per kvapus, garsus, augalus, šviesą bei sąmoningą buvimą.
Programoje – „Gintarinė pirtis“ su ramybės ir kokybiško poilsio atmosfera, „Benedikto pirtis“, kviečianti patirti gerą emociją kūnui ir sielai, lietuviškos pirties tradicijų holistinė patirtis, „Mato pirtis“ su aromaterapija be prisilietimų, augalų ir vantų degustacijos, švelnaus garo „Lietaus pirtis“, „Ramybės pirtis „Žvilgsniu į save“ bei skandinaviškos pirties programa anglų kalba – nuo meditatyvių ritualų iki roko muzikos pirtyje. Tik vasario 14 d. nuo 20 val. veiks nudistų pirtis „Nuogas Valentinas“ (N-18).
Bilietus platina www.bilietai.lt (Sauna Coast Klaipėda 2026 | Pirčių festivalis)
Festivalyje taip pat vyks daugybė nemokamų edukacinių užsiėmimų pirtyse ir lauke, veiks sveikatingumo ir pirties reikmenų mugė.
Vasario 14 d. numatytas Didžiosios pirties atidarymas, žiemos maudynės jūroje, paskaitos apie pirties naudą sveikatai ir suomiškas tradicijas, sporto treniruotės bei stovėjimas ant vinių.
Vasario 15 d. dalyviai galės gilinti žinias apie psichoemocinę sveikatą, streso valdymą, vanojimo meną, dalyvauti šalčio praktikose, ledo vonių sesijose, bėgimo ir kvėpavimo treniruotėse.
Nepraleiskite progos pasinerti į pirčių kultūros pasaulį, atrasti naujas sveikatinimo praktikas ir sustiprinti ryšį su savimi bei gamta Melnragės paplūdimyje.
Išsami informacija apie festivalio programą, teminių pirčių anonsai, nuorodos socialiniuose tinkluose, paskyroje Sauna Coast Klaipėda